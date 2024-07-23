دبي، الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع اليوم العالمي للشطرنج، نظّمت مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، بطولة شطرنج القراء الخاطف بنظام الجولات المتعددة، والتي شهدت مشاركة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة وحضوراً جماهيرياً ضخماً.

وافتتح البطولة سعادة تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحمد الحوسني، مدير إدارة الفعاليات والاتصال بالإنابة في مكتبة محمد بن راشد، وعبد الكريم المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين المشاركين، كما تميزت المباريات بمستوى فني عالٍ ومهارات استثنائية في التفكير السريع واتخاذ القرارات، إلى جانب البراعة في تنفيذ إستراتيجيات معقدة خلال فترات زمنية قصيرة.

وحصد المراكز الثلاثة الأُولى على التوالي في بطولة شطرنج القراء الخاطف، ناماس كانان، ومحفوظ ميار، وآخيل فيجاياكومار، والذين أظهروا مهارات وإستراتيجيات متميزة في اللعب، كما كُرم الفائزون العشرة الأوائل بمجموعة من الكتب القيمة والهدايا العينية والدروع التذكارية المقدمة من مكتبة محمد بن راشد، بالإضافة إلى توزيع جوائز تحفيزية لجميع المشاركين.

وفي ختام البطولة، عبّر المشاركون والحضور عن إعجابهم بمستوى التنظيم والرؤية الشاملة للفعالية، مبدين رغبتهم في تكرار مثل هذه الفعاليات مستقبلاً، وأشاد اللاعبون بالفرصة التي أتاحتها لهم البطولة لاختبار قدراتهم في أجواء تنافسية عالية المستوى، والتي ساهمت في صقل مهاراتهم في التفكير تحت الضغط واتخاذ القرارات الحاسمة في أوقات قصيرة.

وتعكس هذه الفعالية دور مكتبة محمد بن راشد واتحاد الإمارات للشطرنج في تعزيز الوعي وتنمية العقول من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية، حيث تجمع بين الرياضة الذهنية والثقافة في إطار تنافسي ممتع، كما تؤكد هذه المبادرة على أهمية دمج مختلف المجالات لتحقيق تنمية شاملة للمجتمع وخلق بيئة محفزة للإبداع والتفكير الإستراتيجي تسهم في النهضة التنموية الشاملة.

نبذة عن مكتبة محمد بن راشد:

تأسست مكتبة محمد بن راشد، بموجب «قانون إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم لسنة 2016»، في إطار رؤية سموه لتطوير مجتمع المعرفة في إمارة دبي وكافة الإمارات بالدولة. لتصبح واحدة من أكثر المبادرات الثقافية والمعرفية الطموحة بالعالم العربي.

تهدف المكتبة إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة الأفراد ولا سيما فئة الشباب، الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.

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