احتفالاً بمرور 15 عاماً على تأسيسه

عمان - تحت رعاية سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية ومعهد طلال أبوغزاله كونفوشيوس، وسعادة السفير الصيني لدى الأردن السيد تشن تشوان دونغ، عقد معهد طلال أبوغزاله - كونفوشيوس ندوة بعنوان: "الأثر الاقتصادي لمبادرة الحزام والطريق على المنطقة العربية"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة على تأسيس المعهد.

وحضر الحفل سعادة سفير البرازيل لدى الأردن، السيد مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو، ورئيسة جامعة شنيانغ نورمال في الصين، الدكتورة يانغ سونغ، والخبير الأردني في العلاقات العربية الصينية، السيد سامر خير أحمد، بالإضافة إلى مجموعة من المعلمين والطلاب من مراكز تعليم اللغة الصينية في الأردن ورجال الأعمال وأعضاء الجالية الصينية في الأردن.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور أبوغزاله بالحضور، مؤكداً أهمية الصين ودورها في التنمية الاقتصادية العالمية، موضحاً تأثير مبادرة "الحزام والطريق" على الدول، وخاصة المنطقة العربية. كما سلط الضوء على العلاقات الصينية العربية التي تتميز بالصداقة طويلة الأمد من خلال تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق" في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم والثقافة وغيرها.

وأشار الدكتور أبوغزاله إلى التعاون القائم ما بين مجموعة "أبوغزاله العالمية" والصين في عدد من المجالات أبرزها معهد طلال أبوغزاله كونفوشيوس، داعيا إلى تعميق العلاقات الصينية العربية مع الصين والتعاون معها في مجالات مختلفة مثل الرقمنة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات، والرعاية الطبية، وغيرها.

من جانبه، قال السفير تشوان دونغ إن معهد طلال أبوغزاله كونفوشيوس يلعب دورا هاما في تعليم اللغة الصينية وتبادل القدرات التعليمية وتعزيز التعاون بين الصين والأردن، مضيفا أن المعهد قام على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، بنشر الثقافة الصينية بشكل فعال، كما عزز التعاون والصداقة بين الصين والأردن.

بدورها أشادت رئيسة جامعة شنيانغ نورمال الصينية بالمعهد وإنجازاته المتميزة في تدريس اللغة الصينية وتنمية المواهب والبحث الأكاديمي والتبادل الثقافي، معربة عن استعداد الجامعة لتقديم الدعم اللازم لتطوير المعهد للمساهمة بشكل إيجابي في النهوض بمهامه وأهدافه في المستقبل.

واستعرضت تقريرا حول النظام القانوني الصيني لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتطوراته ومحتوياته وإطار مهامه والإجراءات والممارسات القانونية للاستثمار الأجنبي.

وخلال الندوة، قدم الخبير الأردني في العلاقات العربية الصينية، السيد سامر خير أحمد نبذة عن مبادرة الحزام والطريق، مؤكدا أن المبادرة تعزز التنمية والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتمويل والصناعة، والطاقة والبيئة والزراعة وغيرها، ولها أهمية كبيرة بالنسبة للدول العربية، باعتبار أنها منفعة متبادلة ومربحة للجانبين، وتساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

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