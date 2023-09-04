أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد البيع للسيارات في الشرق الأوسط سيشهد مشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة

من المتوقع أن ترتفع أعداد العارضين المشاركين بنسبة 57% على أساس سنوي، مع مشاركة 20 جناحاً دولياً في 14 قاعة ضمن مركز دبي التجاري العالمي

سيشهد المعرض إطلاق مجموعة من الفعاليات الجديدة بما في ذلك مؤتمر تكنولوجيا مواد التشحيم والابتكار في مجال التنقل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع خدمات المركبات ما بعد البيع، لاستضافة الدورة الأكبر في تاريخ المعرض الممتد على مدار عقدين من الزمن وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيشهد المعرض بدورته العشرين مشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة لاستعراض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم. وسيشغل المعرض هذا العام 14 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، وسيضم 20 جناحاً دولياً رسمياً، وهو ما يمثل زيادة في مساحة العرض بنسبة 63% مقارنة بدورة العام 2022.

وتمثل الاستدامة محوراً رئيسياً في معرض أوتوميكانيكا دبي 2023 والذي سيتيح الفرصة للمتخصصين في خدمات ما بعد البيع في مجال السيارات من جميع أنحاء العالم لمناقشة دور السيارات الكهربائية في مستقبل هذا القطاع، وذلك في ظل إعلان حكومة دولة الإمارات مؤخراً عن مستهدفات السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية لتصل نسبة هذه المركبات إلى 50% من العدد الإجمالي للمركبات بحلول عام 2050.

وستتناول الفعاليات الجديدة مثل مؤتمر تكنولوجيا مواد التشحيم والابتكار في مجال التنقل قدرة القطاع على تقليل التأثيرات البيئية، كما ستتاح للمشاركين فرصة استكشاف الفرص الواعدة في السوق وتبادل المعرفة وعقد شراكات جديدة.

وبهذه المناسبة، قال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي: “نجح هذا المعرض خلال العقدين الماضيين بترسيخ مكانته كوجهة رئيسية لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في منطقة الشرق الأوسط. وسنركز في هذا العام على قطاع السيارات الكهربائية والذي من المتوقع أن يشهد نمواً في الطلب في دولة الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 30% بين عامي 2022 و2028، وفقاً لمؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي الذي تم نشره العام الماضي".

وقد حققت الدورة السابقة لمعرض أوتوميكانيكا دبي نجاحاً قياسياً، حيث استقطب 1145 جهة عارضة واستقبل 42,937 زائراً من 145 دولة، وقد شكل المهنيون والمديرون ما يقرب من ثلث زوار معرض العام الماضي بنسبة (32%)، يليهم المتخصصون في تطوير الأعمال والمبيعات بنسبة (30%)، وموظفو المشتريات بنسبة (8%).

وسيتضمن معرض أوتوميكانيكا دبي 2023 العديد من الفعاليات الجديدة المصممة لتمكين الحضور من تبادل المعرفة والاستفادة من الفرص التجارية الجديدة. وسيتيح المعرض في يومه الأول فرصة للزوار للاطلاع على أبرز التوجهات الناشئة في مجالات التنقل ذاتي القيادة والمحايد مناخياً ضمن مؤتمر الابتكار في مجال التنقل. وبدعم من الراعي المشارك (هيلا)، ستشهد هذه الفعالية مشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء لعرض رؤاهم حول أبرز القضايا المتعلقة بالاستدامة مثل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وإعادة تدوير البطاريات وفرص الاستثمار الأخضر.

وخلال اليوم الثاني من فعاليات معرض أوتوميكانيكا دبي 2023، سيستعرض مؤتمر تكنولوجيا زيوت التشحيم الذي ينعقد بدعم من الراعي المشارك (كيمبول)، مجموعة من المواضيع المتخصصة مثل الرقمنة وتقنيات المزج البارد ومنع التآكل في محركات المركبات الكهربائية.

وتشمل الفعاليات الأخرى التي سيتم تنظيمها هذا العام أيضاً جوائز أوتوميكانيكا دبي والتي ستكرم الأداء المتميز في هذا القطاع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إضافة إلى "أكاديمية أوتوميكانيكا" مركز التعليم والتواصل التفاعلي؛ وفعالية (أفريكونيكشنز) لربط المشترين من قارة أفريقيا بالموردين العالميين؛ وبرنامج (الورشة الحديثة) لتمكين الورش ومراكز تصليح السيارات لتصبح أكثر جاهزية للمستقبل؛ وتحدي (بت ستوب) الذي يوفر فرصة لمحترفي السيارات لإظهار مهاراتهم.

كما ستضم الدورة العشرين لمعرض أوتوميكانيكا دبي أيضاً ثمانية أقسام متخصصة للمنتجات تشمل قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والنظم، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء.

وأضاف بيليكوزن قائلاً: "سيوفر معرض أوتوميكانيكا دبي الذي يحتفل بعشرين عاماً على انطلاقته فرصاً متنوعة لا مثيل لها للعارضين والزوار على حدٍ سواء، وسيسهم بتحفير التعاون وإطلاق الشراكات الجديدة ودعم خطط التوسع في السوق داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

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نبذة عن معرض أوتوميكانيكا دبي:

معرض أوتوميكانيكا دبي، هو أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، سيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 2 الى 4 أكتوبر 2023. يعمل أوتوميكانيكا دبي كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

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