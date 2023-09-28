معايير صناعية جديدة لتعزيز التعاون والابتكار العالمي

شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 30 دولةً و70 شركة وحضور أكثر من 1000 مشارك وزائر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم معرض ومؤتمر تكنولوجيا الآلات الدوارة والابتكار في الشرق الأوسط فعاليات الدورة السادسة بنجاح، بعد حدث فريد من نوعه جمع قادة الصناعة والمصنعين وكبار المهندسين من مختلف القطاعات. وقدم المؤتمر الذي ركز على الآلات الدوارة وتقنياتها المبتكرة منصة فريدة لأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم لبحث سبل التعاون واستكشاف الفرص والحلول الريادية لمواجهة أبرز التحديات التي يشهدها هذا المجال.

وقد سلط معرض ومؤتمر تكنولوجيا الآلات الدوارة والابتكار 2023 الضوء على أهمية الآلات الدوارة، كما أكّد على ضرورة الالتزام الجماعي بالسعي نحو الابتكار والتقدم. وقد شهد مشاركة أكثر من 30 دولة بما فيها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة لأكثر من 70 شركةً مثل شركة سبكيم وكيونتشانغ ليمتد وسيمنز إنيرجي، بحضور ما يزيد عن 1000 مشارك وزائر.

وفي هذا الصدد، أكد السيد صامويل بنديكت، الرئيس التنفيذي لشركة ألدريتش للطاقة الشركة المنظمة للمؤتمر، على أهمية عقد الحدث الذي يتزامن مع تسارع التطورات التكنولوجية نحو التحول الرقمي حيث سلط الضوء على مستقبل قطاع الآلات الدوارة وامكانياتها الواعدة في دعم مسيرة التطور الرقمي.

وأضاف: "ان مشاركتنا الفعّالة في الساحة العالمية واستفادتنا من تجارب متعددة والتزامنا الراسخ بمواكبة آخر التطورات لا يزيدنا إلا يقيناً وإيماناً بأننا على أتم الجاهزية والاستعداد لتجاوز الحدود التقليدية وإعادة تعريف معايير هذا القطاع من جديد. إن النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر لا يعكس فقط عن التزامنا بالابتكار، بل يظهر أيضًا مدى حرصنا الكبير على تعزيز مسيرة التقدم الرقمي. ومع كل تفاعل جديد نشأ خلال المؤتمر، ومع كل فكرة تم تبادلها، ومع كل حل ريادي تم طرحه، نزداد ثقةً بأننا لا نتصدى للتحديات فحسب، بل نرسم معاييراً جديدةً للتميز والأداء في مختلف القطاعات."

وبالإضافة إلى تعزيز التواصل الفعّال بين رواد قطاع الآلات الدوارة والمبتكرين، ساهم المؤتمر في تحفيز التعاون والتآزر بين المشاركين، ما يعني تميهد الطريق نحو الارتقاء بقطاع الآلات الدوارة على المستوى العالمي. كما تم التركيز خلال المؤتمر على تحويل الأفكار الابتكارية إلى معايير عملية قابلة للتنفيذ بهدف تحسين طرق العمل. كما شملت الموضوعات المحورية التي تم مناقشتها نجاح الجهود المتعلقة بتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحويل التوربينات الغازية إلى توربينات خالية من انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى أهمية استخدام الهيدروجين كوقود وغ غيرها من الموضوعات المهمة.

وقد شهد المؤتمر حضور خبراء وممثلين عن قطاعات متنوعة، مثل قطاعات النفط والغاز والتعدين والصناعات الكيماوية، حيث أكد الخبراء على الأثر العميق للجوانب التي يتناولها المؤتمر على ربحية الأعمال وضمان السلامة في مجال انتاج الطاقة. وتناولت النقاشات التي دارت في أروقة المؤتمر تحليل العلاقات المعقدة بين عائد الاستثمار وتوفر الآلات الدوارة التي تتسم بالجودة العالية والكفاءة المتميزة.

كما تناول المؤتمر التحديات الأساسية التي يواجهها قطاع الآلات الدوارة وسبل وضع معايير جديدةً للتميز والأداء الابتكاري، وقدم فرصة مثالية لوضع خارطة طريق تسهم في تطوير قطاع الآلات الدوارة من خلال تبادل التجارب والخبرات المعرفية وروح التعاون الجماعية التي سادت خلال الحدث.

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