أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مشاركته الأولى في معرض مخططي الفعاليات الذي أقيم مؤخراً في دبي، وشهد تسليط الضوء على العروض المتميزة التي تقدمها أبوظبي أمام أكثر من 250 ممثلاً لجهات وشركات متخصصة في تنظيم أنشطة سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف وغيرها من الفعاليات والمناسبات من الإمارات والمنطقة والعالم، وذلك بالتعاون مع 13من أبرز الشركاء، من بينهم فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفندق باب النجوم، وإرث أبوظبي، وكونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، ومنتجع وفلل السعديات روتانا، وفندق باب القصر، وفيرمونت باب البحر أبوظبي، ومنتجع شاطئ الراحة، وبارك حياة أبوظبي، وقصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا، وإنتركونتيننتال أبوظبي، وشركة سياحة 365، وقصر الإمارات ماندارين أورينتال.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: "منحنا المعرض منصة مثالية لتعزيز الوعي بما تمتلكه أبوظبي من خبرات، وعروض استثنائية، وبنية تحتية حديثة متكاملة، وتجارب ترفيهية وثقافية مُلهمة، وكرم ضيافة أصيل، وأرقى معايير السلامة، إلى جانب سهولة الوصول إليها، وما توفره من باقات حوافز وبيئة تنظيمية داعمة للأعمال، مُرسخةً مكانتها وجهةً عالميةً لتنظيم فعاليات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف والمناسبات بكافة أنواعها. ونمضي في استثمار قوة الشراكات ومواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع لتقديم تجارب فريدة تلبي تطلعات زوارنا، تأكيداً لريادة أبوظبي عاصمة إقليمية ودولية لفعاليات سياحة الأعمال".

يذكر أن معرض مخططي الفعاليات يستهدف أسواق الشرق الأوسط والهند ورابطة الدول المستقلة وأفريقيا، حيث يجمع أهم المتخصصين والخبراء في هذا المجال للحوار وبحث آفاق التعاون والشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة خلال برنامج حافل بالجلسات وورش العمل وفعاليات التواصل.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

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