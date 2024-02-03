دبي، الإمارات العربية المتحدة: ينطلق اليوم ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان DWDM والذي يتم تنظيمه لمدة ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي، وفندق نوفيتيل دبي. ويتضمن الملتقى جدولاً مكثفاً من المحاضرات والندوات والنقاشات العلمية عدداً من ورش العمل المختلفة التي تسلط الضوء على آخر وأهم الانجازات في قطاع طب الأسنان.

هذا ويستضيف الملتقى هذه السنة، 600 مشارك من كافة أنحاء العالم، الذين التحقوا بورش عمل مكثّفة يبلغ عددها 25 ورشة يقدمها نخبة من أبرز خبراء طب الأسنان العالميين. حيث يعتبر هذا الحدث العلميّ فرصةً لتعزيز التعليم المستمرّ وتبادل المعرفة وتحسين ممارسات الرعاية الصحية في قطاع طب الأسنان، ممّا يعود بالنفع العامّ على المجتمع الطبيّ والمرضى على حد سواء.

علاوةً على ذلك، يتنوع جدول أعمال الملتقى هذا العام ليشمل مواضيع مهمّة تتعلق بزراعة الأسنان، وتقويمها، والجراحة الترميميّة، وطب الأسنان التجميلي، وإعادة التأهيل، وتجديد العظام، وترميم الأسنان، وأحدث الأساليب والتقنيات والابتكارات في قطاع طب الأسنان.

ومن بين أبرز الجلسات في أجندة البرنامج تتضمن الدورات جلسة علميّة بعنوان "طب أسنان الأطفال: من المرحلة الأساسيّة نحو المرحلة المتقدّمة" وأدوات علاج العصب بقيادة الدكتور مكول س. جين من الهند والدكتورة سهيلة سليمان البهلاني من الكويت. وذلك بهدف رفع المعايير وتعزيز التعاون داخل مجتمع طب الأسنان.

وتساعد هذه الورش المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المؤتمر الدولي للتخصصات الصحية، وبرنامج الاعتراف بالتعليم المستمر لجمعية طب الأسنان الأمريكية، على صقل مهارات أطباء الأسنان والتعرف على التقنيات المختلفة التي تناسب مختلف المرضى وتحقيق أفضل النتائج.

وكجزء من الدورات التعليميّة التي تقام تحت مظلة "إيدك دبي 2024"، تنطلق الدورة التاسعة من فعاليات "مؤتمر إيدك العالمي لتقويم الأسنان AEEDC Dubai Ortho" لمدة يومين خلال اليوم الأخير من ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان، ويتناول المؤتمر عدداً من الموضوعات الحديثة في تقويم الأسنان، ويتضمن جلسات علميّة تناقش أحدث الأبحاث والتقنيات المستخدمة في مجال تقويم الأسنان، بما في ذلك البقع البيضاء وتقويم الأسنان الرقميّ وتقويم الأسنان الشفّاف وتقويم الأسنان الوقائيّ وغير ذلك من المواضيع التي تصب في اهتمام أطباء الأسنان والمختصين في المجال.

وتسعى هذه الدورات العلميّة إلى توفير منصة شاملة لمناقشة أحدث التطورات في مجالات تقويم الأسنان وطرق العلاج الحديثة. حيث يشمل ذلك استعراض الأبحاث العلميّة الحديثة وتبادل الخبرات بين أصحاب القطاع والمتخصصين، وذلك من أجل تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية عالية الجودة للمرضى.

وتقام هذه الفعاليات والدورات التخصصية العلميّة كجزء من البرنامج التعليمي لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2024"، وهو الحدث الحدث العالميّ الأكبر من من نوعه الذي سيستقطب أكثر من 66 ألف زائر في مجال طب الأسنان في المنطقة، والذي تنظم دورته ال28 اندكس للمؤتمرات والمعارض من 6 – 8 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

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