الإمارات العربية المتحدة، دبي،: أكد الخبراء والمتخصصون المشاركون في قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي 2025" على ضرورة تبني رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي عقلية استشرافية والاستعداد للتكيّف، لضمان جذب الاستثمارات بنجاح. وخلال يوم زاخر بالحوار والمناقشات الملهمة، استمع الحضور إلى أحد رواد الأعمال، الذي استعرض أسباب قرار شركته بالاستثمار في أحدث مشاريع الذكاء الاصطناعي التي أطلقها إيلون ماسك.

شهد معرض "عالم الذكاء الاصطناعي" في مركز دبي للمعارض تركيزاً بارزاً على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، أحد المحاور الرئيسية في النسخة الأولى من الحدث، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع جيتكس جلوبال. ويستعرض التحولات الكبرى التي تعيد تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على الحوارات حول مستقبله، ودفع حدود الابتكار عبر مختلف الصناعات.

من خلال استضافته لبرنامج المستثمرين الرائد عالمياً، نجح معرض "عالم الذكاء الاصطناعي" في استقطاب أكثر من 150 مستثمراً بارزاً، بما في ذلك شركات رأس المال الاستثماري، والمكاتب العائلية، والصناديق، وشركات رأس المال الاستثماري التشاركي، والمسرعات، والمستثمرين الملائكيين، الذين يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 70 مليار دولار. وكجزء من فعاليات المعرض، أتيحت للمستثمرين فرصة التواصل مع 250 شركة ناشئة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لاستكشاف الفرص التي تتماشى مع استراتيجياتهم الاستثمارية.

شارك المستثمرون العالميون بآرائهم الفريدة وخبراتهم العملية

ومن بين الذين انضموا إلى الحدث العالمي كان إيغور ريابنكي، الشريك الإداري في (AltaIR Capital) والمستثمر الأوائل في العديد من الشركات الناشئة مثل PandaDoc وMiro وOpenWeb وDeel وTuring وغيرها الكثير. وبخبرة تزيد عن عقدين من الزمن في مجال رأس المال الاستثماري، عمل ريابنكي مع أكثر من 350 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، تسع منها ضمن مجموعة مختارة من الشركات الرائدة والقابلة للتوسع السريع والتي تجاوزت قيمتها المليار دولار.

مع النمو المتسارع لسوق الذكاء الاصطناعي، يزداد الطلب على المستثمرين لضخ رؤوس أموالهم في الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز نمو السوق. ومع ذلك، يشير إيغور ريابنكي إلى أن رواد الأعمال الساعين للحصول على دعم مالي لا يكفي أن يثيروا الإعجاب بمنتجاتهم فحسب، بل يجب عليهم أيضاً تقديم رؤية واضحة لمستقبل شركتهم والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها، قائلاً: "المنتج أمر بالغ الأهمية، لكن التفكير الإبداعي خارج الصندوق يمكن أن يساعد في جذب الاستثمارات".

وأضاف: "الأمر الأكثر أهمية هو معرفة المكان الذي يريدون أن تصل إليه الشركة في غضون بضع سنوات. هذا يمنحني فكرة عن المكان الذي يرغبون في أن يكونوا فيه حالياً، وأيضاً في المستقبل. وفي الوقت الحالي، تتغير الظروف بصورة متسارعة، والمنافسة شديدة، وخاصة مع وجود العديد من الشركات التي تريد تطوير المنتج نفسه حالياً".

"إن فهم الخطط المستقبلية أمر حتمي، ولكن يجب على رواد الأعمال أيضاً الاستعداد للتحديات التي قد تواجههم. والأهم من ذلك، يحتاجون إلى معرفة منتجهم جيداً، والقدرة على التكيف مع إجراء التغييرات إذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام وتوضيح كيف يمكنهم تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس".

كما استمع الحاضرون أيضاً إلى كيفن جيانج، الشريك المؤسس وكبير مسؤولي الاستثمار في "مانجوستا كابيتال"، وهي شركة متخصصة في رأس المال الاستثماري ونمو الأسهم، تأسست في إيطاليا وتمتد أعمالها عالمياً. تركز الشركة على دعم التقنيات والابتكارات الرائدة التي تحدث تغييراً جوهرياً في الحياة. ومن الجدير بالذكر أنها استثمرت مؤخراً في "إكس إيه آي"، الشركة التابعة لإيلون ماسك، والتي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي بهدف تسريع الاكتشافات العلمية البشرية.

"الاستثمار في شركة إيلون ماسك، إكس إيه آي أمر لا يحتاج إلى تفكير"

وأعرب جيانج عن حماسه بشأن الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والسبب وراء الاستثمار في شركة "إكس إيه آي" - وهو القرار الذي يعتقد أنه سيحقق فوائد كبيرة على المدى الطويل. مؤكداً ذلك: "عندما أفكر في نظام الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، فأنا في الواقع أعمل على تقسيمه إلى قسمين - البنية التحتية وجوانب التطبيق. هناك مليارات الدولارات تذهب إلى البنية التحتية ويبدو أن هذا يجذب انتباه معظم الناس اليوم. ولكن بالقدر نفسه من الأهمية، هناك جانب التطبيق، وهو المكان الذي نقضي فيه معظم وقتنا - عبر طبقات التكنولوجيا المختلفة. وبالنسبة لي، هذا هو المكان الذي أجد فيه الكثير من الاهتمام حيث تشهد الصناعات بأكملها تطوراً بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال الأتمتة ويؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل".

وتابع جيانج: "بالنسبة لشركة إكس إيه آي، فإن أحد الأشياء التي أشعر بالامتنان الشديد لها هو أنه من خلال شركائي وشبكاتنا، تمكنا من الحصول على تخصيص للجولة في وقت مبكر من العام الماضي. كان استثماراً قوي الأداء بالنسبة لنا ونحن الآن متحمسون لوجوده في محفظتنا. عندما نفكر في هذه الأطروحة، نجد أن الكثير منها يعتمد على المنظومة التي بناها إيلون. هناك مجموعة كبيرة من القطع المختلفة لمنظومته والتي نعتقد أنها ستؤدي إلى فوائد كبيرة بالنسبة لشركة إكس إيه آي، حيث توجد مجموعة بيانات فريدة لا يمتلكها أي شخص آخر.

"كانت إحدى الأطروحات الرئيسية عندما كنا ننظر إلى الاستثمار هي الشركة التي لديها أقوى منظومة يمكننا الاستفادة منها، وبدون شك، فهي منظومة إيلون ماسك".

اختتمت اليوم النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" بمناقشات ومناظرات محفزة للأفكار حول التوجهات الرئيسة للذكاء الاصطناعي، كجزء من التطور الديناميكي للذكاء الاصطناعي في كل شيء.

نبذة عن معرض "عالم الذكاء الاصطناعي 2025"

يُقام معرض "عالم الذكاء الاصطناعي 2025” (Ai Everything Global)، الحدث العالمي الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي، لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة عبر أبوظبي ودبي من 4 إلى 6 فبراير 2025 - بتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع معرض جيتكس العالمي، أكبر معرض تكنولوجي في العالم وأفضله تصنيفًا والذي يُقام سنويًا في دبي. تستضيف النسخة الافتتاحية أكبر تجمع لنظام الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، حيث ترحب بأكثر من 500 شركة تكنولوجية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة الحائزة على جوائز إلى جانب 500 من كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي و150 مستثمرًا عالميًا و200 متحدث دولي و100 مطور ذكاء اصطناعي تجاري من أكثر من 70 دولة. يجمع الحدث أبرز خبراء الذكاء الاصطناعي وقادة الفكر والمبتكرين المؤسسيين في العالم لاكتشاف أكثر حالات الاستخدام العملية التحويلية، ومعالجة تحديات تسويق الذكاء الاصطناعي، وإقامة شراكات جديدة، وتسريع الابتكار عبر القارات، وتشكيل مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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نبذة حول مركز دبي التجاري العالمي:

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة، حيث استضاف أكثر من 6000 فعالية منذ تأسيسه، وحقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي، وجذب أكثر من 38 مليون زائر إلى دبي.

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