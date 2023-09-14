الدورة الرابعة من المعرض تنطلق في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وسط توقعات بوصول قيمة قطاع الفعاليات في المملكة العربية السعودية إلى 941.3 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028

المعرض يشهد مشاركة أكثر من 100 جهة إقليمية ودولية لاستعراض حلول القطاع المصممة لتلبية الطلب المتزايد على الفعاليات

الفعالية الرائدة تحتضن ندوات تفاعلية مع قادة القطاع لوضع خريطة طريق لفعاليات مستدامة

دراسة خاصة تناقش نمو قيادة كرة القدم في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة إنفورما كونكت عن إطلاق الدورة الرابعة من معرض السعودية للفعاليات، المعرض الرائد لقطاع الفعاليات، في 18 سبتمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويسلط المعرض على مدى يومين الضوء على إمكانات ازدهار القطاع المتنامي بسرعة في المملكة العربية السعودية، في ظل توقعات شركة موردور إنتلجنس بأن يسجل قطاع إدارة الفعاليات في السعودية نمواً سنوياً بنسبة 9.58% بقيمة تصل إلى 941.3 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.

ويستقطب المعرض أبرز المبتكرين في قطاع الفعاليات العالمي، ويشمل ذلك ما يزيد على 100 شركة عارضة ومزود محلي ودولي، وأكثر من 2,500 زائر مهتم بالقطاع، كما يستعرض أحدث التطورات التقنية للارتقاء بالفعاليات. وتتضمن فعاليات المعرض أكثر من 25 ندوة تفاعلية مجانية بمشاركة أبرز قادة القطاع لمناقشة أحدث التوجهات ومشاركة خبراتهم العميقة وأفكارهم القيّمة.

ويشارك في الندوات مجموعة من خبراء القطاع، بمن فيهم خالد المعوض، الرئيس التنفيذي في شركة ستوري، مجموعة إم بي سي؛ وبينوا هونارت، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترا، والدكتورة هانيا برامكي – الرئيس التنفيذي لـ GoLEAD وغيرهم الكثير.

وتتضمن الندوات تقييم تطور قطاع الفعاليات في المملكة العربية السعودية، وسبل الاستفادة من الاستثمارات الكبرى في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتشمل أبرز المواضيع المطروحة للنقاش توطين قطاع الفعاليات في المملكة ودعم المواهب المحلية واستقطاب الفعاليات العالمية وإطلاق فعاليات ناجحة على نطاق واسع وإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في القطاع. كما يولي المعرض اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح مجموعة من سيدات الأعمال في القطاع داخل المملكة.

ويقدم ستاس بلاجين، الحائز على جوائز والمدير التجاري لشركة يونيسن والذي يتمتع بخبرة تزيد على عشر سنوات في قطاع الرياضة، دراسة حالة تتناول بروز قيادة كرة القدم في المملكة العربية السعودية، كما يناقش الخبراء الدوليون في جلسة حوارية سبل تعزيز الاستدامة في قطاع الفعاليات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عمار داجيناوالا، مدير المعارض في شركة إنفورما كونكت: "تبرز المملكة العربية السعودية كمستضيف للفعاليات الرياضية الكبرى، ووجهة سياحية مميزة مع قطاع ترفيه واسع، حيث يشهد قطاع الفعاليات نمواً غير مسبوق مع تزايد توقعات المستهلكين. كما أن المشهد يتغير بوتيرة سريعة لتلبية متطلبات الفعاليات عالمية المستوى ذات التأثير الاقتصادي الكبير، والتي بدورها توفر فرص توظيف جديدة للمواطنين السعوديين".

ومع التركيز على الابتكار، وبالتزامن مع سعي المملكة لاعتماد معايير عالمية تنسجم مع تقاليدها الثقافية، يقدم معرض السعودية للفعاليات خريطة طريق للتغيير ومركزاً معرفياً حيوياً للساعين إلى الارتقاء بمستوى فعالياتهم، والراغبين في دخول هذه السوق الحيوية الواعدة.

وتشمل قائمة الجهات العارضة لأحدث حلول القطاع، شركة ميديا برو إنترناشيونال، شريك المعرض ومقرها دولة الإمارات، والتي تدير عملياتها في منطقة الخليج العربي وسنغافورة والهند، وتَعد الزوار باختبار تجربة مرئية مميزة من خلال استخدام شاشات LED كبيرة عالية التقنية وأحدث وحدات التحكم. وفي هذا السياق، قال جينيش ناير، المؤسس المشارك ونائب الرئيس في شركة ميديا برو إنترناشيونال: "نسعى من خلال مشاركتنا إلى تقديم تجربة استثنائية في قطاع الصوتيات والمرئيات وتوفير مساحة للتعلم والنمو والمشاركة، بالإضافة إلى التعاون لرسم ملامح مستقبل التميز السمعي والبصري من خلال تقنيات الإضاءة المتنوعة، والأنظمة الصوتية الاحترافية، وعروض الفيديو البانورامية في الوقت الفعلي، بالاعتماد على أحدث المعدات والتقنيات".

وتصف شركة جي إي إس، المتخصصة في تقديم التجارب العالمية ومزود الخدمات الرئيسي للمعرض، المملكة بأنها إحدى أكثر أسواق الفعاليات والمعارض حيوية. وبدوره، قال دانيال بيرس، مدير نجاح العملاء في شركة جي إي إس: "نتطلع إلى التواصل مع زملائنا من خبراء الفعاليات ومشاركة أفكارنا حول مستقبل القطاع في المملكة. ونستعرض في دورة هذا العام مجموعة واسعة من خدماتنا ومنتجاتنا، بما فيها التصاميم المستدامة وأحدث تقنيات الفعاليات".

وتخطط الشركة الإماراتية سيروتونين تكنولوجيز لتقديم عروض توضيحية حول الروبوتات المستقبلية وعلم الموجات الدماغية وأنشطة الواقع المختلط والهولوجرام المدعوم بالذكاء الاصطناعي وعالم الروبوتات. ومن جهته، قال خالد الحسن، الرئيس التنفيذي لشركة سيروتونين تكنولوجيز: "نتطلع إلى الكشف عن تقنياتنا الفريدة والتي ستساهم في رسم ملامح عصر جديد لتجارب الفعاليات والمعارض وإرساء مستقبل مزدهر للقطاع".

ويستقبل معرض السعودية للفعاليات زواره من القطاع حصراً من الساعة 12 ظهراً وحتى 6 مساءً يوم 18 سبتمبر؛ ومن الساعة 12 ظهراً وحتى 8 مساءً يوم 19 سبتمبر. لمزيد من المعلومات حول معرض السعودية للفعاليات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.saudi-eventshow.com

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لمحة حول معرض السعودية للفعاليات

يعود معرض السعودية للفعاليات إلى مدينة الرياض بدورته الرابعة يومي 18 و19 سبتمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويتيح المعرض لزواره فرصة التواصل مع أكثر من 2500 خبير ورائد في مجال الفعاليات وما يزيد على 100 شركة عارضة من مختلف مجالات القطاع، بمن فيهم منظمي الفعاليات وخبراء الترفيه والتسويق والعلاقات العامة والمتخصصين المبتكرين وخبراء العمليات التشغيلية ومقدمي حلول وتقنيات الفعاليات والهيئات التنظيمية وغيرهم من الجهات المعنية.

لمزيد من المعلومات حول معرض السعودية للفعاليات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.saudi-eventshow.com