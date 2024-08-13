دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار احتفائها باليوم العالمي للخط، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، جلسة حواريّة مميزة، بعنوان «الخط العربي بين الإبداع والتجديد»، والتي أدارها الإعلامي بدر العوضي، بحضور نخبة من كبارِ الخطّاطين، هم زيد الأعظمي، نرجس نور الدين، ومريم البلوشي.

وبدأت الجلسة الحوارية، بمقدمة عن الخط العربي، وأهميته في التراث الإسلامي والثقافة العربية، وكيفية تطويع هذا الفن التقليدي لمواكبة متطلبات العصر الحديث، إلى جانب استعراض تاريخي لتطوره وأشهر أنواعه، وكيف يعكس روح الحضارة الإسلامية وجمالياتها.

وسلط المتحدثون، الضوء على كيفية دمج الخطاطين التقنيات الحديثة في فن الخط العربي، وتأثير التكنولوجيا على تطوير أدوات وأساليب الخط واستكشاف أبعاد جديدة في إبداعاتهم، بالإضافة إلى كيفية الحفاظ على أصالة الخط العربي مع الابتكار في الوقت ذاته، واستعرض المتحدثون، خلال الجلسة، مجموعة من الأعمال الفنية الحديثة التي تبرز هذا التوجه، مما أتاح للحضور فرصة للتعرف على مختلف الأساليب المعاصرة في هذا الفن، إلى جانب مناقشة دور الخط في العمارة والفن التشكيلي، وتزيين المباني والمعالم الإسلامية، مشيرين إلى متحف المستقبل كأحد أبرز الأمثلة على دمج الخط العربي في العمارة الحديثة.

وأكّد المتحدثون، أهمية وجود برامج التدريب وورش العمل المتاحة للراغبين في تعلم هذا الفن من الأجيال الجديدة، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه فناني الخط العربي في العصر الحديث، والفرص المتاحة لنشر هذا الفن على المستوى العالمي. وناقش المشاركون كيفيّة تحويل الخط العربي إلى جسرٍ للتواصل بين الثقافات المختلفة، مع استعراض مشاركات الفنانين العرب في المعارض الدولية ودورهم في نشر الثقافة العربية.

وعلى هامش الجلسة، نُظم معرض مصغر لبعض الأدوات المستخدمة في فن الخط العربي، والذي أتاح للحضور فرصة الاطلاع على مقتنيات نادرة وأدوات تقليدية تروي قصة هذا الفن العريق. كما زار الحضور معرض الذخائر الموجود في الطابق السابع من مكتبة محمد بن راشد والذي تمت الإشارة إليه خلال الجلسة، وتعرفوا على ما يحتويه من كنوز ومقتنيات نادرة من الأدوات القديمة التي استخدمها القدماء في الخط والتي جُمِعَت من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أنّ مكتبة محمد بن راشد ومنذ تأسيسها أولت الخط العربي اهتمامًا خاصًّا، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة تهدف إلى دعم المهتمين بهذا الفن، بالإضافة إلى إقامة معارض تسلط الضوء على جماليات الخط العربي، سواء عبر عرض نصوص نادرة أو من خلال تقديم أدوات قديمة وحديثة مستخدمة في هذا المجال.

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نبذة عن مكتبة محمد بن راشد:

تأسست مكتبة محمد بن راشد، بموجب «قانون إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم لسنة 2016»، في إطار رؤية سموه لتطوير مجتمع المعرفة في إمارة دبي وكافة الإمارات بالدولة. لتصبح واحدة من أكثر المبادرات الثقافية والمعرفية الطموحة بالعالم العربي.

تهدف المكتبة إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة الأفراد ولا سيما فئة الشباب، الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.