بمناسبة "اليوم العالمي لمهارات الشباب"

عمان - نظّم ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي ملتقى حواري "حول مهارات الشباب اللازمة للمستقبل"، برعاية رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب.

يهدف تنظيم الملتقى لتسليط الضوء على أهمية المهارات اللازمة للشباب في بناء قدراتهم لتأهيلهم إلى سوق العمل، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية وبمشاركة عدد من الشباب ممثلي مؤسسات وجمعيات ومبادرات شبابية وجامعات.

وفي كلمته، وجّه الدكتور طلال أبوغزاله الشباب إلى ثقافة التّعلّم وليس فقط ثقافة التعليم، مؤكداً أهمية تطوير مهاراتهم وبناء أفكار ومشاريع تستند على تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يوفره الإنترنت من المعلومات ومساواة في الفرص. وقال "إن لم تكن عامل معرفة، ولم تطوع الإنترنت لخدمة حياتك واقتصادك، فلن يكون لك مكان في هذا العالم مستقبلا".

وأضاف الدكتور أبوغزاله أن العالم يحتاج إلى الابتكارات والاختراعات في كل القطاعات خاصة وأن العالم يمر الآن في أهم مراحل التغيير في تاريخ البشرية، وهي ثورة المعرفة المرتكزة على تقنيات المعرفة.

من جانبه رحب مدير الملتقى، ومستشار التعليم والشباب في "طلال أبوغزاله العالمية" الأستاذ فادي الداوود بالمؤسسات المشاركة والمتحدّثين والحضور من الجهات الشبابية، مؤكداً أن تنظيم الملتقى يأتي احتفالاً باليوم" اليوم العالمي لمهارات الشباب" الذي أطلقته الامم المتحدة، والذي يصادف اليوم الخامس عشر من شهر تموز من كل عام، ولإيمان من منطلق أيمان الملتقى بأهمية تدريب وتأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، والتزاماً بدور الملتقى الوطني في التوعية والتثقيف وخلق مساحة آمنة لحوار للشباب.

وتضمن الملتقى فعاليات وندوات متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء من عدد من المؤسسات الوطنية القديرة في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات الفردية والمؤسسية، حيث شارك في الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "المهارات الرقمية ومتطلبات العمل المستقبلية" كل من السيد نضال البيطار، المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، والسيد اسماعيل حقي، المدير التنفيذي لمصنع الأفكارTechWorks إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والسيد جميل الخطيب المدير العام لشركة ابتكار للاستشارات السيد محمد الكايد خبير الأمن السيبراني في شركة بلاك ماونتن، وأدارت الجلسة الأستاذة نور أبو جبارة، مسؤولة الريادة والابتكار في حاضنة أعمال أمنية The Tank.

كما تم عقد عدد من الندوات المتخصصة للمساهمة في توعية الشباب وتعريفهم بعدد من المبادرات الوطنية والفرص التطوعية والتدريبية وقصص النجاح لهذه المؤسسات، حيث قدّمت الدكتورة لانا مبيضين خبيرة التفكير الإبداعي -رئيسة ومؤسسة شركة ريثنكرز، ندوة بعنوان "مفاتيح الدماغ، ودورها في الموهبة والابداع"، فيما قدّمت الدكتورة اغادير جويحان، المديرة العامة لمؤسسة الأميرة تغريد للتدريب والتنمية، ندوة بعنوان "المهارات الحرفية في تمكين المرأة اقتصاديا وتنمية المجتمع المحلي".

أما الاستاذة إسراء عوجان، مديرة وحدة ادارة المشاريع التعليم من أجل التوظيف الأردن تحدثت عن "احتياجات السوق ومهارات الشباب المطلوبة، واختتم الملتقى بندوة بعنوان "المهارات الرقمية المالية في عالم المال والاستثمار" قدّمها السيد جرير الحيارى، مدير تطوير الأعمال -شركة الاعتماد المالي CFI.

وفي الختام تم تكريم المشاركين بتقديم دروع تقديريه لجهودهم الوطنية في دعم الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لانخراطهم بسوق العمل واتاحة الفرص التشغيلية والوظيفية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

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