عجمان، الإمارات العربية المتحدة: شهد الدكتور عبد الحق النعيمي، نائب رئيس جامعة عجمان لشؤون الاتصال والشؤون المجتمعية، حفل افتتاح "المعرض الفني الدولي للفنون الجميل" الذي يستضيفه فندق باهي قصر عجمان، والذي جمع مجموعة من الفنانين الناشئين والمبدعين من مختلف أنحاء المنطقة. المعرض يسلط الضوء على العديد من الأعمال الفنية المميزة التي تعكس التنوع والإبداع في الفن المعاصر.

وفي تعليقه على الحدث، قال افتخار حمداني، المدير العام الإقليمي لفندق باهي عجمان: "الفن لديه القدرة على جمع الناس معًا، وسرد القصص، وإلهام التغيير. إن استضافة هذا المعرض بالتعاون مع جامعة عجمان يتماشى مع رؤيتنا المستمرة في دعم الثقافة والفنون والإبداع في دولة الإمارات. نحن فخورون بتوفير منصة للفنانين لعرض أعمالهم في بيئة راقية تُبرز إبداعاتهم."

من جهته، أشار الدكتور عبد الحق النعيمي إلى أن المعرض ليس مجرد عرض للمواهب الفنية، بل هو أيضًا حوار حول الدور المتنامي للفن في تشكيل المجتمعات وتوجيه الأجيال القادمة. وأضاف: "نحن فخورون بالشراكة مع فندق باهي عجمان في تنظيم هذا الحدث، الذي يعكس التزامنا المشترك بتوفير فرص جديدة لمشاركة الفن والإبداع مع الجمهور." المعرض مفتوح أمام الزوار حتى 25 فبراير 2025 في فندق باهي عجمان، ويوفر فرصة فريدة لاستكشاف الأعمال الفنية المميزة التي أنجزها فنانون موهوبون في بيئة أنيقة وملهمة.

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