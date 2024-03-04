المعرض الرائد يسلط الضوء على قطاع اليخوت العالمي من جديد ويشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً ونجاحات متميزة للجهات العارضة على المستوى العالمي

الجهات العارضة الرئيسية تحتفل بالصفقات المبرمة على مدى الأيام الخمسة للمعرض في ختام دورته الثلاثين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن اختتام فعالياته بعد أسبوع ناجح شهد العديد من صفقات بيع القوارب عالية القيمة، والحوارات القيّمة المخصصة للبحث في آخر تطورات القطاع، وغيرها من الاتفاقيات والشراكات الرائدة الكفيلة برسم الملامح المستقبلية لعالم اليخوت.

ويتميز المعرض بكونه واحداً من أكثر معارض القوارب تأثيراً حول العالم، لا سيما بفضل دوره في تسريع تطور قطاع اليخوت العالمي على مدى أيامه الخمسة، ليتماشى بفضل هذا النجاح مع مكانة دبي المتنامية ضمن أشهر الوجهات العالمية للسياحة الترفيهية البحرية.

وفيما يلي بعضٌ من أبرز التطورات التي شهدها المعرض خلال أيامه الخمسة:

ارتفاع نسبة المبيعات

يُمثل معرض دبي العالمي للقوارب منصة رائدة تربط أهم صُناع القوارب بالأفراد أصحاب الثروات، علماً أنّ أكبر المبيعات المحققة خلال المعرض سجلتها شركة التهاوس لليخوت، التي باعت يخت لامبورغيني 63، من صناعة تكنومار لليخوت، لأحد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت بياتريس تشيكاردي: "لقد كان المعرض مشوقاً وغنياً بالصفقات المحتملة التي أوشكنا على إتمام بعضها اعتباراً من اليوم الثاني. واستقبل جناحنا هذا العام مشترين محتملين من شريحة الشباب من مختلف الدول. يُمثل المعرض المنصة المثالية للقاء المختصين من مستوى القطاع، كما يوفر أفضل مكان حول العالم لتعزيز آفاق التعاون".

ومن جانبها، باعت شركة سان لورينزو ثلاثة يخوت خلال المعرض، مما يعكس دور المعرض بوصفه ركيزةً لتحقيق مبيعات مجزية من خلال الوصول إلى المشترين المحتملين الجدد والتواصل مع العملاء القائمين. وقال ممثل الشركة في المعرض: "نحن سعداء للغاية هذا العام، لا سيما وأنّنا استقبلنا عدداً أكبر من الزوار قياساً بالعام الماضي. ونُشارك في المعرض بثلاثة قوارب للمرة الأولى، ونجحنا بالفعل في بيعها بالكامل. ونأمل أن نعرض عدداً أكبر من القوارب في المرة المقبلة".

ومن ناحيتها، قالت عبير الشعالي، نائب العضو المنتدب لشركة جلف كرافت: "باعت مجموعة جلف كرافت عدداً من أبرز قواربها خلال المعرض، بدءاً من يخوت ماجيستي، ويخت نوماد الشهير، وعلامتي سيلفركرافت وسيلفركات الأنيقتين، علماً أننا لا نزال نضع اللمسات الأخيرة على بعض الصفقات الأخرى. وإلى جانب ذلك، نفخر بالإعلان عن أحدث مستجداتنا، مؤكدين مواكبتنا الدائمة لآخر التوجهات العالمية والتزامنا الثابت بالتطور بالتوازي مع القطاع".

ونجحت مجموعة إم تي إم، التي تشارك في المعرض للمرة الـ 18، في بيع 10 من مركبات الجت سكي، مؤكدة بأنّها ستعود العام المقبل من جديد بعد الاستجابة المذهلة والمتنامية التي تحظى بها منتجات العلامة كل عام. وفي هذا السياق، قال بسام وزافي، المدير العام لمجموعة إم جي إم: "تشكّل المبيعات التي سجلناها خلال المعرض هذا العام ثمرةً للتنظيم المذهل للفعالية بحد ذاتها. أعتقد أنّها الدورة الأفضل لغاية الآن. سنواصل جهودنا العام المقبل وسنقوم بحجز مكاننا في المعرض منذ الآن".

أبرز الاتجاهات

استقبلت أجنحة الجهات العارضة مجموعة متنوعة من الزوار والمشترين، بينما لمس العديد من صُناع القوارب مدى التنوع الذي تميزت به دورة هذا العام من المعرض، لا سيما مع زيادة المشترين المحتملين من أوروبا والدول العربية.

وفي إطار التركيز المستمر لمعرض دبي العالمي للقوارب على الاستدامة، استعرضت شركة سانريف لليخوت يختين كهربائيين بالكامل. وتعتمد هذه اليخوت مفهوم كفاءة الطاقة وحلول تكييف الهواء المستدامة الموفرة للطاقة، إلى جانب تصنيع مكونات اليخت من مركبات نباتية، في خطوة تسلط الضوء على التزام الشركة بأعلى معايير التميّز وسلامة البيئة. وفي هذا الصدد، قال أرتور بولوشانسكي، مدير العلاقات العامة لدى سانريف لليخوت: "يسرني الإعلان عن حوض بناء السفن الخاص بنا في معرض دبي العالمي للقوارب. لقد بدأت رحلتنا في بولندا قبل 20 عاماً، ونتوسع اليوم نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد إعلاننا عن افتتاح مكتبنا في دبي العام الماضي".

ويُذكر من إنجازات شركة أزيموت الصديقة للبيئة أول خلية وقود جرى اختبارها على متن اليخت، وأول يخت هجين وأسطول من اليخوت منخفضة الانبعاثات، فضلاً عن التحالف مع إيني لايف (التنقل المستدام من إيني) من أجل إزالة الكربون من قطاع اليخوت وتوريد الزيت النباتي المعالج بالهيدروجين. وقال إنريكو تشيوسا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة أزيموت لليخوت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: "يعيش قطاع اليخوت ثورة في مجال الاستدامة، وهو موضوع يزداد أهمية بالنسبة للعملاء حول العالم، ولطالما كنا في طليعة هذه المساعي على مدى الأعوام الماضية. تُعد الاستدامة جزءاً أصيلاً من هوية أزيموت؛ إذ عملنا على مدى أكثر من عقدين على الاستثمار من أجل تحقيق هذا الهدف وتطوير أحدث التقنيات الكفيلة بإحداث الفارق الحقيقي".

أهم الاتفاقيات

شهدت أرض معرض دبي العالمي للقوارب مباشرةً الإعلان عن استضافة الدورة الواحدة والثلاثين للمعرض في دبي هاربر، حيث أكد كل من تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي؛ وعبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ لدى شركة شمال القابضة – المالكة لدبي هاربر، على مواصلة الشراكة طويلة الأمد بين المعرض والموقع لإتاحة مزيد من فرص النمو والنجاح أمام مجتمع اليخوت العالمي.

ومن ناحيته، أعلن نادي كابتن كلوب، النادي الحصري بالأعضاء، عن خططه للتوسع من دبي نحو الكويت، لا سيما في ضوء تطورات القطاع البحري في المنطقة والأثر الإيجابي الذي يتركه معرض دبي العالمي للقوارب على جميع المتخصصين في القطاع البحري. وبدوره، قال زيد شولي، الرئيس التنفيذي لكابتن كلوب: "يسرني الإعلان عن شراكة حق الامتياز مع شركة البوم مارين، والتي تبشّر بإطلاق خدمات العضوية السنوية المرموقة في الكويت. يمثل هذا التعاون الكبير قفزة هائلة إلى الأمام في مهمتنا لتوسيع حضورنا المميز خارج شواطئ الإمارات العربية المتحدة. ونعمل يداً بيد مع البوم مارين لتمكين عشاق اليخوت في دولة الكويت من الاستمتاع بمغامرات مذهلة، بينما نحرص على تقديم ما نشتهر به في نادي كابتن كلوب من معايير التميز والالتزام بالجودة".

وبدورها، كشفت مارين سيرفسز وان، الشركة الرائدة في دولة الإمارات لإصلاح اليخوت وتجديدها وتوزيع المعدات البحرية لليخوت الترفيهية، عن إضافة ثلاثة شركاء جدد إلى محفظتها خلال المعرض، وهم إيتالفيبلا وأوزموسي وتيكال للأنظمة البحرية. وتعزز هذه الخطوة قدرة الشركة على دعم عملائها وتزويدهم بباقة أكثر تنوعاً من الحلول الشاملة وفق أفضل مستويات الجودة وعروض القيمة مقابل المال.

وقال علي خريس، مدير الترويج لدى الفجر مارين: "نجحنا أثناء المعرض بإطلاق المحادثات والمفاوضات لتعيين ممثلين وسفراء لشركة الفجر مارين في أستراليا وجزر المالديف والمملكة المتحدة، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الفجر مارين. ويأتي هذا الإنجاز بفضل هذه الدورة الرائعة من معرض دبي العالمي للقوارب".

ويُشار إلى أنّ الدورة الواحدة والثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب ستُقام في دبي هاربر في فبراير 2025، على أن تُعلن بقية التفاصيل في وقت لاحق.

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لمحة حول معرض دبي العالمي للقوارب

يحظى معرض دبي العالمي للقوارب بمكانة رائدة في القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل منصةً لعرض اليخوت والقوارب وأحدث الابتكارات في المعدات والإكسسوارات البحرية بمشاركة عارضين من أبرز المصنعين المحليين والدوليين. وتستعرض الفعالية، الحائزة على العديد من الجوائز، أحدث القوارب الترفيهية والمعدات والخدمات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وتتضمن الجهات العارضة مصنعي القوارب المحليين والعالميين، بالإضافة إلى آخر الابتكارات في التجهيزات والمستلزمات البحرية. www.boatshowdubai.com

لمحة حول مركز دبي التجاري العالمي

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويُعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث حقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 200 مليار درهم إماراتي، واستضاف أكثر من 30 مليون زائر على مدى العقود الأربعة الماضية.