اختتمت شركة ادفانسد ميديا مؤخرًا نسختها العربية الرائدة موسم السينما من مجموعة فعاليات "سيني" المختلفة ، وهي عبارة عن تجمع سينمائي استمر لمدة يومين في 6 و7 أكتوبر 2023. جمع هذا الحدث صانعي الأفلام الطموحين وخبراء الصناعة، مع التركيز على عالم السينما الرقمية المتطور باستمرار واحدث التقنيات المستخدمة .



يسلط الضوء:



إتقان اقتناء الفيديو: قدم فؤاد عون للحاضرين تغطية شاملة في فن التقاط محتوى سينمائي عالي الجودة، مؤكدا على الطلب المتزايد على مرئيات عالية المستوى في صناعة السينما.



خلف الكواليس مع سير العمل ومرحلة ما بعد الإنتاج: أكد مصطفى صلاح على أهمية مرحلة ما بعد الإنتاج، وقام بتوعية المشاركين حول كيفية تضافر الجوانب الحاسمة مثل المؤثرات البصرية، وتصحيح الأخطاء، والفروق الدقيقة في سرد القصص معًا لصياغة تحفة سينمائية.



ثورة 8ك: مع سيطرة التصوير السينمائي عالي الدقة على المشهد، عاد عون لمناقشة الفروق الدقيقة في البصريات، لا سيما في مجال التصوير بدقة 8 ك.



صياغة الأجواء بالإضاءة: سلط أ. أيمن أبو المكارم الضوء على الدور الأساسي للإضاءة في كل من الدراما السينمائية والتلفزيونية، وعرض التقنيات التي تعزز رواية القصص وتخلق صورًا مقنعة كما شارك الحضور ببعض من خبراته الكبيرة على مدار 30 عاما من الإبداع الذي أنتج العديد من الأعمال الخالدة في السينما المصرية والعربية على حد سواء.



ترقبوا المزيد من شركة ادفانسد ميديا حيث تواصل دعم تطور السينما الرقمية في المنطقة.

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