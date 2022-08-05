أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، الجهة المُنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب، المتخصص باليخوت والقوارب والرياضات البحرية ومعدّات صيد الأسماك، عن إطلاق مبيعات تذاكر الحجز المُبكر لحضور الدورة الرابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب التي تقام في قاعة المارينا الجديدة في الفترة من 24 ولغاية 27 نوفمبر 2022.

ويتضمن العرض حسماً بنسبة 50% على تذاكر الحجز المُبكر لحضور المعرض، ويستمر العرض حتى 20 أغسطس 2022، وتتيح التذكرة لصاحبها حضور المعرض والاستمتاع بجميع مساحاته وأنشطته ليومٍ واحد.

ويقدم معرض أبوظبي الدولي للقوارب لضيوفه أحدث تقنيات القوارب واليخوت في العالم، إضافةً إلى المنتجات البحرية ومعدات صيد الأسماك والرياضات المائية، وباقة متنوعة من فعاليات الرياضات المائية والتجارب التفاعلية المميزة والمليئة بالترفيه.

يُقام المعرض هذا العام برعاية استراتيجية من أبوظبي البحرية، ونادي كابتن كلوب بصفة الجهة الراعية البلاتينية. ويستقطب المعرض مجموعةً من الجهات العارضة على مساحة تزيد عن 40 ألف متر مربع، بما فيها ريفييرا للقوارب المتخصصة في بناء اليخوت والقوارب، ويات كنترولر الشرق الأوسط للصناعات البحرية، وإلكوم لمعدات صيد الأسماك والرياضة البحرية، وفالكون تندرز في المملكة المتحدة، وبالإضافة إلى ماستر سيستمز لأنظمة الملاحة البحرية المتطورة، وقوارب عالم المرح للرحلات البحرية، وإمباير مارين الموزع الحصري للعديد من العلامات التجارية. إلى جانب فاست مارين للقوارب ومستلزمات الرحلات البحرية، وشركة الخليج لصناعة القوارب "جلف كرافت".

كما تستقطب الدورته الحالية كل من هيدرا مارين لمعدات صيد الأسماك، وإيفو ياتس دبي التي ستعرض خلالها مشاركتها للمرة الأولى في المعرض يخت " إيفو آر4 " بطول 43 قدماً، وشركة الخليج للرياضات البحرية ومعدات الغوص، ومؤسسة الشهامة للمعدات البحرية ولوازم صيد الأسماك، وساي ياتس الشركة الألمانية لتصنيع اليخوت الحديثة، والجزيرة للخدمات البحرية وتأجير السفن، وفلايت بورد أستراليا للقوارب السريعة، وسان ريف ياتس العالمية لتصميم وتصنيع القوارب الفاخرة، إلى جانب العديد من الشركات المتخصصة في صناعة القوارب واليخوت ومعدات الصيد والرياضات البحرية.

للحصول على عرض الحجز المبكر للتذاكر، بإمكانكم زيارة الرابط التالي:

https://cloudme02.infosalons.biz/reg/ADIBS22AD/Visitor/Registration/INGo

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