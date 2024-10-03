النسخة الثانية من معرض فيسبا الشرق الأوسط تنعقد في مركز دبي للمعارض من 20 إلى 22 يناير القادم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ينظم معرض فيسبا الشرق الأوسط المتخصص في قطاع الطباعة والنسيج واللافتات، دورته الثانية في مركز دبي للمعارض خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2025.

ويعتبر الاتحاد الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (FESPA) منظمة غير ربحية أعادت استثمار 9 ملايين دولار في دعم قطاع الطباعة في جميع أنحاء العالم منذ عام 2015 من خلال برنامجها العالمي لإعادة الاستثمار (Profit for Purpose) والذي تخصص من خلاله إيرادات فعالياتها لدعم النمو المستدام والمربح للعاملين في هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز خبراتهم وتوفير فرص التواصل على المستوى العالمي.

وتتضمن الإجراءات والمبادرات التي تم تنفيذها ضمن هذا البرنامج تطوير أدلة إرشادية تفنية تدعم أصحاب الأعمال الشركات وهي متاحة لأعضاء (FESPA)؛ إضافة إلى تقرير يستعرض أبرز الرؤى والاتجاهات المستقبلية لنمو هذا القطاع على المدى الطويل؛ وتمويل العديد من المشاريع المحلية؛ بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث المخصصة لتعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل برنامج فيسبا لتبادل الخبرات القيادية (FLEX) الذي استضافته دبي في عام 2023، وضمن فعاليات فيسبا الشرق الأوسط 2024، وذلك بهدف مشاركة المعرفة ومناقشة أهم الاتجاهات المستقبلية.

وبهذا السياق قال بازيل قاسم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (FESPA): "تعتبر (FESPA) منظمة غير ربحية تركز بشكل كبير على تعزيز النمو وتبادل المعرفة في قطاع الطباعة وتقديم الدعم المستمر للعاملين في هذا القطاع في جميع أنحاء العالم. ويعد معرض فيسبا الشرق الأوسط إضافة مهمة إلى محفظة فعالياتنا العالمية التي تسلط الضوء على التزامنا بدعم نمو قطاع الطباعة في هذه المنطقة".

ويضم اتحاد (FESPA) أكثر من 14000 عضو حول العالم ضمن شبكته العالمية، ويوفر لهم مجموعة من المزايا الحصرية، بما في ذلك فرص المشاركة في المعارض، والتواصل مع الخبراء من حول العالم، وتوفير مجموعة من الأدلة الإرشادية والأبحاث. ويمكن للمتخصصين بهذا القطاع والمتواجدين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التسجيل في عضوية (FESPA Direct) من أجل الوصول إلى المحتوى الخاص وبرنامج الفعاليات.

كما سيتمكن زوار معرض فيسبا الشرق الأوسط 2025 من المشاركة في جدول حافل من الفعاليات عندما يعود هذا الحدث العالمي إلى دبي في يناير من العام المقبل، حيث يضمن العديد من المسابقات الحية وفرص التعلم والجلسات الخاصة لتطوير الأعمال. كما ستتاح الفرصة أمام الزوار لحضور مجموعة من المؤتمرات التي تضم متحدثين وخبراء دوليين في مختلف مجالات الطباعة ضمن برنامج فيسبا لتبادل الخبرات القيادية (FLEX).

كما سيستضيف المعرض فعالية (World Wrap Masters) الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وهي جزء من سلسلة مسابقات عالمية تركز على إبراز مهارات التغليف وأحدث التقنيات المستخدمة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم عروض خاصة بالتعاون مع (The Wrap Institute) بالتعاون مع شريك التعلم الرسمي لتقديم ونصائح حول تطوير الأعمال وإرشادات قيمة للمتخصصين في مجال التغليف بالفينيل.

ومن المقرر أيضاً تنظيم فعالية (Sustainability Spotlight) التي ستتيح للحضور فرصة استكشاف العديد من الأفكار المبتكرة حول تقليل النفايات وتحسين استخدام الموارد.

وتشمل القطاعات التي سيركز عليها "معرض فيسبا الشرق الأوسط" الطباعة الرقمية والمنسوجات واللافتات والطباعة على الشاشة. وقد شهدت الدورة الافتتاحية للمعرض مشارطة أكثر من 150 علامة تجارية وجهة عارضة، وأتيحت الفرصة لأكثر من 3000 زائر من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف آلاف المنتجات المعروضة.

الجدير بالذكر أنه يمكن التسجيل للمشاركة في هذا الحدث العالمي عبر الموقع الإلكتروني (www.fespamiddleeast.com)، ويمكن للزوار التسجيل مجاناً باستخدام الرمز (FMEM501)

نبذة عن فيسبا:

تأسس اتحاد فيسبا الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (FESPA)، في عام 1962، ويهدف بشكل رئيسي لدعم قطاع الطباعة والتصوير الرقمي ومشاركة المعرفة حول أحدث التقنيات في جميع أنحاء العالم، ومساعدة العاملين في هذا المجال سريع النمو على تنمية أعمالهم والتعرف على أحدث التطورات.

وستستضيف دبي الدورة الثانية لمعرض فيسبا الشرق الأوسط للطباعة واللافتات خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2025 في مركز دبي للمعارض، كما سيتم تنظيم المعرض في عدة مدن حول العالم بما في ذلك مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ومدينة إسطنبول في تركيا، ومدينة مكسيكو في المكسيك، وحلبة سباق سيلفرستون في المملكة المتحدة، وساو باولو في البرازيل، ومدينة برلين في ألمانيا.

نبذة عن برنامج فيسبا FESPA Profit for Purpose

هو برنامج دولي لإعادة الاستثمار يوظف العائدات من فعاليات ومعارض فيسبا (FESPA) لدعم قطاع الطباعة المتخصصة حول العالم لتحقيق نمو مستدام ومربح من خلال أربعة ركائز أساسية هي التعليم والإلهام والتوسع والاتصال. ويقدم البرنامج منتجات وخدمات عالية الجودة للطابعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أبحاث السوق والندوات والقمم والمؤتمرات والأدلة التعليمية والميزات، بالإضافة إلى دعم المشاريع الشعبية في الأسواق النامية. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.fespa.com/en/about/profit-for-purpose

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