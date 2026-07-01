يستهدف معرض "سوق السفر العالمي-سبوت لايت" الرياض، الصين كإحدى أهم أسواقها المصدرة للسياحة، مدعومةً بتوسيع شبكة النقل الجوي، وحصولها على اعتماد كوجهة سياحية، ومبادرات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق الصينية.

سيجمع هذا الحدث نخبة من أبرز قادة السفر العالميين لاستكشاف الفرص المتاحة في قطاعي السياحة الوافدة والمغادرة سريعي النمو في المملكة، وذلك في الفترة الممتدة من 8 إلى 10 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

الرياض، المملكة العربية السعودية : تشهد المملكة العربية السعودية تسارعاً في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للمسافرين الصينيين، حيث تُبرز أبحاث جديدة صادرة عن شركة دراغون تريل إنترناشونال، الشريك البحثي لمعرض "سوق السفر العالمي-سبوت لايت" الرياض، تزايد جاذبية المملكة لدى أحد أكثر أسواق السياحة الخارجية تأثيرًا في العالم.

وستُسهم النتائج، التي نُشرت في الورقة البيضاء الصادرة عن دراغون تريل إنترناشونال بعنوان "السياحة الصينية إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025"، في توجيه النقاشات خلال الدورة الأولى من معرض "سوق السفر العالمي-سبوت لايت" الرياض، المقرر انعقادها في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في شهر سبتمبر 2026، حيث سيجمع هذا الحدث نخبة من أبرز قادة السفر الدوليين، وهيئات السياحة، ومقدمي خدمات الضيافة، وشركات الطيران، وشركات تكنولوجيا السفر، والمشترين لاستكشاف مستقبل اقتصاد السياحة السعودي سريع التطور.

هذا ويسلط بحث دراغون تريل الضوء على أن المملكة العربية السعودية باتت تعد من أسرع الوجهات الناشئة نمواً في المنطقة بالنسبة للسياحة الخارجية الصينية، مدعومة بحصول المملكة على وضع الوجهة المعتمدة (ADS) من الحكومة الصينية في شهر يوليو 2024، حيث يسمح هذا التصنيف للمملكة العربية السعودية بالترحيب رسمياً بالمجموعات السياحية الصينية وتسويق السفر الجماعي بنشاط داخل الصين، مما يمثل علامة فارقة في استراتيجية تطوير قطاع السياحة في المملكة.

وفي إطار طموحات رؤية 2030، تستهدف المملكة العربية السعودية الوصول إلى 150 مليون زائر سنوياً بحلول نهاية العقد، بما يجعل قطاع السياحة أحد المساهمين الرئيسيين في الناتج المحلي الإجمالي.

ولدعم هذا النمو، فقد قامت المملكة بتكثيف جهودها لتعزيز جاهزيتها لاستقبال السياح الصينيين، حيث أدخلت لافتات باللغة الصينية في المطارات، ووفرت منتجات سياحية مصممة خصيصاً، وحسّنت أنظمة الدفع، ووسّعت نطاق رحلات الطيران المباشرة منذ عام 2023.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن المملكة العربية السعودية تستفيد بشكل متزايد من تحسّن الربط الجوي وتنامي الطلب على الوجهات الثقافية والتجريبية الجديدة لدى المسافرين الصينيين.

كما يحدد التقرير المملكة كواحدة من أكثر أسواق النمو السياحي ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعةً بالعلاقات الثنائية القوية، والاستثمارات في البنية التحتية، وتطوير الوجهات السياحية.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة المحفظة الإقليمية لدى شركة آر إكس في دولة الإمارات العربية المتحدة:

"تمثل الصين واحدة من أكثر أسواق السياحة الخارجية تأثيراً على مستوى العالم، فيما تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها بسرعة كوجهة ذات أهمية متزايدة للمسافرين الصينيين".

"ومع استمرار المملكة في الاستثمار في مجالات الربط الجوي، وتجارب الزوار، والضيافة، والبنية التحتية الثقافية ضمن إطار رؤية 2030، نشهد توافقاً متزايداً بين الطموحات السياحية للمملكة وتطور تفضيلات المسافرين الصينيين".

وأضافت كورتيس قائلة: "يوفّر معرض سوق السفر العالمي-سبوت لايت الرياض منصة مثالية لصناعة السفر والسياحة العالمية لفهم هذه الفرصة بشكل أعمق، وتعزيز الشراكات، واستكشاف كيفية تفاعل الوجهات السياحية ومقدمي خدمات السفر وعلامات الضيافة بشكل أكثر فعالية مع نمو السياحة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية، وسوق السياحة الصينية الأوسع نطاقاً".

كما يُسلّط التقرير الضوء أيضاً على تحولات أوسع نطاقاً تُشكّل ملامح السفر الصيني إلى الخارج، بما في ذلك تزايد الطلب على السفر المستقل، والتجارب الثقافية الغامرة، والضيافة الفاخرة، والسفر العائلي، وتجارب الزوار المتصلة رقمياً، حيث يسعى المسافرون الصينيون بشكل متزايد إلى وجهات تجمع بين الأصالة وسهولة الوصول والأمان ومعايير الخدمة المتميزة، وهي مجالات تواصل المملكة العربية السعودية توسيع عروضها السياحية فيها.

وسيُسلّط معرض سوق السفر العالمي-سبوت لايت الرياض الضوء على منظومة السياحة المتكاملة، بدءًا من الوجهات السياحية ومقدمي خدمات الضيافة، وصولًا إلى وسائل النقل وتقنيات السفر ومنتجات السياحة القائمة على التجارب، ومن المتوقع أن تستقبل الدورة الافتتاحية أكثر من 300 عارضًا، وأكثر من 7000 زائر إقليمي ودولي، و150 مشترٍ دوليًا، ما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بتحوّل قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية.

ومن منظور السفر الخارجي، أدّى ارتفاع القدرة الاستيعابية للنقل الجوي إلى زيادة بنسبة 91% في عدد الرحلات بين منطقة الصين الكبرى والمملكة العربية السعودية في عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث يشمل ذلك كل من: الخطوط السعودية، وخطوط جنوب الصين الجوية، وخطوط شرق الصين الجوية، وخطوط هاينان الجوية، والخطوط الجوية الصينية، التي توفر رحلات مباشرة بين الرياض وبكين، وشنتشن، وشنغهاي، وقوانغتشو، وكذلك بين بكين والدمام، وبين هايكو وجدة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أدت العلاقات السياسية الثنائية القوية والفضول الثقافي المتبادل إلى خلق المزيد من الفرص أمام الوجهات الصينية لاستقطاب المسافرين السعوديين ذوي العائد المرتفع الذين يبحثون عن تجارب أصيلة تتجاوز الأسواق الغربية التقليدية.

وفي هذا السياق صرحت سيينا باروليس-كوك، مديرة التسويق والاتصالات في شركة دراغون تريل إنترناشونال، قائلةً: "تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق نموًا في قطاع السياحة الصينية الخارجية، وتلعب المملكة العربية السعودية دورًا متزايد الأهمية في هذا التطور، إذ يبحث المسافرون الصينيون عن وجهات سياحية تُقدم تجارب ثقافية مميزة، وبنية تحتية متطورة للضيافة، وسهولة الوصول، وهي جميعها مجالات تستثمر فيها المملكة العربية السعودية بشكل كبير".

وأضافت قائلة: "بصفتنا شريكًا بحثيًا متخصصًا لمعرض سوق السفر العالمي-سبوت لايت الرياض، فإننا نتطلع إلى مشاركة رؤى أعمق حول التفضيلات والسلوكيات والتوقعات المتطورة للمسافرين الصينيين مع استمرار المملكة في توسيع حضورها السياحي العالمي".

علاوة على ذلك، ووفقاً لتقرير اتجاهات السفر لعام 2025 الصادر عن شركة توريزم إيكونوميكس التابعة لشركة أوكسفورد إيكونوميكس، فإنه من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الترفيهي للزوار الصينيين في منطقة الشرق الأوسط بنسبة تقارب 130% خلال الفترة الممتدة من عام 2024 إلى عام 2030.

حول معرض "سوق السفر العالمي – سبوت لايت" الرياض:

يُعدّ هذا الحدث منصةً مثاليةً لتسليط الضوء على طموحات القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية وتعزيز ريادته على مستوى قطاع السفر العالمي. ويُسهم المعرض بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والعالمي، وإتاحة الفرصة للعلامات التجارية العالمية للوصول بشكل مباشر إلى إحدى أكثر الأسواق الجديدة الواعدة في قطاع السفر، كما يُتيح للمملكة العربية السعودية عرض وجهاتها ورؤيتها وفرصها الاستثمارية للعالم. وسيلعب دوراً رئيسياً في دعم مكانة المملكة في قطاع السياحة العالمي.

نبذة عن شركة آر إكس العالمية:

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقارب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 3 إلى 5 نوفمبر 2026 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية:

يُقام معرض سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية سنويًا في مدينة ساو باولو، ويستقطب حوالي 20,000 متخصص في قطاع السياحة خلال فعالياته التي تستمر ثلاثة أيام. يوفر المعرض محتوىً قيّمًا إلى جانب فرص التواصل وبناء العلاقات التجارية. في دورته التاسعة - التي شهدت ثماني فعاليات حضورية بالإضافة إلى فعالية افتراضية بالكامل عُقدت عام 2021 - واصل معرض سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية تركيزه على توليد أعمال فعّالة، ونجح في حجز ستة آلاف اجتماع مسبقًا بين المشترين ووكلاء السفر والعارضين في عام 2022.

الفعالية القادمة: 14-16 أبريل 2026 - مركز إكسبو نورتي، ساو باولو، البرازيل.

نبذة عن معرض سوق السفر العالمي-سبوت لايت الهند:

يُعدّ معرض سوق السفر العالمي-سبوت لايت الهند منصةً مثالية تُعيد إرث سلسلة معارض WTM العالمية الشهيرة إلى الهند، حيث يرتكز على WTM London ويشمل فعالياتٍ تجاريةً رائدةً في قطاع السفر، بما في ذلك سوق السفر العربي (دبي)، وWTM أمريكا اللاتينية، وWTM أفريقيا، ومعرض سوق السفر العالمي-سبوت لايت الرياض.

منذ انطلاقه عام 1980، تطوّر WTM London من تجمعٍ متواضعٍ ضمّ 40 دولةً و9000 زائرٍ تجاريٍّ إلى قوةٍ عالميةٍ، حيث يجمع الآن أكثر من 5000 عارضٍ من 182 دولةً ويُسهّل إبرام صفقاتٍ في القطاع تتجاوز قيمتها 2.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وانطلاقًا من هذا الإرث من التميّز والابتكار والروابط القيّمة، سيُقام معرض سوق السفر العالمي-سبوت لايت الهند لأول مرةٍ في ياشوبومي بنيودلهي في الفترة من 2 إلى 4 مارس 2027. صُمّم المعرض ليكون تجربةً مُختارةً بعنايةٍ تُركّز على الأعمال، ويُقدّم منصةً متميزةً لأصحاب المصلحة في قطاع السفر والسياحة في الهند للتفاعل مع الفرص العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق العنان للنمو في أحد أكثر أسواق السفر ديناميكيةً في العالم.

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 13 ولغاية 15 أبريل عام 2026 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://africa.wtm.com/

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