الشارفة، نظم معهد سلامة للتدريب الوقائي بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة، فعالية أسبوع الإجهاد الحراري، التي استهدفت أكثر من 500 عامل من العاملين في القطاع الخاص والذين يقتضي مهامهم الوظيفية العمل تحت أشعة الشمس، بهدف توعيتهم حول أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري وحماية أنفسهم من التعرض للأمراض الناتجة من تأثير ارتفاع درجات الحرارة، وكيفية التعامل معها في حال التعرض لها.

وتضمنت الفعالية سلسلة من الجلسات التوعوية والورش التفاعلية، والتي قدمها مدربين وخبراء متخصصين من معهد سلامة، لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية وتشجيع العاملين على اتباع والالتزام بمجموعة من الاشتراطات الصحية والجسدية لحماية أنفسهم من الإجهاد الحراري مثل ضرورة الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية وشرب كميات كافية من المياه ضروري للوقاية من الإجهاد الحراري وارتداء أدوات الوقاية والحماية من أشعة الشمس المباشرة.

وقال المهندس حامد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة:" يأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً على أهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وضرورة التزام أصحاب العمل والعمال بتنفيذ القرارات والتشريعات القانونية، التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة؛ ذلك استناداً إلى القانون الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين بحظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، حرصاً على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل بما يجنب العمال التعرض للإصابات وحمايتهم من الإجهاد الحراري، وخاصة العاملين في قطاعات الإنشاءات والصناعة، خلال تأديتهم لأعمالهم في ساعات الظهيرة خلال أشهر الصيف.

وأكد الزرعوني، نسعى من خلال هذه الفعالية إلى تثقيف وتوعية العمال بكل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بقضايا السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال وضع سياسات واستراتيجيات وخطط شاملة للتقليل من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل.

وأشار المهندس ماجد الخميري رئيس قسم معاهد التدريب والأفراد بهيئة الوقاية والسلامة، ومدير معهد سلامة للتدريب الوقائي، إلى أن هذه الفعالية تعد جزءاً من التزام المعهد والهيئة بتعزيز السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز التوعية حول الظروف البيئية القاسية التي يتعرض لها العمال وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية المناسبة، مؤكداً على أن الاستثمار في تثقيف وتدريب العمال يساهم بشكل كبير في خلق بيئة عمل صحية وآمنة، مما يعزز من أدائهم ويحافظ على سلامتهم خلال أداء مهامهم اليومية.

يذكر أن معهد سلامة يقدم التدريب على أساسيات السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحرائق، حيث يعتبر هذا التدريب إلزامياً حسب قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2019 لجميع العاملين في المنشآت على مستوى الإمارة بنسبة مئوية يتم تحديدها حسب تصنيف المنشأة من قبل نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية. وقد تم اختيار شركة ساند بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة لتأسيس منظومة تدريب متطورة قائمة على أفضل التجارب العالمية للمساهمة في الحفاظ على سلامة العاملين والحد من وقوع المخاطر والحوادث في بيئة العمل والتعامل مع الحرائق."

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا