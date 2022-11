أعلنت بي دبليو سي الشرق الأوسط اليوم حصول مكتبها في إعمار سكوير في دبي على شهادة ويل من المستوى البلاتيني، وهي شهادة يمنحها معهد ويل الدولي (IWBI) المعروف عالميًا للمباني. وقد حصل المكتب على هذه الشهادة المرموقة بناءً على النسخة الثانية والأحدث من معيار ويل للمباني والذي يحرص على تعزيز صحة الأفراد وسلامتهم في المباني السكنية أو مباني العمل أو التسلية.

ويقوم معيار ويل للمباني على بحوث وجهود تطوير من قبل أطباء وعلماء وخبراء مجال رائدين على مرّ سبع سنوات لوضع نظام شهادة يتم منحها وفقًا للأداء الممزوج مع أفضل الممارسات المعتمدة في التصميم والبناء، والتي تستند إلى بحوث علمية مدعومة بالأدلّة. وقد نال مكتب بي دبليو سي الشرق الأوسط بدبي في إعمار سكوير على هذا التمييز استناداً إلى عشر فئات من أداء المباني - الهواء، والمياه، والتغذية، والإضاءة، والحركة، والراحة الحرارية، والصوت، والمواد، والفكر، والمجتمع - وحصل على شهادة ويل من المستوى البلاتيني. يعتبر معهد ويل هيئة رائدة في مجال تحوّل الصحة والسلامة، ويعتمد نهج سلامة الناس وراحتهم أولًا في ما يتعلّق بالمباني، والمؤسسات، والمجتمعات.

وفي هذا السياق، قال هاميش كلارك، الشريك المسؤول عن شؤون السلامة في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "كجزء من التزامنا بالسلامة المبنية على خطوات فعالة، صممنا مكاتبنا بشكل يعزز نمط حياة صحي وإيجابي. وتعتبر شهادة ويل التي حصلنا عليها، بمثابة تقدير لاستثمارنا المستمر في سلامة موظفينا."

وتشمل خصائص المشروع التي ساعدت بي دبليو سي الشرق الأوسط بدبي الحصول على شهادة ويل، ما يلي:

تقديم فرص التغذية التي تحدّ من السكريات والزيوت، وتعزيز الشفافية الغذائية من خلال تضمين قوائم المكوّنات للخيارات الغذائية البديلة لمن يعانون حساسيات غذائية أو يتّبعون قيودًا غذائية محددة.

تنظيم وتشجيع الأنشطة البدنية والتمارين باستمرار من دون تحميل أي تكلفة على الموظفين شهريًا، بالإضافة إلى إدخال السلالم في تصميم أماكن العمل تشجيعًا على الحركة المستمرة.

تغطية إجراء فحوصات الصحة النفسية للموظفين.

تدريب أكثر من 175 شخصًا في مجال الإسعافات الأولية للصحة النفسية عبر مكاتبنا في منطقة الشرق الأوسط، وأكثر من 90 شخصًا في المجال عينه في مكتبنا بدبي وباتوا يمتلكون المهارات اللازمة لتحديد ودعم أي شخص يواجه أي تحديات أو صعوبات نفسية معيّنة بالشراكة مع مركز الصحة النفسية "ذا لايت هاوس".

بناء مساحات مخصصة للاستخدامات البديلة مثل غرف السلامة لاستعادة النشاط، والعيادات الميدانية للحالات الطارئة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الممكنة، ومساحة على سقف المبنى للتجمعات والأنشطة الرياضية، إضافةً إلى غرف الاستحمام.

تخصيص غرف للرضاعة مصممة بالشكل الملائم ومزوّدة بجميع الخصائص الداعمة، إضافةً إلى إطلاق مبادرات وفرص تعليمية تساعد المرأة على استمرار الإرضاع الطبيعي للطفل.

وفي هذا الصدد، تقول رايتشل هودجدون، الرئيس والمدير التنفيذي في معهد ويل الدولي (IWBI): "تعكس بي دبليو سي الشرق الأوسط القيادة الحقيقية، وشهادة ويل من المستوى البلاتيني التي تم منحها للشركة في إعمار سكوير بدبي هي خير دليل على التزامها بمكان عمل صحي. ويعتبر مكتب بي دبليو سي بدبي هو المكتب الأكبر في دولة الإمارات الحاصل على شهادة ويل، مما يرسّخ مكانة بي دبليو سي كشركة رائدة في الاهتمام بسلامة موظفيها."

تقوم معايير شهادة ويل على بحوث تستند إلى الأدلة والبراهين وتنظر في أوجه الترابط ما بين المباني التي نقضي فيها نحو 90% من وقتنا وبين تأثيرات الصحة والسلامة على الأشخاص الموجودين في هذه المباني. خضع مكتب بي دبليو سي في إعمار سكوير بدبي من أجل الحصول على شهادة ويل إلى اختبارات صارمة وتقييم نهائي من قبل أطراف ثالثة مستقلة حرصًا على استيفاء المكتب جميع متطلبات الشهادة من المستوى البلاتيني.

