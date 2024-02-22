استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين رجل الأعمال الإماراتي السيد محمد العبار رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إيجل هيلز العقارية، والذي يزور البلاد بمناسبة الافتتاح الرسمي لمجمع مراسي جاليريا وبمناسبة إطلاق وتأسيس شركة "بناء البحرين".

ورحب جلالة الملك بالسيد محمد العبار، وأشاد بأواصر العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات المتحدة وما يشهده التعاون الأخوي والعمل المشترك الوطيد من تقدم وازدهار مستمر في شتى المجالات وبخاصة التجارية والاستثمارية والتنموية وإقامة المشاريع المشتركة التي تخدم التنمية والتطور في البلدين الشقيقين.

وبارك ملك البحرين المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية والرياضية الحيوية الكبرى التي تنفذها شركة ايجل هيلز في المملكة باعتبارها احدى الشركات الناجحة والرائدة في المنطقة، متمنيا لرجل الأعمال محمد العبار دوام التوفيق والنجاح.

وأكد حرص مملكة البحرين وسعيها المستمر لايجاد افضل بيئة داعمة للمستثمرين وفق أرقى المعايير العالمية مشيرا في هذا الجانب إلى المزايا والحوافز الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد البحريني وفرص الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للملكة والموارد البشرية في كافة القطاعات.

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-انتهي-