ينعقد من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي

المعرض سيشهد مشاركة أكثر من 100 شركة توفر فرص عمل عديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ينطلق معرض رؤية الإمارات للوظائف، منصة التوظيف وتنمية المهارات والتواصل الرائدة لتمكين الشباب الإماراتي، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة ما بين 20 و 22 سبتمبر 2022، بمشاركة أكثر من 100 شركة توفر العديد من فرص العمل، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من تحقيق طموحاتهم المهنية.

وتُقام دورة 2022 من المعرض تحت شعار "كُن"، لتشجيع الشباب الإماراتي على التحلي بالشجاعة والمسؤولية والطموح، من خلال إلهامهم لتطوير مسيرتهم المهنية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للارتقاء بها. ويحظى المعرض بأهمية خاصة، كونه يرسم للشباب الإماراتي ملامح أكثر وضوحاً نحو تحقيق طموحاتهم المهنية، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 18 ألف زائر.

وانطلاقاً من أهمية التوطين في القطاعين العام والخاص باعتباره هدفاً وطنياً رئيسياً، تم إطلاق مجموعة من برامج التوطين الواعدة شملت إطلاق 13 مبادرة جديدة ضمن برنامج "نافس"، الذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل للإماراتيين من الشباب وذوي الخبرة في القطاع الخاص.

وقد أحرزت دولة الإمارات تقدماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في برامج التوطين، ما مكّن المواهب الإماراتية من أداء دور رائد في القطاعين العام والخاص.

ويشارك في المعرض أكثر من 100 شركة مرموقة ومنها مجموعة طيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وموانئ دبي العالمية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وغيرها.

ويتناول المعرض السبل التي يُمكِن للشباب الإماراتيين من خلالها تأسيس مسارات وظيفية في العديد من المجالات، بما في ذلك القطاع المصرفي والطاقة والخدمات اللوجستية والعقارات والقطاع الحكومي والاتصالات والضيافة، وغيرها من المسارات التي ستشهد نمواً خلال السنوات القادمة مثل محللي البيانات، ومديري العمليات التجارية، ومهندسي البرمجيات، بحسب دراسة أجراها موقع Bayt.com وشبكة يوجوف مؤخراً.

ويركز معرض رؤية الإمارات للوظائف هذا العام على مجموعة من الموضوعات الرئيسية، بما فيها المهارات المستقبلية والمساهمة في تطوير إمكانات الكوادر الإماراتية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتأسيس مسيرة مهنية ناجحة في عالم قائم على التكنولوجيا. كما سيسلط المعرض الضوء على الاستدامة التي تحظى باهتمام خاص، تماشياً مع الجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث تتضمن فعاليات المعرض مسابقة "التصميم المستدام" التي تُقام بالشراكة مع شركة "إيكيا" وستتضمن تصميم قطع أثاث منخفضة التكلفة وقابلة لإعادة التدوير وذات كفاءة في استهلاك الطاقة.

وفي هذا السياق، قالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: "استثمرت دولة الإمارات على مدى سنوات عديدة في تطوير الشباب الإماراتي، لتمكينهم من أن يصبحوا قادة يستشرفون المستقبل في مختلف القطاعات".

وأضافت الشريف: "يحظى الإماراتيون اليوم بمكانة مرموقة نظراً لإمكاناتهم المميزة ونجاحهم المهني اللافت في مختلف المجالات، حيث بات لدينا اليوم نخبة من الرياضيين ورواد الفضاء والمهندسين النوويين والفنانين وأصحاب وقادة الأعمال. ويوفر معرض رؤية الإمارات للوظائف فرصاً واعدة لمواهب المستقبل لإطلاق العنان لقدراتهم وشغفهم ورغبتهم في المعرفة بما يتيح لهم تحقيق طموحاتهم".

ويزوّد المعرض الشباب الإماراتي بمهارات التطوير الوظيفي، من خلال تثقيفهم حول متطلبات سوق العمل الجديدة وكيفية بناء سيرتهم الذاتية والارتقاء بمكانة علاماتهم الشخصية وربطهم مع مؤسسات رائدة في الأسواق، مثل "لينكد إن". كما يتيح المعرض لرواد الأعمال الشباب ممن يملكون أفكاراً لإطلاق أعمال مستدامة، المشاركة في مسابقة "مستقبلي" والمشاركة في دورة تدريبية حول الشركات الناشئة،

ما يوفر الفرصة للمشاركين لتحسين خطة أعمالهم وعرض أفكارهم على لجنة من الخبراء والحصول على نصائح مهمة حول التواصل، وإدارة الوقت، وغيرها من المجالات.

#بياناتحكومية

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