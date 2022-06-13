برنامج SANS Summer Dunes 2022 يقدم التدريب التفاعلي حول منهجيات تحليل الأدلة الرقمية

المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، الرائد عالميًا في تقديم التدريب والاعتماد في مجال الأمن السيبراني، عن البرنامج التدريبي الصيفي SANS Summer Dunes 2022 الذي سيقام حضوريًا في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا الرياض آر دي سي في الفترة بين 18 و 23 يونيو 2022. وخلال برنامج SANS Summer Dunes 2022، يستفيد المشاركون من أساليب التدريب العملية التي تمكنهم من مواجهة أعقد الهجمات السيبرانية بفضل الأساليب الرقمية المبتكرة التي يقدمها لهم خبراء القطاع.

في هذا السياق قال ند بلطه جي، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: "لا يمكنك أن تحمي نفسك مما لا تعرفه، ولا بد لكافة المؤسسات أن تكون قادرة على توقّع الهجمات السيبرانية على أنظمة الحاسوب وضمن شبكات الأعمال. كما أن هناك طلبًا هائلًا على المحللين القادرين على كشف الاحتيال والتهديدات الداخلية وأعمال التخريب أو إساءة الاستخدام من قبل الموظفين أو التطفل على أنظمة الحاسوب، حيث تعتمد الشركات والحكومات وجهات إنفاذ القانون بشكل متزايد على المختصين المتمرسين لإجراء التحقيقات واستعادة المعلومات الهامة والحساسة من الحواسيب والوصول إلى مصادر الجريمة. ولهذا يعمل معهد سانزعلى تدريب الجيل التالي من أفضل الخبراء المختصين بتحليل الأدلة الرقمية في العالم وتزويدهم بالإمكانات المتقدمة للاستجابة للحوادث والتعامل مع الهجمات ليكونوا قادرين على معرفة ما يحدث في أنظمة الحاسوب بشكل متواصل ويساعدوا في حل تلك المشاكل فور وقوعها."

وتتضمن الدورات التدريبية في برنامج SANS Summer Dunes كلًا من دورة FOR500: تحليل أدلة ويندوز التي يقدمها لي ويتفيلد، ودورة FOR498: تحليل الأدلة الرقمية في مكان الهجمة والحصول على البيانات، وهي دورة حضورية أيضًا يقدمها كيفين ريبا. ويعد كلا الخبيرين من أبرز العاملين في مجال الأمن السيبراني وهما مدربان معتمدان لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني.

يعدّ فهم قدرات تحليل الأدلة الرقمية أحد أهم مكونات أمن المعلومات، حيث تقدم دورة FOR500: تحليل أدلة ويندوز سلسلة من التمارين العملية في المختبر وتركّز على بناء معرفة دقيقة بأنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز. أما دورة FOR498 فتزود المشاركين بالمهارات اللازمة لتحديد وسائط تخزين البيانات المتعددة التي تستخدم اليوم وتعرفهم بكيفية جمع وحفظ تلك البيانات بشكل سليم أينما تم حفظها. وتغطي الدورة كذلك الحصول على البيانات الرقمية من أجهزة الحاسوب والأجهزة المحمولة ومن الشبكات والبنية السحابية.

تقام الحصص التدريبية في الفعالية في الفترة بين الساعة 09:00 صباحًا و 17:00 مساءً بالتوقيت القياسي العربي، والساعة 10:00 صباحًا إلى 18:00 مساءً بالتوقيت القياسي الخليجي، بما في ذلك فترات الاستراحة.

يستفيد المشاركون الحاضرون لفعاليات برنامج SANS Summer Dunes للعام 2022 من خصومات على أسعار الغرف في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا الرياض آر دي سي وذلك عند الحجز باستخدام الرابط التالي: CPRDC Reservation. وعند الحجز، يرجى اختيار مرجع السعر "SANS Institute " ليسري السعر المخفض على الحجوزات من تاريخ 16 إلى 23 يونيو على خيارات محدودة.

ويتأهل المشاركون في البرنامج التدريبي للانضمام إلى بطولة NetWars الحصرية التي تقدم باقة متكاملة من السيناريوهات التعليمية العملية والتفاعلية لتمكينهم من تطوير مهاراتهم وإتقان التعامل مع الأحداث الواقعية في بيئة معزولة وخاضعة للرصد.

لمزيد من المعلومات حول برنامج SANS Summer Dunes 2022 التدريبي، يرجى النقر 2022/-dunes-events/summer-training-security-https://www.sans.org/cyber

#بياناتشركات

- انتهى -

للاتصال الإعلامي يرجى التواصل:

سناء اللبابيدي | Mob: +971 50 555 6737| sana@oakconsulting.biz