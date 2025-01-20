ستقام النسخة الخمسون من معرض ومؤتمر الصحة العربي في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معرض ومؤتمر الصحة العربي، أكبر حدث ومؤتمر للرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأكثرها تأثيراً، عن شراكة رائدة مع منحة رائد الفضاء آل وردن إنديفور، والتي ستشهد قيام خمسة طلاب إماراتيين بمهمة مدتها 10 أيام إلى الولايات المتحدة، وتنتهي بأسبوع من التدريب العملي في معسكر الفضاء الأمريكي ومركز الصواريخ التابع لوكالة ناسا في هانتسفيل، ألاباما.

تمنح المنحة الدراسية، التي سميت تكريمًا لرائد الفضاء أبولو 15 آل ووردن، للطلاب الذين لديهم شغف بالفضاء والعلوم والاستكشاف الفرصة للمشاركة في تجربة تعليمية غامرة، مما يساعدهم على بناء المهارات واكتساب الخبرة العملية في بيئة دولية متنوعة.

في طليعة الشراكة شركة كالمان العالمية، منظم جناح الشراكة الأمريكية في معرض الصحة العربي 2025، والتي تشارك منذ عام 1995 وستستقبل هذا العام أكثر من 200 شركة من صناعة الرعاية الصحية الأمريكية للكشف عن أحدث الابتكارات في هذا القطاع.

وبهذه المناسبة قالت سالي تومسون، مديرة الفعاليات في مجموعة إنفورما ماركتس: "على مدى السنوات الخمسين الماضية، كان معرض ومؤتمر الصحة العربي في طليعة عرض أحدث الابتكارات في قطاع الرعاية الصحية. تتيح لنا هذه الشراكة رعاية الجيل القادم من المبتكرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودمج استكشاف الفضاء مع التطورات في مجال الرعاية الصحية لإلهام الاختراقات المستقبلية.

وأضافت قائلة: "إن موضوع منحة هذا العام، "علوم الصحة واستكشاف الفضاء: الريادة معًا من أجل الإنسانية"، يتماشى تمامًا مع أجندات الفضاء والرعاية الصحية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع التأكيد على رؤيتنا للسنوات الخمسين القادمة".

وتسلط المنحة الضوء على التزام المعرض بالتعليم والابتكار في مجال العلوم الصحية واستكشاف الفضاء، وتقدم تجربة من جزأين، تبدأ بمقدمة عن صناعات الطيران والفضاء في واشنطن العاصمة، تليها إقامة لمدة أسبوع في معسكر الفضاء الأمريكي ومركز الصواريخ التابع لوكالة ناسا.

كما سيلتحق الطلاب بأكاديمية الفضاء المتقدمة، ويكتسبون التوجيه من شخصيات أسطورية مثل العميد تشارلي ديوك، رائد الفضاء أبولو 16، والعقيد مايك بلومفيلد، طيار مكوك ناسا ثلاث مرات، حيث سيختبرون مجموعة متنوعة من تمارين تدريب رواد الفضاء، والتحديات الهندسية، وأنشطة بناء الفريق، وكلها تتوج بمهمة فضائية محاكاة.

من جهته قال توم كالمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كالمان وورلد وايد: "نحن فخورون للغاية بتقديم منحة رائد الفضاء آل وردن إنديفور في معرض ومؤتمر الصحة العربي لأول مرة، حيث عملنا على تعزيز جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات لتعزيز المهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الرحلة الرائعة من الإمارات العربية المتحدة إلى معسكر الفضاء ومركز الصواريخ التابع لوكالة ناسا في الولايات المتحدة".

وأضاف كولمان قائلاً: "يُعد حضورنا في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 بمثابة منصة مثالية للشركات الأمريكية في قطاع الرعاية الصحية، فهو يوفر للعارضين الأمريكيين ميزة استراتيجية من خلال توفير عرض رفيع المستوى لتعظيم تعرضهم وتأثيرهم، إذ نتطلع إلى المشاركة في الحدث الأكثر أهمية لصناعة الرعاية الصحية".

للمشاركة في هذه المسابقة، كان على الطلاب الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا تقديم مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق يتناول موضوع "العلوم الصحية واستكشاف الفضاء: الريادة معًا من أجل الإنسانية"، ويناقشون كيف يرون تقاطع الفضاء والطب وأهمية ذلك.

هذا وسيتم الكشف عن الفائزين رسميًا يوم الأربعاء 29 يناير، وهو اليوم قبل الأخير من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، خلال حفل توزيع جوائز منحة إنديفور، حيث سيضم ضيوف الشرف سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة مارتينا سترونج، سفيرة الولايات المتحدة لدى الإمارات العربية المتحدة، وبيتر هول، رئيس منطقة الشرق الأوسط والهند وتركيا وأفريقيا في إنفورما ماركتس.

وتشمل قائمة الجهات الراعية للمسابقة كلاً من: غرفة التجارة الأمريكية في دبي، ومعرض الصحة العربي، ومؤسسة كالمان، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز الفضاء والصواريخ الأمريكي، موطن معسكر الفضاء.

ويحظى معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 بدعم العديد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة، وهيئة مدينة دبي الطبية.

ولمزيد من المعلومات أو للتسجيل في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني: www.arabhealthonline.com

نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 50 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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