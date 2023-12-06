بصفته أحد أبرز شركاء المعرفة، شارك معهد البنك الإسلامي للتنمية في مؤتمر بعنوان “استكشاف العملة الرقمية للبنوك المركزية: مسارات نحو المعايير العالمية” بتاريخ 28 و29 نوفمبر 2023م في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد المؤتمر أول تجمع فريد من نوعه لصانعي السياسات المالية على الصعيد الدولي يتيح منصة لإطلاق أحدث البحوث حول الموضوعات الحاسمة في مجال "العملة الرقمية للبنوك المركزية".

ويهدف المؤتمر إلى توحيد جهود الفاعلين الرئيسين فيما يتعلق بالمسائل الرئيسة في مجالي التكنولوجيا ورسم السياسات، والتي ينبغي أن تضعها الدولة في عين الاعتبار عند اتخاذها قرار تطوير عملة رقمية للبنك المركزي. كما يهدف المؤتمر إلى تحديد مجالات التعاون المحتمل بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء خارطة طريق للوصول في نهاية المطاف إلى المعايير العالمية.

شارك الدكتور هلال حسين، المدير المساعد لفريق حلول المعرفة بمعهد البنك الإسلامي للتنمية، في إحدى الجلسات الحوارية تحت عنوان: "تعريف النجاح: تحقيق شبكات آمنة وفعالة ومتصلة". وتضمنت الجلسة عرضاً سريعاً للقضايا المعاصرة المعنية بكيفية الانتقال من التنظير إلى التطبيق بشأن "العملة الرقمية للبنوك المركزية"، كما تناولت أوجه القصور لدى الدول وبنوكها المركزية ومؤسسات القطاع الخاص وكيانات القطاع العام بالإجابة عن سؤال مفاده: "ما هي احتياجات الدول كي تنجح في تطوير منظومة العملات الرقمية؟".

وضمت الجلسة الحوارية كلاً من رئيس قسم التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الداعمة في مكتب التطوير والابتكار ببنك جورجيا الوطني، ونائب المدير في بنك جمهورية هايتي، ومستشار تطوير النظام المالي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وأحد الباحثين القياديين في مجال "العملة الرقمية للبنوك المركزية" في بنك زامبيا.

واستعرض الدكتور حسين أحدث مستجدات الحلول المالية الإسلامية المبتكرة لدى معهد البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك الابتكارات الحاصلة على براءات الاختراع مثل القسيمة الرقمية ونظام تعزيز الائتمان. كما سلط الضوء على أهمية تعزيز الاستقرار المالي من خلال العملات الرقمية للبنوك المركزية، مصرحاً بأن المعهد يقوم حالياً بتطوير نموذج عملي لـ "نظام الاستقرار المالي"، وهو أحد مبادرات المعهد الابتكارية التي لا تزال قيد الحصول على براءة اختراع للغرض نفسه.

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-انتهى-