سيجمع مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي 2022 كبار العلماء في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم المعروفين بإنجازاتهم التي غيرت مسار العلوم والمعرفة، بمن فيهم الفائزون بجائزة تورينغ وميدالية فيلدز، لتبادل الأفكار والرؤى وعرض مساهمات الذكاء الاصطناعي للبشرية، و ومناقشة التوجهات المستقبلية في المسار العلمي بما يخدم المجتمعات

أبوظبي: أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد في البحث العلمي، وذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، اليوم عن مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي 2022، وهو الحدث العلمي الأول من نوعه الذي سيجمع ألمع العقول في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، وسيعرض هذا الحدث مساهمات الذكاء الاصطناعي للبشرية بينما يناقش أيضًا مستقبل هذه التكنولوجيا. وسيتيح المؤتمر العالمي للخبراء المختصين في قطاع الذكاء الاصطناعي والعاملين فيه فرصة للتفاعل مع رواد الذكاء الاصطناعي واستكشاف التوجهات المستقبلية التي سيكون لها الأثر الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي.

يهدف مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي 2022، الذي ينعقد في الفترة من الثاني عشر إلى الثالث عشر من ديسمبر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى المساهمة في ثورة الذكاء الاصطناعي التي تجتاح العالم اليوم. وبوصفه النسخة الافتتاحية لما سيصبح حدثًا سنويًا عالميًا للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ستضم النسخة الحالية نخبة العقول العلمية في الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي ولعرض خبراتهم العلمية، حيث سيحللون الموضوعات ذات الأهمية في الذكاء الاصطناعي، مثل أسس نماذج الذكاء الاصطناعي المستدام ، والذكاء الاصطناعي الشامل ، ومساهمة الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمعات وتطبيقاته وغير ذلك الكثير.

قال البروفيسور مروان دباح، كبير الباحثين في مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي: "إن الذكاء الاصطناعي يغير حياتنا بوتيرة سريعة وهو مجال يتطلب المشاركة الفعالة لضمان الشمولية. كان الباحثون والعلماء فيما مضى يميلون إلى العمل بشكل منفرد، ولكن ثبت لنا الآن أن الطريق الوحيد الذي يمكننا من خلاله الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتمكين المجتمعات المستقبلية هو التعاون والجمع بين ما تعلمناه. ونأمل أن نحقق مثل هذه البداية من خلال تنظيم أول نسخة لمؤتمر أبو ظبي للذكاء الاصطناعي والاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين في هذا المجال".

وقالت الدكتورة ابتسام المزروعي، رئيسة اللجنة المنظمة لمؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي 2022، ورئيسة وحدة الذكاء الاصطناعي في مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية: "يواصل الذكاء الاصطناعي دفع حدود المعرفة والعلوم المتقدمة، إذ يؤدي تطبيقه على نطاق واسع إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاعات و التقنيات الناشئة. ومن المقرر أن يصبح مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي حدثًا سنويًا يضمّ ألمع العقول الذين غيروا ولهم إسهامات جذرية في تاريخ الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة لمناقشة استدامة مستقبل هذه التكنولوجيا وإسهامات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والبشرية ".

وأضافت: "يهدف المؤتمر أن يكون وسيلة لرسم الطريق والمرجع الأساسي ل لرواد الذكاء الاصطناعي من العلماء، والجهات المعنية المتخصصة على مستوى العالم لبناء علاقات تعاونية ذات منفعة متبادلة، ولتشكيل منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل البحث والعلوم المتقدمة والصناعة. وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة الآن بالمكانة المتميزة والمقومات العالمية التي تؤهلها لقيادة الثورات التقنية والصناعية في مجال الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة. ويدعو مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي 2022 جميع من تأثرت حياتهم بالذكاء الاصطناعي لحضور الجلسات والمساهمة فيها".

ويمكن للراغبين في التسجيل في الحدث المجاني ومتابعة الجلسات زيارة https://abudhabiaiconnect.com/

#بياناتحكومية

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نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي

معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع "الأبحاث التطبيقية" التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، هو معهد عالمي رائد يختص بالبحث والتطوير ويركز على الأبحاث التطبيقية وتكنولوجيا العصر الجديد. ويضم المعهد تحت مظلته عشرة مراكز بحثية متخصصة في مجالات الكوانتوم والروبوتات المستقلة والتشفير والمواد المتقدمة والعلوم الرقمية والطاقة الموجهة والأنظمة الآمنة وتكنولوجيا الدفع والتكنولوجيا الحيوية والطاقة البديلة ووحدة الذكاء الإصطناعي. ومن خلال العمل مع مجموعة مميزة من أصحاب الموهبة والجامعات والمؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين من جميع أنحاء العالم، يمثل المعهد ملتقى فكرياً فريداً يساهم في دعم نمو وازدهار منظومة البحث والتطوير في أبوظبي والإمارات. ويعمل المعهد على ترسيخ مكانة أبوظبي والإمارات كمركز رائد للابتكار كما يساهم على نطاق أوسع في دعم تطور الاقتصاد القائم على المعرفة.

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نبذة عن مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية (AIDRC):

يسعى مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية في معهد الابتكار التكنولوجي إلى تحقيق الريادة في الجيل التالي من الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والأنظمة والتطبيقات والخدمات الآمنة. ويعمل المركز على تعزيز اعتماد الأنظمة المستقلة الذكية المتصلة التي تتميز بالأمان والموثوقية وتوفر الاستدامة في مجال الأمن السيبراني عالي التأثير المدعوم بالذكاء الاصطناعي والاتصالات اللاسلكية (B5G، 6G)، بغية تقديم حلول تشغيلية وعملية للتحديات الرئيسية التي تواجهها الأسواق في رحلتها نحو التحول الرقمي. ويقيم المركز شراكات وعلاقات تعاون ع كبرى المؤسسات الدولية، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، و3GPP بما يخدم المجتمع الإماراتي والمنطقة بشكل عام على المدى البعيد، كما يعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي للأغراض المشروعة والهادفة بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة: https://www.tii.ae/ai-and-digital-science

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