أقيمت الجلسة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس "منحة رودس الإمارات".

شهدت الجلسة حضور نخبة من الطلاب الحاصلين على منحة رودس الإمارات، إلى جانب ممثلين عن مبادرة كلينتون العالمية، ومؤسسة رودس، ومؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضاف "أفكار أبوظبي"، المنتدى الفكري الرائد الذي تنظّمه شركة تمكين ومعهد آسبن، بالتعاون مع مبادرة كلينتون العالمية، جلسة حوارية لطلاب منحة رودس الإمارات إلى جانب قادة من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، حيث ترأس بيل كلينتون، الرئيس الثاني والأربعون للولايات المتحدة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كلينتون، الجلسة التي ناقشت أهمية إعداد قادة الغد لبناء الشراكات بشكل أكثر فعالية واتخاذ القرارات الحاسمة بشأن القضايا الملحة التي تواجه عالمنا.

وأقيمت هذه الجلسة، والتي تعد الدورة السادسة من منتدى أفكار أبوظبي، احتفاءً بالذكرى العاشرة لتأسيس منحة رودس في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع مبادرة كلينتون العالمية، ومؤسسة رودس، ومؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان. وشارك في الحوار 12 طالباً من طلاب منحة رودس الإمارات، بما في ذلك الشيخة ماجدة آل مكتوم (منحة رودس الإمارات 2019)، ممثلة المجلس التنفيذي في دبي؛ وأمل القرقاوي (منحة رودس الإمارات 2019)، باحثة في مختبر الأحياء البحرية بجامعة نيويورك أبوظبي؛ وعبد الله الهاشمي (منحة رودس الإمارات 2020)، شريك في شركة ماكنزي؛ إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم السير ريك تراينور، مدير رودس هاوس والرئيس التنفيذي لمؤسسة رودس، وخلود خلدون العطيات، ممثلة عن مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان.

وأدارت الجلسة ريما المقرب، الرئيس المشارك لمنتدى أفكار أبوظبي ورئيس مجلس إدارة "تمكين"، حيث تناول الحوار الأدوات والاستراتيجيات الأساسية اللازمة لإعداد قادة المستقبل، وتأهيلهم لمواجهة التحديات العالمية المعقدة برؤية ثاقبة وأهداف واضحة.

وفي معرض حديثه، قال الرئيس كلينتون مخاطباً طلاب منحة رودس الإمارات: "القيادة تبدأ من طريقة رؤيتنا للعالم، وأنا شخصياً أعتقد أن هذا العصر هو الأكثر ترابطاً في تاريخ البشرية. ويتعين علينا أن نتوصل إلى سبل نحو الرخاء المشترك على نطاق أوسع، ولإتاحة الفرص بشكل أوسع، وعدم تصنيف الأشخاص على نحو يقلل من إمكاناتهم البشرية".

ومن جانبها، أضافت ريما المقرب قائلة: "نشهد اليوم تغيرات استثنائية في جميع القطاعات، حيث أحدث التقدم التكنولوجي المتسارع، وخاصة مع بروز عصر الذكاء الاصطناعي، تحولات جذرية في قطاع الأعمال والتعليم والقطاع الحكومي وغيرها الكثير. وفي المقابل، تواجهنا تحديات عالمية مثل تغير المناخ، والصحة العامة، وتصاعد حدة عدم المساواة، ما يتطلب حلولًا جريئة ومبتكرة قائمة على التعاون. وعليه، يوفر منتدى أفكار أبوظبي منصة تجمعنا لمناقشة القضايا العالمية الملحة، وتعزيز فرص التعاون، وتحفيز الابتكار، وترجمة الحوار إلى خطوات عملية وهادفة في هذه المناسبة المميزة".

وأضافت: "مع احتفالنا بالذكرى العاشرة لانطلاق منحة رودس الإمارات، يسعدنا أن نرحب بالرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، أحد الحاصلين على منحة رودس، وقائد ذو رؤية ثاقبة كرّس حياته المهنية للعمل على سد فجوة التعليم. لا شك أن أفكاره القيّمة ستسلط الضوء على الأدوات الأساسية اللازمة لفهم تعقيدات القرن الحادي والعشرين والتعامل معها بفعالية".

تُعد منحة رودس واحدة من أعرق برامج المنح الدراسية الدولية، وتتيح للطلاب المتميزين فرصة متابعة دراستهم العليا في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة. وقد ساهمت المنحة في تخريج نخبة من القادة والطلاب المتميزين، منهم معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد أول إماراتية تحصل على منحة رودس. وكانت قد عُينت سابقًا وزيرة دولة لشؤون الشباب في عام 2016، عندما كانت تبلغ من العمر 22 عامًا، مما جعلها حينها أصغر وزيرة في العالم.

بدوره، تحدث السير ريك تراينور عن التأثير العميق لمنحة رودس في بناء قادة ذوي رؤية حول العالم، قائلاً: "تصطفي مؤسسة رودس الأفراد الاستثنائيين الذين يلتحقون للدراسة في جامعة أكسفورد والانضمام إلى مجتمعنا العالمي الحيوي. يسعدنا أن نحتفل بمرور عشر سنوات على إطلاق منحة رودس في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شراكتنا مع مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان. وأنا أتطلع إلى التأثير الذي سيحدثه الطلاب الحاصلين على منحة عام 2025، وأولئك الذين سيتبعونهم في الأفواج التالية أثناء متابعتهم رحلة التميز والقيادة".

كما أضافت أنجيلا مجلي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان التي تدعم المنحة: "بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاقها، لا تزال منحة رودس تمثل فرصة استثنائية للطلاب الموهوبين لمواصلة تطوير الخبرات في واحدة من أشهر الجامعات في العالم. إن كوننا جزءاً من هذا المجتمع يمكّن طلابنا من المساهمة في مستقبل أفضل لدولتنا والعالم، وبعد مرور عشر سنوات، تثبت منحة رودس الإمارات التزام دولتنا بالتأثير التحويلي للقيادة الأخلاقية".

منذ تأسيسه في عام 2017، جمع منتدى أفكار أبوظبي أكثر من ألف مفكر وشخصية بارزة من مختلف أنحاء العالم، لعقد حوارات مفتوحة وتعزيز التعاون بين الثقافات. ويواصل المنتدى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتعاون والابتكار، حيث يساهم في تقريب وجهات النظر المختلفة لمعالجة التحديات العالمية التي يتناولها. ومن بين المتحدثين البارزين في النسخ السابقة للمنتدى: بيل جيتس، رئيس مؤسسة جيتس؛ ومعالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وراي داليو، مؤسس شركة بريدجووتر أسوشيتس؛ ورؤساء الوزراء البريطانيين السابقين ديفيد كاميرون، توني بلير، وجوردون براون؛ بالإضافة إلى معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم في دولة الإمارات، وغيرهم من الشخصيات العالمية البارزة.

أقيمت هذه النسخة من منتدى أفكار أبوظبي بشراكة بين تمكين ومبادرة كلينتون العالمية لمعالجة التحديات العالمية الملحة. وفي الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية العام الماضي، والذي عقد تزامناً مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلقت تمكين بالتعاون مع مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة تحدي تكنولوجيا الغذاء في نسخته الثالثة وأعلنت عن أكبر جائزة نقدية في تاريخ المسابقة بقيمة مليوني دولار أمريكي للحلول التي تعالج ندرة الغذاء والمياه وسط تغير المناخ.

نبذة عن أفكار أبوظبي

هو منتدى دولي يعقد لبحث مجموعة من القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً في عصرنا. ويستضيف المنتدى الذي تم إطلاقه في عام 2017 وتنظمه شركة "تمكين" بالتعاون مع معهد أسبن، نخبة من المفكرين والمبتكرين وصانعي السياسات العالميين لعقد جلسات نقاشية حول مجموعة واسعة من المواضيع. وتوفر أبوظبي، باعتبارها مركزاً دولياً يركز على المستقبل، الإطار المثالي لأصوات رائدة من جميع أنحاء العالم للالتقاء والتواصل وعرض الأفكار المتميزة.

نبذة عن شركة "تمكين"

تقوم شركة 'تمكين' بالتشارك مع مؤسسات محلية ودولية لتنفيذ مشاريع تهدف إلى إثراء المشهد الاجتماعي والثقافي والتعليمي في الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن معهد أسبن

معهد أسبن هو مؤسسة تُعنى بالدراسات التعليمية والسياسية اكتسبت سمعة طيبة كونها تضم مجموعة من قادة الفكر والمبدعين والعلماء غير المنحازين إلى جانب أفراد من عامة الناس بهدف معالجة أكثر مشاكل العالم تعقيداً. يتخذ المعهد من العاصمة واشنطن مقراً له، ولديه مقرٌ في مدينة أسبن بولاية كولورادو، وآخر على نهر واي على الساحل الشرقي لولاية ماريلاند، ولديه مكاتب أيضاً في مدينة نيويورك.

نبذة عن مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان

مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان هي مؤسسة خاصة غير ربحية ملتزمة بتنمية مجتمع محلي أكثر إبداعًا وتواصلًا وازدهارًا. تشرف المؤسسة، التي يقع مقرها أبوظبي، على مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات غير الربحية التي تشمل الفنون والثقافة والتراث والتنمية البشرية وتنمية الطفولة المبكرة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. تتمحور أنشطة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان حول رؤية طموحة ترتكز على الاستثمار في المعرفة وتنمية القدرات التي يمتلكها شعب الإمارات، بهدف تمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم والمساهمة بفعالية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام. للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الرسمي.

نبذة عن مؤسسة رودس

تعتبر مؤسسة رودس، ومقرها جامعة أكسفورد، مؤسسة خيرية تعليمية تعمل على توفير مستقبل أفضل للأفراد والعالم. نقوم بذلك من خلال مجموعة من برامج الزمالة العالمية. منحة رودس هي منحة الدراسات العليا البارزة في العالم، حيث تختار أشخاصاً استثنائيين ذوي شخصية مميزة للستكمال دراستهم في جامعة أكسفورد. لقد واصل أكثر من 8000 من طلاب رودس، من أكثر من 50 دولة، العمل في طليعة مجالات التعليم والأعمال والعلوم والطب والفنون والسياسة وغيرها. إلى جانب الشركاء ذوي الرؤية المستقبلية حول العالم، ونحن فخورون بتقديمنا مجموعة عالمية من البرامج تضم: مؤسسة مانديلا رودس، ومعهد أتلانتيك، وزمالة شميدت للعلوم، و"رايز"، و"أكسفورد نيكست هورايزنز". لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الرسمي.

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