تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، تقام الدورة الثلاثون من معرض المجوهرات والساعات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال نوفمبر المقبل.

يقام المعرض السنوي في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر، ليكون منصة فريدة للعلامات التجارية الإقليمية والعالمية في قطاع المجوهرات والساعات لاستعراض أحدث التصاميم والمجموعات أمام آلاف المشترين المحتملين. ومن المتوقع أن يزور معرض المجوهرات والساعات لهذا العام أكثر من 7,000 شخص من محبي المجوهرات والساعات، للاطلاع على المنتجات الراقية التي تقدمها أكثر من 200 علامة تجارية مرموقة من 20 دولة حول العالم، منها بولندا وإيطاليا ولبنان وهونغ كونغ وغيرها. ومن المتوقع مشاركة نخبة من الأسماء الجديدة والمرموقة في القطاع، ومنها أماركوش جولز من الهند، وفيري فيرنزي من إيطاليا، وأرمانور من لبنان وديفجي للمجوهرات من البحرين، وغيرهم.

وإلى جانب المعرض، يستضيف معرض المجوهرات والساعات 2023 خمس فعاليات متميزة على مدى أيامه الخمسة، وهي المعرض الدولي للتصميم، ومعرض التصميم الإماراتي، وعروض المجوهرات لنهاية الأسبوع، والسحب اليومي، وجوائز إبداع.

سيكون المعرض الدولي للتصميم فرصة فريدة لاستعراض أعمال أبرز مصممي المجوهرات العالميين، حيث تعرض العديد من القطع للمرة الأولى في دولة الإمارات وتمنح الزوار فرصة حصرية لمشاهدة أفخر إبداعات المجوهرات في العالم. أما معرض التصميم الإماراتي فيتيح فرصة لا تفوّت تمكن الضيوف من التعرف على التطور المبهر في تصميم المجوهرات بدولة الإمارات، حيث تسمح تلك المنصة للموهوبين في الدولة لإبراز مهاراتهم وإبداعاتهم فيما يعززون مكانة الإمارات في قطاع المجوهرات عالميًا.

أما عروض المجوهرات في نهاية الأسبوع فتتضمن استعراض أفخر مجموعات الحلي والمجوهرات التي تقدمها 200 علامة تجارية بأسعار مخفضة وعروض ترويجية جذابة خلال اليوم الثالث والرابع من الفعالية – أي 3-4 نوفمبر. كما يقام سحب يومي يتيح للزوار فرصة الفوز بالجوائز المتنوعة، ومنها الساعات الراقية وخواتم الألماس المقدمة من رعاة الفعالية.

كما يتضمن برنامج المعرض في دورته للعام 2023 الإعلان عن الفائزين بجوائز الإبداع، والتي تحتفل بمرور 11 عامًا على انطلاقها بالتعاون بين معرض المجوهرات والساعات والمصممة الإماراتية عزّة القبيسي. ويمكن لجميع مصممي المجوهرات الناشئين بالدولة تقديم مشاركاتهم وتصاميمهم المبتكرة لفرصة الفوز بالجائزة.

في هذا السياق قالت مي إسماعيل: "يمثل معرض المجوهرات والساعات منصة فريدة تتيح لمصممي المجوهرات وصانعي الساعات في الإمارات والمنطقة والعالم أجمع فرص التواصل ومشاركة أحدث أعمالهم وإبداعاتهم مع جمهور ضخم من مختلف أنحاء العالم. كما إنه وجهة مميزة لعشاق المجوهرات الراغبين بمعرفة المزيد عن توجهات القطاع والاطلاع على المجموعات الفريدة من المجوهرات العصرية والتقليدية من الذهب والألماس وأحدث ابتكارات الساعات. فنحن نتطلع إلى تقديم أفضل المعروضات من نخبة من الأسماء المتميزة التي تواصل تقديم منتجاتها المبتكرة في الإمارات، وأن نواصل تفرّدنا عبر عرض تشكيلة منتقاة من القطع التي تناسب مختلف الأذواق.

وأضاف: "يشتهر معرض المجوهرات والساعات بتقديم أعلى مستويات الفخامة والأناقة، وسيواصل عرض تشكيلة منوّعة من المجموعات العالمية الراقية تأكيدًا لالتزامه المستمر تجاه تمكين المواهب المحلية في الدولة."

لمعرفة المزيد أو لتسجيل الحضور، يمكنكم زيارة الرابط www.jws.ae .

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