الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: كشفت شركةRX ، الجهة المنظمة لمعرض المجوهرات والساعات في أبوظبي، عن خططها للفعالية المرتقبة في نسختها الحادية والثلاثين، والتي تشارك فيها 120 علامة تجارية من 20 دولة بما فيها الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا ولبنان والهند والبحرين والصين وسنغافورة وقطر وتركيا والكويت، لتستعرض أروع التصاميم والإبداعات الفنية في الحليّ والمجوهرات.

وتقام النسخة القادمة من معرض المجوهرات والساعات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يتوقع أن تستقبل أكثر من 7,000 زائر في مساحة العرض الفسيحة المخصصة للفعالية.

يستمر المعرض من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل، ويتيح لزواره فرصة الاطلاع على مجموعة متنوعة من الإبداعات الحرفية والمشغولات المبتكرة التي تقدمها أبرز الأسماء في الإمارات وفي المنطقة والعالم. ومن أبرز العارضين الذين أكدوا مشاركتهم في المعرض للعام 2024 كل من مجوهرات عبدالله المسعود وأبناءه، مجوهرات الفردان ، مجوهرات أمواج ، باسكار ديفجي للمجوهرات، بلو دايموند، ديمانتو للذهب والألماس، ديوسا للمجوهرات الفاخرة، فيراري فيرنزي، جوهرة ، جويل بليت، لا ماركيز، شركة تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة الفاخرة، رينيه للمجوهرات، روزيلا للمجوهرات من طيبة، سونيتا شيكاوات – جايبور وغيرهم.

وأعربت "زين للألماس"، الشركة التي أكدت رعايتها لنسخة العام 2024، عن حماسها للمشاركة في الفعالية: "يسرنا أن نشارك في هذه الفعالية المرموقة التي تحتفي بفن المجوهرات ومهارات صنعها، فعودة معرض المجوهرات والساعات تمثل فرصة فريدة لنا للتواصل مع عملائنا الذين يقدّرون الفخامة والقيمة الرفيعة. ونتطلع إلى عرض أحدث مجموعاتنا والمشاركة في هذا المعرض الذي يرتقي بصناعة المجوهرات بالمنطقة."

وبحسب دراسة أجرتها يورومونيتور إنترناشونال، فقد شهد سوق الحلي والمجوهرات في دولة الإمارات زيادة في حجم التعاملات التجارية من 10,972 مليون درهم إماراتي عام 2018 إلى 12,518 مليون درهم إمارتي عام 2023، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 14,264 مليون درهم بحلول العام 2027.

وفي تعليقها على المكانة المرموقة لمعرض المجوهرات والساعات في القطاع قالت مي إسماعيل، مدير الفعالية في شركة RX-ME "يتمتع معرض المجوهرات والساعات أبوظبي في نسخته 31، بمكانة فريدة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، اذ يتميز المعرض باستقطابه لمجموعة متميزة من العلامات التجارية الراقية لتقوم بعرض مجموعات فريدة من المشغولات الفاخرة والقطع النادرة خلال أيام المعرض. كما إننا نسعى باستمرار إلى إيجاد أمهر المصممين الشباب والتواصل معهم، للارتقاء بمعايير الصناعة عبر جوائز إبداع. ونتطلع إلى استقبال الزوار في مركز أدنيك في نوفمبر المقبل، ليكون المعرض تجربة استثنائية جديدة."

وبالإضافة إلى العارضين المشاركين، يتضمن معرض المجوهرات والساعات إقامة معرض التصميم الدولي، ومعرض المصممين الإماراتيين، وجوائز إبداع بالإضافة إلى فرص عديدة لمشاركة مصممي المجوهرات الناشئين والطموحين.

نبذة عن معرض المجوهرات والساعات أبوظبي

معرض المجوهرات والساعات أبوظبي هو فعالية سنوية تستقطب مئات العلامات التجارية الدولية والمحلية والمصممين والتجار من قطاع المجوهرات والساعات حول العالم، ممن يتطلعون إلى منصة حصرية لاستعراض مجموعاتهم الراقية أمام جمهور من المهتمين والمشترين بالمنطقة.

نبذة عنRX

تعدّ RX شركة رائدة عالميًا في مجال الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من خبراتها الواسعة في القطاع ومن التقنيات والبيانات في بناء الأعمال للأفراد والمجتمعات والمؤسسات. تعمل الشركة في 25 دولة وفي 42 قطاعًا، وتنظم حوالي 350 فعالية سنويًا. تلتزمRX بإيجاد بيئة عمل شمولية للجميع، وتمكين كافة الأعمال من الازدهار بفضل الرؤى والحلول الرقمية القائمة على البيانات. RX هي جزء من شركة RELX – المزود العالمي لأدوات التحليل والقرار القائمة على المعلومات والموجهة للمختصين والشركات.لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الرابط: www.rxglobal.com.

نبذة عن RELX

RELX هي مزود عالمي لأدوات التحليل والقرار القائمة على المعلومات والموجهة للمختصين والشركات، حيث تخدم المجموعة العملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة حول العالم. يعمل لدى RELX ما يزيد على 36 ألف شخص، أكثر من 40% منهم في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم الشركة الأم RELX PLC في بورصات لندن بالرمز REL وأمستردام REN ونيويورك RELX. ملاحظة: يمكن الاطلاع على رأس المال السوقي الحالي للمجموعة من خلال الرابط: http://www.relx.com/investors

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