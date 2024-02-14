● عمر سلطان العلماء:

نسعى لتوسيع الشراكات الهادفة لتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

● وزير التحول الرقمي في جمهورية النمسا:

نعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات التكنولوجية

● وزير التنمية الرقمية والاتصالات في جمهورية منغوليا:

تعاون هادف في جميع مجالات الذكاء الاصطناعي

● وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كولومبيا:

تشكيل خارطة طريق للتعاون في الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي

الإمارات العربية المتحدة: وقع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، خلال القمة العالمية للحكومات التي تقام فعالياتها بدبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، اتفاقيات تعاون مع كلٍّ من جمهورية النمسا وجمهورية منغوليا وجمهورية كولومبيا، لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة في هذا المجال.

ووقع معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الاتفاقيات الثلاث مع كل من؛ معالي فلوريان تورسكي، وزير التحول الرقمي في جمهورية النمسا، ومعالي أوتشرال نيام أوسور، وزير التنمية الرقمية والاتصالات في جمهورية منغوليا، ومعالي ماوريسيو ليزكانو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كولومبيا.

توسيع الشراكات

وأكد معاليه سعي حكومة دولة الإمارات الدائم إلى توسيع الشراكات العالمية الهادفة إلى تعزيز الاستفادة من حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تحسين أداء القطاعات الحيوية، ما يجسد رؤى القيادة الرشيدة بتوسيع مجالات تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وصولاً إلى ترسيخ نموذج حكومات المستقبل المعززة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية.

وقال معاليه: إن الإعلان عن الشراكات عبر منصة القمة العالمية للحكومات، يعكس موقع القمة وريادتها مركزاً للشراكة والتعاون الدولي الهادف لتعزيز حياة المجتمعات، ودعم جهود الانتقال إلى المستقبل، من خلال حوارات وشراكات هادفة تستشرف التحديات وتبني على الفرص المستقبلية.

شريك استراتيجي

من جهته، قال معالي فلوريان تورسكي، وزير التحول الرقمي في جمهورية النمسا، إن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك استراتيجي وتجاري وثيق لجمهورية النمسا، مشيداً باتفاقية التعاون التي تهدف لبناء تعاون وثيق واعد في جميع مجالات الذكاء الاصطناعي، لتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب ومشاركة الأهداف المشتركة.

وقال معالي أوتشرال نيام أوسور، وزير التنمية الرقمية والاتصالات في جمهورية منغوليا: "تعد دولة الإمارات شريكاً مهماً وصديقاً مقرباً لجمهورية منغوليا؛ ولذلك سعدت بوجودي في القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي؛ حيث وقعنا مذكرة تفاهم لتوثيق تعاون هادف في جميع مجالات الذكاء الاصطناعي، وتبادل التجارب والخبرات الناجحة".

وقال معالي ماوريسيو ليزكانو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كولومبيا: "تعتبر كولومبيا شريكاً رئيسياً للإمارات في أمريكا اللاتينية، وشريكاً أساسياً في قطاع التكنولوجيا لصياغة خارطة طريق واضح للتعاون الفعال، في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي وتطوير مركز مستقبلي للذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع دولة الإمارات بناء على نقاط القوة المشتركة بيننا".

تبادل المواهب

ويهدف التعاون إلى توسيع نطاق الشراكات لتشمل السياسات المرتبطة بالحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتطوير مجالات التعاون الجديدة، والشراكة في إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالذكاء الاصطناعي، وتطوير الأطر البحثية عبر المؤسسات والمعاهد الأكاديمية ذات الصلة، وتسهيل المشروعات البحثية المشتركة.

كما تهدف الاتفاقيات إلى توسيع مبادرات تبادل المواهب وبناء الخبرات والمهارات، من خلال برامج التعليم والتدريب، ودعم تطوير الخدمات الرقمية القائمة على التقنيات، وتسهيل الاستثمارات الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية؛ حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 وفداً حكومياً و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.



#بياناتحكومية

-انتهى-