فرص عمل واعدة من أبرز الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات بانتظار الشباب الإماراتي في معرض وظائف الإمارات رؤية بنسخته الحادية والعشرين

مجموعة الإمارات تعلن عن توفير 500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يواصل معرض وظائف الإمارات "رؤية" بنسخته الحادية والعشرين فعالياته لليوم الثاني في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال استقطابه للشباب الإماراتيين الذين يتطلعون إلى التواصل مع الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية الرائدة للحصول على المشورة المهنية وإيجاد فرص العمل المناسبة.

وبعد النجاح الذي حققه المعرض في يومه الأول والذي يقام في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3، والذي تضمن إعلان مجموعة الإمارات عن توفير 500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين، شهد اليوم الثاني استفادة العديد من الشباب الإماراتي من فرص التواصل المتنوعة والحصول على المشورات المهنية من الجهات العارضة في "رؤية" والذي يعد أحد أهم فعاليات التوظيف في دولة الإمارات.

وضمت أجندة فعاليات اليوم الثاني العديد من الجلسات الملهمة لمواطنين إماراتيين موهوبين، والتي نُظمت على نحو ينسجم مع شعار المعرض لهذا العام "كُن".

وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: "يسعدنا أن نشهد مواصلة الإقبال الكبير للزوار والباحثين عن فرص عمل جديدة في اليوم الثاني من المعرض، وذلك بفضل المشاركة الواسعة للجهات العارضة والدعم الكبير الذي قدموه. ويسرنا مشاركة آلاف الشباب والشابات الإماراتيين في نسخة هذا العام، بما يعزز من دورنا الرامي إلى المشاركة في تحقيق استراتيجية التوطين لدولة الإمارات، ونتطلع لتحقيق الاستفادة القصوى للمشاركين عبر حصولهم على النصائح والدعم المرجو وصقل مهاراتهم وخبراتهم المهنية بما يمكنهم من رسم مستقبل أكثر نجاحاً لهم والسعي نحو شغفهم المهني".

وشهدت فعاليات اليوم الثاني أيضاً إطلاق مسابقة "التصميم المستدام" التي تركز على مفهوم الاستدامة باعتباره واحداً من المبادئ الرئيسة للمعرض لهذا العام، والتي تُقام بالتعاون مع إيكيا ويشارك فيها 20 طالباً من أربع مدارس من دولة الإمارات، والذين يعملون الآن على صقل أعمالهم ليتم عرضها أمام لجنة التحكيم في اليوم الأخير للمعرض.

وسيحصل الفائزون بالمراتب الثلاثة الأولى على جوائز نقدية، وستُعرض أعمالهم في متجر إيكيا، إضافة إلى فرصة لزيارة المقر الرئيسي لإيكيا والاطلاع أكثر على الدور الذي تقوم به إيكيا لتعزيز ثقافة الاستدامة والتدوير. وستضم لجنة التحكيم ممثلين من إيكيا الفطيم، ومن ضمنهم كارلا كلومبينار، المدير التنفيذي لقسم التسويق والاتصالات والتصميم الداخلي في ايكيا - الفطيم.

وفي هذا السياق، قالت كارلا كلومبينار: "يتمحور هدفنا في إلهام وتمكين أكثر من 70 مليون شخص في المنطقة من عيش حياة يومية أفضل بحلول عام 2025. وتماشياً مع ذلك، قمنا بإطلاق مسابقة مخصصة لطلبة المدارس الثانوية خلال مشاركتنا في معرض الإمارات للتوظيف "رؤية" لتقديم أفكار مبتكرة لأثاث ايكيا، حيث نحرص من خلال هذه المسابقة على رفع الوعي حول إعادة التدوير وتحقيق الاستهلاك المستدام بما يتواءم مع مستهدفات أجندة التنمية المستدامة".

من جانبه، قال وسيم عيد، رئيس قسم الموارد البشرية والثقافة في مجموعة شلهوب: "عاماً بعد عام، نشهد زيادة المشاركة وجذب المواهب في معرض الإمارات للوظائف "رؤية"، إذ تلتزم مجموعة شلهوب بمكاتبها الثلاثة وما يزيد عن 8,000 موظف في دولة الإمارات بتنمية ورعاية المواهب من خلال تعزيز التوطين وتمكين الابتكار. كما نركز على جذب العقول المبدعة والموهوبة عبر البرامج المخصصة للخريجين المواطنين في جميع الدول التي نعمل فيها".

وقالت بشرى الشحي، رئيس قسم الموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: "يعد معرض الإمارات للوظائف "رؤية" واحداً من أهم منصات التوظيف وأكثرها زخماً في دولة الإمارات، حيث يوفر لنا فرصة للتواصل مع المواهب الإماراتية الطموحةوالمميزة. ولدينا في مصرف أبوظبي الإسلامي واحدة من أعلى نسب التوطين على مستوى قطاع المصارف في الدولة بنسبة 45%"، بما يؤكد التزامنا بتطوير وتمكين المواهب الإماراتية في القطاع المصرفي. وتعكس مشاركتنا في المعرض كراعٍ بلاتيني، رؤيتنا المتمثلة في أهمية جذب أفضل المواهب الإماراتية والاستفادة من مهاراتها لتطوير قوة عاملة قوية من شأنها الإسهام في دفع التنمية الاقتصادية في الدولة. خلال اليوم الأول من الفعالية، قمنا باستلام ما يزيد عن 1,400 طلب توظيف عبر منصتنا الإلكترونية للتوظيف."

ويستمر معرض الإمارات للوظائف "رؤية" 2022 في يومه الثالث والأخير غداً باستقباله لآلاف الزائرين الباحثين عن فرص عمل توفرها أكثر من 100 جهة عارضة، والتي بدورها ستواصل تنظيم الجلسات الحصرية والملهمة التي تنسجم مع شعار المعرض لهذا العام "كن"، والهادف إلى تشجيع الشباب الإماراتي على التحلي بالشجاعة والمسؤولية والطموح، من خلال إلهامهم لتطوير مسيرتهم المهنية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للارتقاء بها. كما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقات "مستقبلي" وفعالية "مبرمجي المستقبل" ومسابقة "التصميم المستدام".

#بياناتشركات

- انتهى -