المؤتمر يتزامن مع تنامي تبني مفهوم الحوكمة لدى المؤوسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي: أعلن "معهد حوكمة" لحوكمة الشركات، تنظيم جلسة تفاعلية حول ما يبحث عنه المستثمرين المؤسسيين في حوكمة مجالس الإدارة، وذلك خلال مؤتمره السنوي المُنعقد تحت شعار "بناء ثقة المستثمرين من خلال الحوكمة". وينطلق المؤتمر غداً (الثلاثاء 15 نوفمبر) في فندق دوسيت ثاني، دبي، بمشاركة أكثر من 300 شخصاً مع إمكانية الحضور عن بُعد، حيث يركز على أهمية الحوكمة والمحاور المرتبطة بها، بما فيها تأثير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على ثقة المستثمرين.

ويستهدف المستثمرون المؤسسيون بنمط متزايد الاستثمارات التي تظهر الالتزامها بمبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والافصاح عنها، ما يدل على قدرة هذه الشركات على إدارة مخاطرها وبالتالي تحقيق عوائد مالية مستدامة؛ إذ يعدُّ هذا التوجُّه أحد محاور الحلقة النقاشية خلال المؤتمر، بهدف مناقشة أهم ما يتطلع إليه المستثمرين المؤسسيين على صعيد حوكمة مجلس الإدارة. وستناقش الجلسة التأثير الكبير للمستثمرين على الشركات تبعاً لحقوقهم في التصويت، وسُبُل مشاركتهم بنشاط الحوكمة لتعزيز قيمة الشركات التي يستثمرون فيها.

ويستقطب المؤتمر السنوي مشاركين من المنطقة والعالم، بمن فيهم ممارسي الحوكمة، وملاك الشركات والمؤسسات، وأعضاء وأمناء المجالس الإدارية، والمدراء التنفيذيين والماليين ومدراء ادارة المخاطر، والمنظمين، والأكاديميين، والإعلاميين.

كما ستُعقد سلسلة من الحلقات النقاشية خلال المؤتمر، وذلك لتبادل آراء الخبراء ومساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وسيسلط المؤتمر الضوء على مواضيع مختلفة، بما في ذلك دور الهيئات التنظيمية والشركات في ما يختص بالاكتتابات العامة لاستقطاب المستثمرين، إضافةً إلى أحدث الاتجاهات في توقعات ومتطلبات الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة لدى الشركات ومجالس الادارة في مختلف أنحاء العالم.

ويعد "حوكمة" معهداً رائداً لحوكمة الشركات، يعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي. ويستهدف تحسين ممارسات الحوكمة للشركات والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يدعم المعهد تطوير أُطُر حوكمة سليمة ومعترف بها على نطاق عالمي، وتطوير المدراء المؤهلين وكبار المدراء التنفيذيين القادرين على تطبيق حوكمة الشركات في مؤسساتهم، فضلاً عن شراكاته مع معظم المؤسسات الرائدة في حوكمة الشركات على المستويين الإقليمي والدولي.

#بياناتشركات

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com