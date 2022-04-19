عمان - تحت رعاية وزير الثقافة السيدة هيفاء النجار، وحضور ضيف الشرف سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، أطلقت شركة Entrogate "انترو جيت" بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي مسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين 2022.

تعقد المسابقة لهذا العام في دورتها الثالثة في الأردن ومصر والسعودية والإمارات، لتحفيز الطلبة اليافعين على إيجاد حلول ريادية للمشاكل المجتمعية في مختلف القطاعات.

وتم تنظيم هذه المسابقة من قبل مبادرة ريادي الأعمال الصغير التي أطلقتها شركة Entrogate بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والاقتصاد الرقمي والريادة، والجامعة الأميركية في مأدبا، وملتقى طلال أبوغزاله المعرفي، ومصنع الأفكار – أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد، بالإضافة إلى عدد آخر من الشركاء.

وتهدف المسابقة إلى تأسيس أندية ريادة الأعمال والابتكار في المدارس، لتزويد الطلبة من عمر (12 -17 عاما) بمهارات ريادة الأعمال وبأدوات الابتكار من خلال منصة ريادي الأعمال الصغير.

وقد علقت الوزيرة النجّار على هذه الفعالية بالقول "نطمح إلى تحقيق الرؤية في أن يصبح قطاع ريادة الأعمال أحد القطاعات الرئيسة في المملكة، إيماناً منا بأهمية التوجه للاقتصاد المعرفي وإنشاء جيل يتجه نحو الريادة والإبداع".

أما ضيف الشرف الدكتور أبوغزاله فقال "إننا مجرد أوصياء على المستقبل، وثقتي كبيرة جداً بشبابنا". كما بين أن الاختراع والابتكار هما الفرصة الأكبر للنهوض بالاقتصاد الوطني، داعيا إلى التوسع في الشركات التمويلية في الابتكار والاختراعات مع التأكيد على ضرورة أن يكون التعليم لغايات الابتكار في جميع المجالات.

بدورها بينت مديرة شركة Entrogate ورئيسة ومؤسسة برنامج ريادي الأعمال الصغير والمسابقة الوطنية لريادة الأعمال لليافعين الأستاذة سمر عبيدات أهمية تعليم اليافعين والأطفال مهارات ريادة الأعمال منذ الصغر لمواكبة التطور، مؤكدة أن ريادة الأعمال أصبحت توجهًا عالمياً.

وأوضح مندوب الأمين العام لوزارة التربية والتعليم، مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج، الأستاذ لواء الدين جرادات أن الوزارة أكدت في جميع خططها وبرامجها على أن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم هو السبيل الأمثل لتطوير روح الإبداع والتميز لدى الطلبة، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على نوعية التعليم ويسهل النهوض بالعملية التعليمية

وعلى هامش الحفل، تم تنظيم جلسة حوارية تحت عنوان "طلبتنا هم رواد المستقبل"، شاركت فيها طالبات من خريجات برنامج ريادي الأعمال الصغير، حول المشاركات عن مشاريعهن الريادية، وعن تجربتهن في ريادة الأعمال، وكيف أثرت الريادة في شخصياتهن للأفضل.

يشار إلى أن برنامج ريادي الأعمال الصغير الذي أطلقته شركة Entrogate منذ العام 2018 وبدعم من ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي، من البرامج الفريدة من نوعها في المملكة لاستهدافه الفئة العمرية الصغيرة (فئة طلاب المدارس) لتدريبهم وتزويدهم بعلم ريادة الأعمال منذ الصغر وتمكينهم بأدوات الإبداع والابتكار.

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