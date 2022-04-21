973 مليون دولار سوق التصاميم الداخلية في الإمارات 2022

يعود معرض التصميم الرائد في الشرق الأوسط إندكس إلى دبي وذلك بدءاً من الرابع والعشرين ولغاية السادس والعشرين من شهر مايو المقبل، وبحضور عدد من كبار الأسماء في الصناعة للمشاركة في هذا الحدث التجاري المشهور عالمياً، بالإضافة إلى عرض المواهب المحلية في المنطقة. إذ يستعد إندكس لاستقبال آلالاف الزوار في نسخته الحادية والثلاثين.

سيقدم المعرض التجاري الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من الجلسات الحواريه بين الخبراء وأنشطة تفاعلية ومؤتمرات مع كبار قادة القطاع الأساسيين، مما يجعله المكان الأمثل للقاء المهنيين الإقليميين من جميع أنحاء صناعة التصميم والتجهيزات.

لا يزال الشرق الأوسط مختلفًا عن أي سوق للتصاميم الداخلية الأخرى في العالم، وتشير التقديرات إلى أن سوق التصاميم الداخلية في الإمارات العربية المتحدة وحدها ستنمو بمقدار 973 مليون دولار أمريكي مع حلول نهاية عام 2022، وفقاً لـفنتشرز أون سايت (Ventures Onsite). حيث يوفر إندكس وصولاً مباشراً إلى المشترين الجادين في هذا السوق الاستثنائي، المشترين الذين يعتمدون على إندكس لشراء كل شيء من الأثاث إلى الإكسسوارات والديكور والقطع ذات الإصدار المحدود. وستخدم هذه التجربة التي ستستمر على مدار ثلاثة أيام الصناعة من خلال عرض المنتجات المبتكرة، المحتوى، والسمات والإلهام، بينما ستعمل كحلقة وصل نهائية لأولئك الذين يمكنهم الوصول إلى السوق المربح في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيستضيف الحدث مجموعة من المتحدثين الرئيسيين من بينهم : إيزابيل بينتادو، نائب الرئيس الأول للتصميم والابتكار في فنادق ومنتجعات فور سيزونز، بول بيشوب - مالك ومؤسس بيشوب ديزاين، توماس لوندجرين - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذا ون توتال هوم إكسبيرينس LLC، جيلبرت بستاني - المدير العام لتسليم المشاريع في مجموعة شلهوب، وكريس بارنز - مالك ومؤسس برودوي إنتيريورز (Broadway Interiors).

الجديد في معرض إندكس لعام 2022، هو منتدى قيادة البيع بالتجزئة، وهو مؤتمر مخصص لكبار مشتري التجزئة والقادة الذين يقدمون لتجار التجزئة نظرةً ثاقبة وذكاء حول أحدث الاتجاهات والمواضيع. كما سيرحب المنتدى بكبار المشترين وصناع القرار في متاجر بغ بوكس (Big-Box)، بالإضافة إلى تُجّار التجزئة الفاخرة على الإنترنت وبالطبع مجموعة متنوعة من المحللين والخبراء والمتنبئين بالاتجاهات. حيث ستشمل الموضوعات الرئيسية مستقبل الصناعة ما بعد الجائحة، وماهي توجهات الشراء الرئيسية لعام 2023 وكيفية تكييف هوية العلامة التجارية للبيع بالتجزئة.

وبهذا الصدد قالت إيلين أوكونيل، نائب رئيس - قسم التصميم والضيافة في شركة دي ام جي للفعاليات: "لقد حان الوقت لتلبية الطلب على المعرفة في وقت حرج بالنسبة للتجارة". و أضافت: "سيكتشف قادة التجزئة والمشترين أحدث توجهات المستهلكين وأحدث الإستراتيجيات اللوجستية وتقنيات الشراء المفصلة."

هذا وإن الجزء الأساسي من معرض إندكس هو جلسات حوارية خاصة بالتصميم، بالاشتراك مع جيبيريت (GEBERIT)، والتي تجمع بين العديد من الخبراء وقادة الفكر في المنطقة، حيث تعتبر هذه فرصة فريدة للتفاعل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في الصناعة وتضمن أنها تلتقط مجموعة واسعة من الحوارات حول السوق الفنية والجمالية والقضايا الاستراتيجية التي تدور الصناعة حولها.

هذا وستقدم قمة تصميم العمل رؤية رائعة لمستقبل التصميمات الداخلية للمكاتب، وهو حدث متطور أصبح الآن مركزًا للمهندسين المعماريين الإقليميين والدوليين، ومصممي الديكور الداخلي، ومديري المشتريات، بالإضافة إلى المدراء التنفيذيين والعامين والإداريين. إن من بين أبرز ما تشهدهُ قمة تصميم العمل لهذا العام، رؤى حول إتجاهات مكان العمل في فترة ما بعد الجائحة، والتكيف مع الاتجاهات الحالية، والتوقعات الجديدة للموظفين. كما سيناقش الخبراء مستقبل أماكن العمل وتصميم المكاتب، والعمل الهجين، وتحديد الميولات والتكنولوجيا الجديدة، وكذلك الفن في المساحات التجارية.

كما ستعود "ورك سبايس" للمشاركة في معرض إندكس 2022 والتي كانت المكون الأساسي للحدث على مدار السنوات العشرين الماضية، حيث تعتبر هذه المنطقة مُخصصة لربط الشركات بأحدث حلول التصميم التجاري وأكثرها ابتكاراً لأكثر من 20 عامًا، لقد كانت "ورك سبايس" بمثابة الحدث السنوي للتصميم الداخلي التجاري في الشرق الأوسط الذي يربط المشترين بمصنعي منتجات أماكن العمل، وحلول تكنولوجيا المكاتب الذكية، ومفاهيم التجهيز والتصميم، وحلول تحسين أداء الشركات.

كما سيشارك في المعرض مجموعة من الأسماء الصناعية الكبرى، والتي ستكون في متناول الجميع لحضور المؤتمرات ومشاركة المعرفة لإبقاء هذا القطاع مواكبا لأحدث الاتجاهات والتطورات من قلب الصناعة. يربط "اندكس" المصممين والمشترين والمهندسين المعماريين بالعلامات التجارية والمنتجات والخدمات للتصميم الداخلي من جميع أنحاء المنطقة والعالم، وهو حدت رئيسي في تقويم التصميم مع تاريخ يمتد لأكثر من ثلاثة عقود.

كما أضافت إيلين أوكونيل ، نائب رئيس - قسم التصميم والضيافة في دي ام جي للفعاليات :" في وقت حرج لبيئة العمل ، تغذي "قمة تصميم العمل" الحوارات والنقاش حول التصميمات الداخلية التجارية وتجلب مدراء المؤسسات ومصممي الديكور الداخلي والمتخصصين في تجهيز المكاتب جنبا الى جنب"

للمزيد من المعلومات يرجى زيار الموقع الإلكتروني : https://www.indexexhibition.com

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نبذه حول إندكس:

إندكس هو واحد من أكبر وأول المعارض التجارية والدولية في دبي والشرق الأوسط المُختصة بالديكورات والتصاميم الداخلية. تم إنشاء هذا الحدث قبل ثلاثين عامًا كبوابةً لشركات الأثاث الداخلي العالمية للاستفادة من العقارات المزدهرة في الشرق الأوسط، ولا يزال هدا الحدث أكبر معرض في المنطقة للأثاث والمفروشات ومنتجات الديكور والمنسوجات والمواد السطحية والإضاءة لمصممي الديكور الداخلي.

يقدم معرض إندكس عرضًا بسيطًا وقويا يتمكن في ربط المصممين والمشترين والمهندسين المعماريين بالعلامات التجارية والمنتجات والخدمات في مجال التصميم الداخلي من جميع أنحاء المنطقة والعالم بحيث يمكن إنشاء مساحات جميلة تناسب جميع الأنماط والميزانيات.

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