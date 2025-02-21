من المتوقع أن يصل إلى قيمة سوقية قدرها 50 مليار دولار في الأعوام القادمة

استضاف مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي ملتقى رفيع المستوى لتسليط الضوء على نمو قطاع صناعة الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سجل معدل نمو سنوي مركب ملحوظ بنسبة بلغت 12.2% ومن المتوقع أن يصل إلى قيمة سوقية قدرها 50 مليار دولار في الأعوام القادمة. كما تناول الحدث استكشاف الإمكانات والفرص الواعدة للتعاون في قطاعي الأغذية الزراعية وصناعة الأغذية بين الإمارات والهند.

وحضر الملتقى الذي أقيم تحت عنوان "حوار الهند مع شيراج باسوان" نخبة من رجال الأعمال ومسؤولون حكوميون وعدد من الشركاء الرئيسيين، مما عزز المناقشات التي تناولت الاستراتيجيات المبتكرة التي تسهم في إحداث تحول ملحوظ في مشهد صناعة الأغذية العالمي. وشكل الحدث منصة لتعزيز التجارة الثنائية، ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة في قطاع الأغذية.

وافتتح الدكتورساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال الهندي - الإماراتي في دبي، الجلسة بكلمة أكد فيها على الأهمية المتزايدة للشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، وخاصة في قطاع صناعة الأغذية. كما أكد سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس الأعمال الهندي - الإماراتي في دبي، التزام المجلس بدعم الشركات الهندية في دولة الإمارات، منوهاً بضرورة مواصلة تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين البلدين. وسلط الضوء على الدور الرئيسي للجالية الهندية في تعزيز فرص الأعمال والشراكات بين الجانبين.

كما ألقى ضيف الشرف ساتيش سيفان، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، كلمة أمام الحضور، مؤكداً على المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزاً تجارياً وأهميتها كشريك رئيسي في سوق تصدير الأغذية المتنامي في الهند.

فيما قدم شيراج باسوان، وزير الصناعات الغذائية في حكومة الهند، موحزاً شاملاً عن النهج المبتكر الذي تنتهجه الهند في صناعة الأغذية، والذي يسهم في تطوير القطاع الزراعي وإنتاج الأغذية في الهند. وقال: "إن صناعة تجهيز الأغذية في الهند تشهد تحولاً كبيراً، مع طرح العديد من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تمكين المزارعين، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة القطاع على إضافة قيمة نوعية. بالتعاون مع دولة الإمارات يمكننا الاستفادة من هذه الإصلاحات لبناء منظومة غذائية أكثر استدامة وازدهاراً".

وسلط الوزير باسوان الضوء على العديد من المبادرات الرئيسية التي تقود تحول الهند في قطاع تجهيز الأغذية. وتحدث عن برنامج برادان مانتري كيسان يوجانا، الذي يدعم المزارعين بشكل مباشر، ويمكّنهم من الاستثمار في ممارسات الزراعة الحديثة وتعزيز أمن دخلهم. كما سلط الوزير باسوان الضوء على تركيز الحكومة على حبوب الدخن، في ضوء أهميته كمحصول مغذي ومقاوم لتغير المناخ، وسبل تعزيز استخدامه محلياً وعالمياً.

كما تضمنت كلمة الوزير باسوان إحصاءات تؤكد على مكانة الهند في إنتاج وتجهيز الأغذية، حيث تعد أكبر منتج للحليب والتوابل والبقول في العالم، وثاني أكبر منتج للفواكه والخضروات والحبوب. ومن المتوقع أن يتجاوز قطا ع تجهيز الأغذية الهندية 1.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، مدفوعة بالطلب المتزايد على المنتجات الغذائية المجهزة والمريحة والصحية.

كذلك تم التأكيد على مخططات الحوافز المرتبطة بالإنتاج، كاستراتيجية حاسمة لتشجيع شركات تجهيز الأغذية على الاستثمار في أحدث التقنيات والبنية التحتية، وتعزيز الإنتاج على نطاق واسع وتوسيع إمكانات التصدير. إضافة إلى ذلك، يوفر تطوير الهند لمرافق تجهيز الأغذية في أنحاء البلاد منظومة شاملة مع البنية التحتية المتقدمة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية لدعم نمو صناعة تجهيز الأغذية.

ولدعم هذه الجهود، تستثمر الهند بكثافة في البنية التحتية الحديثة للتخزين البارد والخدمات اللوجستية لضمان وصول المنتجات الغذائية الطازجة إلى الأسواق العالمية بكفاءة، مع التركيز على معاهد التدريب لإعداد القوى العاملة لقطاع تصنيع وتجهيز الأغذية المتنامي.

ومع إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، أصبحت إمكانية إقامة مشاريع مشتركة واستثمارات مشتركة وتعاون في سلسلة القيمة بين البلدين أكبر من أي وقت مضى، مما يعزز أهمية الشراكة التجارية بين الدولتين.

وشهد الحدث تكريم عدد من الشخصيات بما فيهم شيراج باسوان، وساتيش سيفان، ورودمال ناجار، وسودهير جوبتا، أعضاء البرلمان الهندي، حيث احتفى مجتمع مجلس الأعمال الهندي في دبي بجهودهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين ودعم فرص التجارة والاستثمار.

وفي كلمته الختامية، وجّه سريكومار براهماناندان، من مجلس محافظي مجلس الأعمال الهندي في دبي، كلمة شكر لجميع المشاركين وأكد على أهمية الحوار المستمر والشراكة بين الإمارات والهند. وأكد على مهمة مجلس الأعمال الهندي في دبي لتسهيل نمو الأعمال والتعاون من خلال الدعوة إلى السياسات المبتكرة والتشبيك الدولي.

واختتم السيد بالاشاندران حديثه قائلاً: "حقق الحدث نجاحاً باهراً، مما يؤكد الفرص الكبيرة ة في قطاع تجهيز الأغذية الواعد، خاصة مع التزام البلدين بتوسيع علاقاتهما التجارية والاستثمار في الابتكار."

-انتهى-

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