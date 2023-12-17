أبوظبي: تضمن "ملتقى أبوظبي الأسري” الرابع 2023 تحت شعار “أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام"، فعاليات متنوعة في جزيرة الحديريات، بمحطاته الرئيسية المتمثلة في “الأسرة المستدامة”، و”ريادة الأعمال”، و”أطفال المستقبل”، و “الموروث الإماراتي”، وسط حضوراً لافتاً من الزوار الذين حرصوا على المشاركة بالورش المتنوعة التي قدّمت بالتعاون مع عدة جهات.

حيث استضافت "محطة الأسرة المستدامة" 6 ورش منها "الوالدية الرقمية" التي نظمها برنامج خليفة للتمكين و"جسور الأمل" التي نظمت بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، و"رحلة أجيال" التي نفذتها هيئة المساهمات المجتمعية معاً، و"قوي عضلاتك وتخلص من ترهلاتك" التي قدمها مجلس أبوظبي الرياضي و"التوازن بين العمل والحياة" التي نفذتها جمعية المرأة سند الوطن، واستمتع زوار الملتقى من كل الأعمار، بالفعاليات الخارجية المصاحبة المتمثلة بمسرح الأسرة، ومطبخ الأسرة، وصالون أقدر الثقافي، ومسابقات ترفيهية وجوائز قيمة.

وقالت المهندسة سناء يوسف الضاعن، مدير إدارة الخدمات العامة في مؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة محطة الأسرة المستدامة : "أن "ملتقى أبوظبي الأسري” الرابع 2023 الذي يأتي تحت شعار“أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام" يسلط الضوء على دور الأسرة باعتبارها شريكاً استراتيجياً فعالاً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة، من خلال تعريف الأسرة على خطط التنمية الاجتماعية المستدامة في المرحلة القادمة، والخدمات الاجتماعية الحالية والمستقبلية مع التركيز على الخدمات الذكية والرقمية، التي تضمن سرعة وكفاءة الاستجابة للأسر في الأوضاع المختلفة، تُساهم في توفير الوقاية والحماية والتدخل المناسب الذي يضمن تمكينها من أداء وظائفها الطبيعية، وتعزيز جودة حياة وقدرة الأسرة للحفاظ على تماسكها وتلاحم وحدتها".

وأشارت الضاعن إلى أن محطة الأسرة المستدامة تحتضن العديد من الفعاليات المتنوِّعة، مثل الوالدية الرقمية، برنامج جسور الأمل، السلامة المرورية، الزراعة المنزلية، نصائح حول الاستدامة، والورش المتنوِّعة، ومختلف الأنشطة الرياضية، وسحوبات وجوائز قيِّمة ومفاجآت للحضور، بهدف تعزيز الروح الوطنية ونشر السعادة بين أفراد الأسرة، ودعم الموهوبين من الشباب، وتنمية الوعي بين أفراد المجتمع بطريقة تفاعلية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وقالت بدورها منى كرم، عضو لجنة المشاريع الانتاجية ومدير فرع مدينة الشارقة للخدمات الانسانية بخورفكان: “تحرص مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية من خلال قسم مشاريع الإنتاجية التابع لمركز مسارات لتطوير والتمكين على تعزيز الشراكة المجتمعية في الدولة وذلك من خلال. المشاركة في ملتقى أبوظبي الأسري الرابع تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات" والذي يهدف إلى الترويج للمهارات الفنية لموظفي المشاريع الإنتاجية من ذوي الإعاقة والتعريف بالجانب الفني لهم على مدار 8 أيام من 4 مساء وحتى 10 مساء بجزيرة الحديريات في إمارة أبوظبي”.

وأضافت كرم: "يقدم جناح منتجات تكوين 5 مشاريع مختلفة تتضمن لوحات فنية ومشغولات يدوية وأعمال الخزف ومنتجات من الحلويات والسجاد وتهدف المشاركة تعزيز الاستقلالية المالية لموظفي من ذوي إلا عاقة واستغلال طاقاتهم الإبداعية بشكل عام وبذلك تدعم المدينة أهدافها في مناصرة واحتواء وتمكين أشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع."

وقال بدر حسن الشحي مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة: "نعتز بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية والعمل معها كشريك استراتيجي في ملتقى أبوظبي الأسري الرابع الذي تنظمه هذا العام تحت شعار "أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام"، حيث تعكس هذه الشراكة التزام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بدورها المجتمعي ومسؤوليتها عن استدامة القطاع الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي."

وأوضح الشحي أن الهيئة تشارك في فعاليات الملتقى، من خلال ورش العمل والجلسات التوعية التي تسلط الضوء على دورها في مجال الزراعة وسلامة الغذاء ومسؤوليتها عن الأمن الغذائي، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الغذاء الصحي والعادات الغذائية الإيجابية والحد من هدر الطعام، وذلك الترويج لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الثانية وذلك لضمان تحقيق مجتمع صحي ومستدام، وتعزيز الرفاهية في أبوظبي.

وأشار الشحي إلى أن الأسرة تلعب دوراً حيوياً في ترسيخ ثقافة الاستدامة الزراعية والغذائية في المجتمع من خلال مسؤولية أفرادها عن إدارة الموارد بشكل فعال ومستدام وتقليل الهدر من الطعام، لافتاً إلى أن الهيئة أطلقت مؤخراً حملة للتوعية بأهمية الحد من الفقد والهدر لتحفيز جميع أفراد المجتمع والتشجيع على استخدام الموارد بشكل مستدام وتقليل الهدر، سواء في المياه أو الطاقة أو الطعام. ولفت إلى الهيئة تروج كذلك لمبادرة الزراعة المنزلية وتشجيع الأسر على زراعة الخضروات والفاكهة في حديقة المنزل الصغيرة ما يسهم في توفير مصادر غذائية محلية ويعزز الاستدامة."

يذكر أن مؤسسة التنمية الأسرية نظمت ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023، تحت شعار “أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام”، الذي ينضوي تحت مظلة برنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي أحد المشاريع الرئيسية للمؤسسة، ويستمر الملتقى حتى 15 ديسمبر.

ويهدف الملتقى إلى توفير فرص تنموية تفاعلية للأسرة ضمن جو اجتماعي تفاعلي يجمع بين المتعة واكتساب المعرفة وتطبيق المهارات، من خلال سلسلة من الفعاليات التشاركية التكاملية بين كافة الجهات الخدمية، وخلق جو من الألفة والتحدي بين أفراد المجتمع يعزز الروابط الأسرية والمجتمعية والثقة بالمؤسسات الخدمية.

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