دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهدت منصة مكتبة محمد بن راشد، التي تشارك للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، إقبالًا واسعًا من الزوار وكبار المسؤولين خلال الأسبوع الأول من مشاركتها، في تأكيد على الحضور المتنامي للمكتبة ودورها الثقافي والمعرفي دولياً.

واستعرضت المكتبة خلال مشاركتها برامجها واصداراتها الجديدة ومبادراتها المعرفية، بما في ذلك مبادرة «عالم بلغتك»، إلى جانب تنظيم مجموعة من الجلسات الحوارية والفكرية التي لاقت اقبالاً وتفاعلاً من جمهور المعرض.

وأوضح الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذا التفاعل الكبير يمثل نجاحاً بارزاً للمشاركة الأولى في المعرض، ويعكس اهتمام الجمهور بما تقدمه المكتبة من خدمات ومبادرات معرفية نوعية وإصدارات حديثة، تعكس رؤية دولة الإمارات في تمكين المعرفة وتعزيز دور الإنسان في المجتمع.

وشهدت منصة المكتبة زيارات رفيعة المستوى من كبار المسؤولين والمثقفين والأدباء، حيث اطلع سعادة السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، على أبرز خدمات المكتبة ومرافقها وأحدث إصداراتها ومبادراتها الثقافية والرقمية. وفي إطار تعزيز التعاون الثقافي، أهدت المكتبة مجموعة من إصداراتها للوزير، كما تسلمت سفارة الإمارات جميع الإصدارات، مؤكدة دور المكتبة البارز في دعم الثقافة والمعرفة ونشر المحتوى العربي المتميز.

وضمن برنامجها الثقافي، عقد فريق المكتبة جلسة حوارية لإطلاق موسوعة «الأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي.. العادل والمستبد» للأستاذ الدكتور عبدالرزاق الفارس، حيث تم تقديم قراءة تحليلية معمقة لمسيرة الحكم في التاريخ الإسلامي، واستعراض نماذج للقيادة العادلة مقابل القيادة المستبدة، وتأثير كل منهما في استقرار الدول ونموها وازدهارها، بما أتاح للحضور استخلاص الدروس وربطها بالواقع المعاصر.

كما نظّمت المكتبة جلسة تعريفية بجائزة محمد بن راشد للغة العربية، قدمها سعادة بلال البدور، الأمين العام للجائزة، استعرض خلالها الدورة العاشرة من الجائزة، وأهدافها ومحاورها وآليات التقديم، مع شرح مفصل لكيفية المشاركة والاستفادة من المبادرة في تعزيز اللغة العربية ونشرها.

وعلى هامش المشاركة، شارك معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، مع معالي الدكتور أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية، في جلسة حوارية بعنوان «العلاقة الثقافية بين مصر والإمارات»، أدارها الإعلامي الدكتور سليمان الهتلان، تناولت أوجه التعاون الثقافي وسبل تعزيز الشراكات الإعلامية والمعرفية بين البلدين.

كما قام وفد مكتبة محمد بن راشد بزيارات ميدانية إلى مؤسسات إعلامية وثقافية شملت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، ومبنى الإذاعة والتلفزيون المصري «ماسبيرو»، واستوديو نجيب محفوظ، ومكتبة الإسكندرية، إلى جانب مشاركتها في عقد ملتقى الإعلام في «القصر الذهبي» والذي تم تنظيمه بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية وسفارة دولة الإمارات في مصر، بهدف تعزيز تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون المشترك.

-انتهى-

