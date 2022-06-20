المعرض تتويج لمشروع الفنانة ثمار حلواني ضمن برنامج "الفنان المقيم" برعاية "دبي للثقافة

· الجميع مدعوون لاستكشاف العلاقة الوجودية بين الإنسان والماء

· فرصة ثمينة أمام الجمهور للاستمتاع بتجربة الرسم الحي مع الفنانة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" معرض "التبدّل والتحوّل" للفنانة اللبنانية "ثمار حلواني" الذي يستمر من 13 يونيو الجاري حتى 8 يوليو 2022 في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حيث تأخذ ضيفة برنامج "الفنان المقيم" الجمهور عبر لوحاتها في رحلة إلى عمق البحر ليستكشف العلاقة الوجودية بين الإنسان والماء.

وحضر حفل افتتاح المعرض الدكتور شعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في دبي للثقافة الذي أكّد أن تنظيم معرض "التبدّل والتحوّل" في مكتبة الصفا للفنون والتصميم يأتي تلبيةً لتطلّعات "دبي للثقافة" في تعزيز الإبداع ودعم المبدعين في إمارة دبي وتوفير منصات نموذجية أمام الجمهور للتواصل مع الفنون والفنانين من جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

ويُعَدُّ المعرض تتويجاً لجهود الفنانة ثمار حلواني ضمن برنامج "الفنان المقيم" الذي استضافتها فيه "دبي للثقافة" في العام المنصرم في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، لتكون أول فنانة مقيمة تستضيفها المكتبة، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى إرساء بيئة حاضنة تضمن رعاية وتشجيع المواهب الفنية المبدعة في إمارة دبي وتنمية القطاع الإبداعي الواعد فيها، وصولاً إلى تحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي في جعل الإمارة عاصمةً عالمية للاقتصاد الإبداعي.

ودعت "دبي للثقافة" محبيّ الفنون التشكيلية إلى زيارة معرض "التبدل والتحول"لتذوق جماليات اللوحات المميزة التي يعرضها، إضافة إلى الاستمتاع بعوالم الرسم الحي عبر مشاهدة الفنانة في تجربة حيّة للرسم. ويضم المعرض 15 لوحة تشكيلية مستمدة من الثقافة الإماراتية، حيث تتناول علاقة الإنسان بالبحر عبر التركيز على السمك في إمارة دبي.

وتعكس اللوحات المعروضة العلاقة الوجودية بين الإنسان والماء التي تصفها حلواني على أنها "علاقة تحمل في طيّاتها تضاربًا بسبب ازدواجية التّبادل بين البحر والإنسان؛ إذ بات الإنسان يرى الماء والسمك مصدر حياة، من

نماء وتطوّر، وأيضًا مصدر صراع وموت وغموض وهجرة"، فضلاً عن رؤيتها للسمك كرمز للكائنات الحية إذ يمثل مسار حياتها، من هجرة، وخلق، وولادة وقدرة على التكيّف.

يُذكر أن حلواني فنانة متخصصة في مجال الرسم والنقش، حاصلة على درجة الماجستير في الرسم التوضيحي من إيطاليا، وتعمل بوصفها رسامة توضيحية مستقلة لكتب الأطفال مع العديد من المؤلفين المعروفين فـي لبنان والشرق الأوسط. وحازت حلواني على جائزة أفضل كتاب من مؤسسة الفكر العربي 21 عن كتاب "الفيل الرسام" في عام 2017.

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