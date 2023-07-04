المنامة، مملكة البحرين: يسر منتدى الأعمال البحريني البريطاني (BBBF) الإعلان عن تحوله إلى "غرفة التجارة البريطانية - البحرين" (BCOCB).

وتأسست المنظمة من خلال تسجيلها تجارياً تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وسيستمر تركيزها على تعزيز التجارة الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وذلك بهدف تحقيق نتائج ملموسة لجميع الشركات الأعضاء، البحرينية والبريطانية منها على حد سواء، سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية.

تسعى غرفة التجارة البريطانية - البحرين لمواصلة تطوير المنصة الناجحة التي أسسها منتدى الأعمال البحريني البريطاني على مدار الـ 28 عاماً الماضية، وستستمر الغرفة تحت قيادة رئيسها السيد خالد الزياني (OBE) ونائب الرئيس السيدة باولا بوست (MBE).

وستعمل الغرفة كمنظمة غير هادفة للربح بعضوية الشركات التي تعمل بالتجارة بين البحرين والمملكة المتحدة، كما تتيح المنظمة لأعضائها فرصة الوصول إلى شبكة الأعمال العالمية لغرف التجارة البريطانية في جميع أنحاء العالم، حيث يتم ربط الأعضاء مع 76 غرفة تجارية معتمدة حول العالم، إضافة إلى 53 غرفة تجارية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها وتعمل بالتجارة على مستوى عالمي، مما يشكل رابطاً مهماً في بيئة الأعمال العالمية اليوم.

كما ستواصل غرفة التجارة البريطانية - البحرين بتزويد أعضائها بشبكة محلية في مملكة البحرين وإقليمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى تنظيمها للعديد من الأنشطة والفعاليات وخدمات الأعمال.

كما تود غرفة التجارة البريطانية - البحرين أن تنتهز هذه الفرصة لتقدم خالص شكرها لشركائها المؤسسين، وجميعهم شركات عريقة مقرها البحرين، وهي "مشاريع الهلال" و"مجموعة العريض القابضة" ومركز البحرين للمجوهرات"

و"استثمارات الزياني" و"سيباركو" و"تشارلز راسل سبيشليز"، حيث أبدى كل منهم التزامه السخي لضمان النجاح طويل الأمد للغرفة وأعضائها.

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للتواصل الإعلامي:

ساري مابير

يويكو بي آر

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