الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: شارك مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، كراعٍ استراتيجي لمؤتمر "جي تي آر" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عُقد في دبي خلال الفترة من 18 إلى 19 فبراير 2025.

وناقش أكثر من 80 خبيراً من القطاعات الصناعية والتجارية، قضايا اقتصادية متنوعة وتبادلوا الآراء حول أحدث التوجهات والفرص المستقبلية المتاحة في الصناعة، كما ركز المؤتمر على التحديات المستقبلية التي تواجهها أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى أهمية بناء علاقات استراتيجية جديدة والتفاعل مع أبرز مقدمي الخدمات في المنطقة.

وبهذه المناسبة، أكد السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) على أهمية رعاية المكتب للمؤتمر كشريك استراتيجي، إذ يُعد منصة مثالية لاستعراض رؤيته وأهدافه الاستراتيجية ودوره في دعم قطاع الصادرات الإماراتية وتوسيع آفاقها، لا سيما وأن الصادرات من السلع والخدمات تشكل ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني، وتعزز ارتباط الدولة بالأسواق العالمية."

وأفاد "أن تحقيق هذا الطموح يتطلب بنية تحتية قوية وشراكات مبتكرة، حيث يوفر مكتب أبوظبي للصادرات أدوات تمويلية مبتكرة لدعم الصادرات الإماراتية، ويعمل بالتعاون مع مؤسسات مثل البنوك الوطنية ووكالات ائتمان الصادرات على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع التصدير في الدولة".

وتناول المؤتمر مجموعة من المواضيع الرئيسية، بما في ذلك تمكين الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية. كما تم تسليط الضوء على التنويع الاقتصادي ودور دولة الإمارات في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب استكشاف تأثير الشراكات على التجارة العالمية من خلال التوجهات الحديثة.

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