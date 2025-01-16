كشف "المعهد المعتمد لمهندسي خدمات البناء" عن "دليل الإمارات TM65"، وهو منهجية جديدة لحساب الكربون المدمج في نظم خدمات البناء، وذلك خلال مؤتمر قمة المباني الذكية ضمن فعاليات معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست

يستهلك قطاع البناء 70% من إجمالي الطاقة في الإمارات، وتسهم هذه الآلية الجديدة في دعم جهود الدولة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050

يقام معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست في موقع مشترك مع معرض إنترسك في مركز دبي التجاري العالمي، ويختتم فعالياته في 16 يناير الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق "المعهد المعتمد لمهندسي خدمات البناء"، السلطة الرائدة والمحددة للمعايير في هندسة خدمات البناء، "دليل الإمارات TM65"، وهو آلية جديدة لحساب الكربون المدمج في نظم خدمات البناء، وذلك خلال فعاليات معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست.

جاء إطلاق الدليل في اليوم الأول من مؤتمر قمة المباني الذكية، التي تجمع كبرى شركات التكنولوجيا، وقادة الحكومات، وخبراء القطاع لإعادة تعريف مستقبل المباني الذكية.

يستهلك قطاع البناء في الإمارات 70% من إنتاج الطاقة في الدولة. ومع التزام الإمارات بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، تلعب أدوات القياس مثل "الإمارات TM65" دوراً بارزاً في دعم تحقيق أهداف الاستدامة على المدى البعيد.

وقد تم تصميم "دليل الإمارات TM65" خصيصاً لدعم قطاع البناء في دولة الإمارات في رحلته نحو تحقيق الاستدامة، وذلك من خلال توحيد الرؤى حول الكربون المدمج مع مراعاة الاعتبارات التشغيلية. وتستهدف هذه المنهجية الجديدة كلاً من المهندسين والمصممين وصناع القرار لتمكينهم من اتخاذ خيارات مستدامة عبر تسليط الضوء على الانبعاثات ومراقبتها طوال دورة حياة المبنى.

بهذه المناسبة، قال محمد عمران شيخ، مدير ميب ميدل إيست، شركة رامبول، ورئيس معهد مهندسي خدمات البناء المعتمدين في دولة الإمارات، خلال حديثه في مؤتمر قمة المباني الذكية: "يمثل هذا الدليل إنجازاً هاماً في القطاع، حيث يوفر منهجية مبسطة لحساب الكربون المدمج في أنظمة خدمات البناء في الإمارات. وعندما يتعلق الأمر بالمدن الذكية، فمن المهم للغاية حساب الكربون المدمج، على وجه التحديد".

يشير الكربون المدمج إلى الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المواد وعمليات البناء عبر دورة حياة المبنى، بدءاً من استخراج المواد الخام وحتى نهاية عمر المبنى. وعلى عكس الكربون التشغيلي، الذي يتعلق بالانبعاثات أثناء استخدام المبنى، يكون الكربون المدمج متضمناً في هيكل المبنى ومكوناته.

بدوره علّق عبد المحسن، مدير إدارة معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست، حول إطلاق "دليل الإمارات TM65": "تعرض قمة المباني الذكية ضمن فعاليات المعرض أحدث الابتكارات في القطاع على المستويين الإقليمي والدولي. تضع هذه الابتكارات معايير جديدة في البناء والتصميم المعماري، بدءاً من تعزيز كفاءة الطاقة ووصولاً إلى راحة السكان وتحقيق الاستدامة."

هذا وتختتم قمة المباني الذكية، في دورتها الثالثة، فعالياتها غداً بعد أن استضافت أكثر من 150 متحدثاً رسمياً من جهات وهيئات عديدة تشمل حكومة أبوظبي، ودائرة التمكين الحكومي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ووزارة البلديات والإسكان السعودية، وأمانة الإحساء، وبلدية دبي وغيرها.

تجمع القمة كبرى شركات التكنولوجيا، وقادة الحكومات، وخبراء القطاع لإعادة تعريف مستقبل المباني الذكية. وهي بمثابة مركز ديناميكي للابتكارات الرائدة والتعاون البنّاء والحلول التحويلية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم.

وضمن فعاليات "معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست"، يقام مؤتمر "ثينك لايت"، وهو منصة مثالية لمحترفي ومتخصصي الإضاءة الإقليميين والدوليين لتبادل الأفكار والمعرفة، وتشكيل مستقبل الإضاءة والتصميم والتكنولوجيا في المنطقة بشكل جماعي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحضور الاطلاع على أحدث تصميمات وتقنيات وتوجهات صناعة الإضاءة عبر فعالية "إن سبوت لايت"، والتي تشهد مشاركة كبار المتخصصين والمصممين في جلساتها.

يعد معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» جزءاً من علامة لايت + بيلدنج التجارية الدولية ويتم تنظيم معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2025 في موقع مشترك مع معرض إنترسك، المعرض الدولي البارز في قطاعات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بهدف تقديم منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع خدمات البناء، كما يشهد المعرض حضور زوار من أكثر من 90 دولة، لذا فهو يُعد منصة مثالية تجمع بين رواد القطاع والمبتكرين من المنطقة والعالم.

تستمر فعاليات المعرض في قاعات زعبيل 1-4 لغاية 16 يناير 2025.

نبذة عن معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست:

يجمع معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة لثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات الإضاءة والهندسة الكهربائية وأتمتة المنازل والمباني. أدى المعرض دوراً حيوياً في نمو القطاع وتطويره منذ إنطلاقته الأولى في عام 2006، وذلك من خلال التواجد القوي للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، و تنظيم العديد من المؤتمرات التثقيفية و ورش العمل المعتمدة وبرنامج الجوائز الرائد للتعرف على أفضل ما في القطاع.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة.

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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