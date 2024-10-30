الرياض، المملكة العربية السعودية: استضاف المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، ملتقى الشركاء وذلك بفندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية في مدينة الرياض يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024. وجمع الملتقى أكثر من 40 من القادة من شركات مختلفة والشركاء الاستراتيجيين حيث طرحوا مجموعة من الأفكار حول رؤية السعودية ومستقبل الرياض الجديد.

افتتح الملتقى عيسى المنيف، رئيس إدارة المشاريع المؤسسية وأصحاب المصلحة، بالترحيب بالشركاء والحضور حيثُ سلط الضوء على رؤية السعودية 2030 وما ستقدمه لمدينة الرياض. وقدّم مايكل دايك، الرئيس التنفيذي للمربع الجديد، كلمة رئيسية أشار فيها إلى خطة المربع الجديد، وقال: نبني وجهة استثنائية لتصبح نموذجاً للتخطيط الحضري والمستقبلي للمملكة. وأكد دايك على أهمية الالتزام والتعاون المشترك، كما ركز على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في العمل مع الشركاء.

وأضاف دايك: " لقد تم تحقيق تقدم كبير في عمليات الحفر حيث بلغت 86%، وهو ما يزيد عن 10 ملايين متر مكعب من الأتربة التي تم نقلها. وأشار إلى خطط بناء ملعب المربع الجديد والذي سيتسع لـ 45,000 مقعد، وهو ملعب حديث سيستضيف مباريات كأس العالم 2034.

وقدم مايك ليونز، الرئيس التنفيذي للتسليم، وممدوح القرشي، الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية، وطارق المشرف، الرئيس التنفيذي للمالية، وكارل شيبروفسكي الرئيس التنفيذي للتطوير، وريموند رايس، مدير المخطط الرئيسي، وسلمان الحبيس، المدير التنفيذي للتسليم، وتوماس نيلسون، المدير التنفيذي لتسليم المكعب، نظرة حصرية على المربع الجديد وعن تطورات الوجهة، ورؤيتها الطموحة، كما أشاروا إلى التقدم الذي تم إحرازه. كما شاهد الحضور حجم البناء خلال الزيارة الميدانية للمعلم الأيقوني "المكعب"، مما أتاح الفرصة لإدراك التأثير الكبير الذي سيحدثه المكعب على مدينة الرياض، خاصة وأنه سيضم أكبر تجربة استثنائية في العالم، متكاملة مع أحدث التقنيات الرقمية والهولوغرافية. كما سلط تروي رود، الرئيس التنفيذي لشركة AECOM العالمية، الضوء على "المخاطر الطبيعة"، وقدم عبد الله الجفالي، رئيس شركة Honeywell الامريكية، مقدمة عن رؤية المدن الذكية.

الجدير بالذكر أن المربع الجديد يوفر مجموعة واسعة من الشراكات في قطاعات مختلفة وحيوية تهدف إلى تعزيز إمكانات التطوير. وتتضمن هذه الشراكات حقوق الرعاة وتوفر للعلامات التجارية والشركات العالمية سبل لخلق تجارب فريدة. ويرحب المربع الجديد بالشركات المالية والصناديق والتعاون مع المؤسسات المالية والمستثمرين. كما يعمل نحو استقطاب شراكات للتنمية والتي تسعى إلى توحيد الجهود مع كبار مطوري العقارات والمهندسين المعماريين والمقاولين، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي يدرك المربع الجديد قوة التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ فضلاً عن الشراكات مع الشركات التقنية والمدن الذكية، والتي تؤكد على الاستدامة البيئية وممارسات المباني الخضراء.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الثانية الجهات الشرقية والغربية من الوجهة والتي ستتكون من المجتمعات الحيوية والاستاد الرياضي. أما المرحلة الثالثة، ستشهد اكتمال الخطة الرئيسية وكافة المجتمعات المقرر إنشائها. ويعتمد نجاح المربع الجديد على شراكاته القوية، والذي يتطلب العديد من المواهب الجماعية والخبرات التي تسهم في دفع عجلة التقدم. ويلتزم المربع الجديد بالشفافية والتواصل المفتوح واتخاذ القرارات التعاونية لضمان مشاركة الشركاء على المدى الطويل. بالإضافة الى تركيزه على أهمية بناء علاقات قوية مع الشركاء مبنية على أساس الثقة والاحترام المتبادل.

يذكر انه تم تطوير مدينة بونغول في سنغافورة بشكل مناطقي وإستمرت حتى 17 عاماً لبنائها. أما مدينة تينغا في سنغافورة، فهي تشبه المربع الجديد من حيث حجمها المتوسط ومساحتها الجديدة، وظلت نحو 15 عاماً لبنائها. وبالمقارنة بين المربع الجديد وجزيرة السعديات في أبو ظبي تُقدم الاخيرة مباني متعددة الاستخدام، في حين يعتبر مشروع "مشيرب" في قلب الدوحة في قطر من المشاريع عالية المستوى من حيث المجتمعات المحلية، واستغرق بناؤه مدة 10 سنوات. إلى جانب ذلك، فإن وسط مدينة دبي، الامارات العربية المتحدة فاستغرقت 17 عاماً لبنائها وتعتبر مشروع متوسط الحجم.

ومن المتوقع أن يصبح المربع الجديد وجهة عالمية المستوى تلهم سكان المملكة وتجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم لزيارة الرياض والعيش والعمل بها. كما ستقدم للأجيال القادمة نموذجاً للاستدامة والابتكار وجودة الحياة.

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