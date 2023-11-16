الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: كرّمت غرفة أبوظبي اليوم مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) خلال "ملتقى تكريم الشركاء الاستراتيجيين"، وذلك تقديراً لجهوده الريادية ودوره الفاعل في دعم الشركات الإماراتية وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها لوصول صادراتها إلى الأسواق العالمية، وجاء التكريم الذي حضره السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، ونظمته غرفة أبوظبي تثميناً لدور الجهات الحكومية في تحقيق الأهداف الوطنية الداعمة لتنمية الصادرات الإماراتية والتي أسهمت في استدامة نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات، "إننا نثمن تكريم غرفة أبوظبي (لأدكس) الذي جاء بفضل العلاقة المتميزة وتكامل الجهود الاستراتيجية بين الجهتين، مما أسهم في تنمية الصادرات الإماراتية ونمو الاقتصاد الوطني". وأضاف سعادته أن مكتب أبوظبي للصادرات سيعمل على توفير الدعم لتحقيق مستهدفات وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، والتي تركز على مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وتنمية التجارة الخارجية وبناء اقتصاد أسرع نمواً في العالم.

ويذكر أن مكتب أبوظبي للصادرات الذي تم تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية عام 2019، يعمل على دعم الصادرات الوطنية، وذلك من خلال تقديم الحلول التمويلية، بهدف تمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق العالمية، كما يوفر (أبوظبي للصادرات) التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى للشركات على المدى البعيد، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

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