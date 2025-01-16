المعرض يستضيف أكثر من 150 علامة تجارية عالمية في قطاعات الطباعة المتخصصة واللافتات وأكثر من 4000 زائر من المنطقة والعالم

الحدث يستمر لثلاثة أيام في مركز دبي للمعارض من 20 إلى 22 يناير، ويعرض أحدث الابتكارات ويتضمن برنامجاً شاملاً من الجلسات الحوارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف دبي الأسبوع المقبل فعاليات معرض فيسبا الشرق الأوسط، الحدث الرائد المتخصص في قطاعات الطباعة واللافتات العالمية، ليوفر منصة تجمع العاملين والمتخصصين في هذا القطاع لاستكشاف أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا والابتكار، وتطوير فرص العمل وتعزيز المعرفة والمهارات اللازمة والاطلاع على أحدث الاتجاهات المستقبلية.

وينعقد المعرض خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير في مركز دبي للمعارض، وسيغطي موضوعات متنوعة تشمل التخصيص والاستدامة والتكنولوجيا الجديدة والرؤى المستقبلية. وسيجمع برنامج المؤتمر العديد من الشخصيات الرائدة لمشاركة أحدث الأفكار حول صناعة الطباعة على المستوى الإقليمي والدولي.

ويتضمن برنامج المؤتمر المجاني الذي يستمر ثلاثة أيام فعالية (FESPA Leaderships Exchange) لتبادل المعرفة والتواصل ونمو الأعمال. وسيركز اليوم الثاني على حلول الطباعة الشخصية والاستدامة، بينما ستتصدر التكنولوجيا الجديدة والرؤى المستقبلية جدول الأعمال في اليوم الأخير.

وتضم قائمة الرعاة البلاتينيين لمعرض فيسبا الشرق الأوسط كلاً من: (Signtrade) و(FlexEuropa) و(Desert Sign)، إضافة إلى الراعي الذهبي (CMYK). وتشمل قائمة الرعاة الآخرين (Mimaki) و(Brother) و(Berger) و(Kavalan) و(ZSK) و(Al Shabak)، و(Wellcare Advertising).

وسيركز معرض فيسبا الشرق الأوسط على أربع مجالات رئيسية، بما في ذلك الطباعة الرقمية والمنسوجات واللافتات والطباعة على الشاشة، حيث سيتمكن الزوار من زيارة أجنحة الجهات العارضة من مختلف مجالات الطباعة الرقمية ذات التنسيق العريض والديكور الداخلي واللافتات والرسومات وشاشات العرض مثل (HP) و(Summa) و(SwissQprint) و(3M Metamark) و(Epsom).

وسيسلط معرض فيسبا الشرق الأوسط الضوء أيضاً على النمو السريع في مجالات اللافتات التقليدية والرقمية والاتصالات المرئية، وأحدث التطورات والمعدات والأدوات.

وقال بازيل قاسم المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (فيسبا): "يمثل معرض فيسبا الشرق الأوسط منصة مهمة لقطاعات الطباعة المتخصصة واللافتات في المنطقة، ويقدم مزيجاً فريداً من الإبداع والتعليم والتعاون بمشاركة أبرز مقدمي خدمات الطباعة وصانعي اللافتات، وتتيح للمشاركين فرصة استكشاف أحدث التقنيات المتطورة والتوجهات المستقبلية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "تم تصميم برنامج المؤتمر في المعرض لتزويد الحضور برؤى واستراتيجيات قابلة للتنفيذ في سوق سريع التغير، إضافة إلى تعزيز التواصل بين المتخصصين العاملين في هذا المجال من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها."

كما تتضمن فعاليات معرض فيسبا الشرق الأوسط أيضاً مسابقة (World Wrap Masters) العالمية التي تجمع أفضل المواهب المتخصصة في مجال تغليف السيارات واستخدام الفينيل بأسلوب إبداعي. وسيتم تنظيم مجموعة من ورش العمل التدريبية والعروض التوضيحية المقدمة بالتعاون مع (The Wrap Institute). بهدف تقديم النصائح المفيدة والحيل اللازمة لتعزيز جودة التغليف بالفينيل.

ويضم المعرض جناح (Sustainability Spotlight) الذي يعرض أحدث المنتجات التي تدعم ممارسات الطباعة والأعمال المستدامة، ويستضيف العديد من الجلسات الحوارية حول الاستدامة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (فيسبا)، والذي يعتبر مؤسسة غير ربحية، قد خصص 9 مليون دولار لدعم قطاع الطباعة حول العالم منذ عام 2015 من خلال برنامج "فيسبا" العالمي لإعادة الاستثمار.

الجدير بالذكر أنه يمكن التسجيل للمشاركة في هذا الحدث العالمي عبر الموقع الإلكتروني (www.fespamiddleeast.com)، ويمكن للزوار التسجيل مجاناً باستخدام الرمز (FMEM505)

نبذة عن فيسبا:

تأسس اتحاد فيسبا الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (FESPA)، في عام 1962، ويهدف بشكل رئيسي لدعم قطاع الطباعة والتصوير الرقمي ومشاركة المعرفة حول أحدث التقنيات في جميع أنحاء العالم، ومساعدة العاملين في هذا المجال سريع النمو على تنمية أعمالهم والتعرف على أحدث التطورات.

وستستضيف دبي الدورة الثانية لمعرض فيسبا الشرق الأوسط للطباعة واللافتات خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2025 في مركز دبي للمعارض، كما سيتم تنظيم المعرض في عدة مدن حول العالم بما في ذلك مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ومدينة إسطنبول في تركيا، ومدينة مكسيكو في المكسيك، وحلبة سباق سيلفرستون في المملكة المتحدة، وساو باولو في البرازيل، ومدينة برلين في ألمانيا.

نبذة عن برنامج فيسبا FESPA Profit for Purpose

هو برنامج دولي لإعادة الاستثمار يوظف العائدات من فعاليات ومعارض فيسبا (FESPA) لدعم قطاع الطباعة المتخصصة حول العالم لتحقيق نمو مستدام ومربح من خلال أربعة ركائز أساسية هي التعليم والإلهام والتوسع والاتصال. ويقدم البرنامج منتجات وخدمات عالية الجودة للطابعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أبحاث السوق والندوات والقمم والمؤتمرات والأدلة التعليمية والميزات، بالإضافة إلى دعم المشاريع الشعبية في الأسواق النامية. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.fespa.com/en/about/profit-for-purpose

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