سيعرض معرض ميدلاب الشرق الأوسط أحدث تقنيات أتمتة المختبرات وقد قدم مؤتمرًا مخصصًا لأتمتة المختبرات في مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط

سيعرض معرض ميدلاب الشرق الأوسط أحدث تقنيات أتمتة المختبرات وقد قدم مؤتمرًا مخصصًا لأتمتة المختبرات في مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط يقام معرض ميدلاب الشرق الأوسط في الفترة من 3 إلى 6 فبراير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف مشارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة: لقد أدى التقدم في مجال الإلكترونيات والروبوتات إلى تسريع أتمتة المختبرات بشكل كبير، مع ظهور الرقمنة كمحرك رئيسي في علوم التشخيص المختبري في السنوات الأخيرة، حيث سيعرض معرض ميدلاب الشرق الأوسط، أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضًا من أحدث التقنيات في أتمتة المختبرات عندما يعود الحدث إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 3 إلى 6 فبراير.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة Data Bridge Market Research، من المتوقع أن ينمو سوق أتمتة المختبرات في الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8%، ليصل إلى حجم سوق يبلغ 376.55 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، حيث يعكس هذا النمو الطلب المتزايد على التقنيات المتقدمة، والاستثمار في البحث والتطوير، والتركيز المتزايد على الدقة في العمليات المختبرية.

تتضمن أتمتة المختبرات استخدام أدوات لإجراء الاختبارات والتجارب وتحليل البيانات مع الحد الأدنى من التدخل البشري المطلوب، حيث توفر الأتمتة كفاءة ودقة وإمكانية تكرار متزايدة، فضلاً عن القدرة على التعامل مع أحجام كبيرة من العينات. وبشكل عام، تعمل أتمتة المختبرات على تبسيط سير العمل وتحسين موثوقية النتائج التجريبية، مما يدفع التقدم في مجالات البحث والتطوير المختلفة.

توفر أتمتة المختبرات بالفعل كفاءات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تشمل الأمثلة البارزة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، التي أصبحت أول مؤسسة إقليمية تستخدم روبوت سحب الدم، كما أدى الابتكار إلى انخفاض بنسبة 80٪ في وقت الموظفين وانخفاض بنسبة 50٪ في تأخير المرضى، حيث أطلقت دولة الإمارات للخدمات الصحية أيضًا أربع صيدليات روبوتية لأتمتة توصيل الأدوية، كما تستخدم الروبوتات تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد الأدوية وتحديدها لتوزيع الوصفات الطبية تلقائيًا في أقل من دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت دائرة الصحة - أبوظبي أداة أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) لتعزيز إنتاجية القوى العاملة فضلاً عن تحسين نتائج القطاع. من خلال أتمتة العمليات الروبوتية، تهدف دائرة الصحة إلى تقديم خدمات ذكية وتجربة عملاء سهلة باستخدام أحدث أدوات التعلم الآلي.

سيضم معرض ميدلاب الشرق الأوسط روادًا عالميين في أتمتة المختبرات، بما في ذلك شركة كريليو هيلث وهي شركة تحول رقمي مقرها الولايات المتحدة للمختبرات ومراكز التشخيص، حيث ستعرض شركة كريليو هيلث حل المختبر الطبي السحابي المتوافق مع HIPAA وISO 27001:2013 وSOC II، والذي يمكن المستخدمين من التعامل مع عمليات المختبر والتمويل والمرضى والعلاقات بين الشركات من منصة واحدة.

وبهذه المناسبة علق ريجوي بيناسيرادا، مدير المؤتمر في ميدلاب قائلاً: "تأكيدًا على أهمية أتمتة المختبرات في مستقبل صناعة المختبرات، سيطلق ميدلاب الشرق الأوسط مؤتمر أتمتة المختبرات في مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، حيث تم تصميم مسار المؤتمر الجديد لاستكشاف التأثير التحويلي للأتمتة وسير عمل تكنولوجيا المعلومات على عمليات المختبر، كما سيكتسب الحضور رؤى ثاقبة حول أحدث أدوات الأتمتة، ويتعلمون أفضل الممارسات للتنفيذ، ويكتشفون كيفية تحسين سير عمل المختبرات لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والدقة".

وسيدير مؤتمر أتمتة المختبرات الدكتور هادي الخضري، مدير خدمات المختبرات والتوعية في المستشفى الأمريكي في دبي، ومحمد عثمان، مدير عمليات المختبر (أبو ظبي والظفرة والعين)، ميديكلينيك - مستشفى النور، أبوظبي.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض ميدلاب الشرق الأوسط أكثر من 20 ألف مشارك وأكثر من 800 عارض من أكثر من 40 دولة، حيث حققت نسخة 2024 من معرض ميدلاب الشرق الأوسط قيمة أعمال تقدر بنحو 670 مليون دولار أمريكي ما يعادل (2.46 مليار درهم إماراتي)، مما أدى إلى تعزيز نمو المختبرات الطبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

سيركز معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2025 على موضوع "تمكين المختبرات الطبية اليوم لمستقبل عالمي غدًا" وسيقدم مجالات جديدة إلى أرض المعرض، مخصصة لثلاثة مجالات حيوية في طب المختبرات: صحة المرأة، واللقاحات والاستعداد للطوارئ، والطب الدقيق، كما سيشهد المعرض مشاركة عارضين رائدين عالميًا في هذه المجالات وسيقدم رؤى ومناقشات متعمقة خلال لوحات القيادة الفكرية التي تضم خبراء من صناعات المختبرات والرعاية الصحية والأدوية.

نبذة عن ميدلاب الشرق الأوسط

باعتباره أضخم معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلعب ميدلاب الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في تطوير قيمة الطب المخبري ورسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية عن طريق توفير منصة لرواد قطاع المختبرات، بما في ذلك الشركات المصنّعة والوكلاء والموزّعين، لتبادل أفضل الممارسات، واستعراض الابتكارات الجديدة، والتعاون والتواصل مع بعضهم البعض.

يركز المعرض على عدد من المحاور الرئيسية من أبرزها إقامة 12 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر التي ستتطرق إلى محاور جديدة تغطي طب نقل الدم والابتكار في المختبرات الطبية وعلم الأمراض الرقمي.

سيتم انعقاد ميدلاب الشرق الأوسط 2025 في الفترة من 3 إلى 6 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

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