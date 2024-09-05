أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة: يوفر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي يواصل فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي فرصة فريدة للاحتفاء بالثقافة والتراث الإماراتي الأصيل، حيث يمثل بوابة إلى عالم السياحة ومغامرات السفاري من خلال استضافة مجموعة متنوعة من العارضين الذين يستعرضون بعضاً من أكثر الوجهات السياحية وتجارب الحياة البرية جاذبيةً على مستوى العالم، مما يساهم في تعزيز مكانة المعرض كمنصة لتشجيع ممارسات السياحة المستدامة.

ويقام معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، وتستمر فعالياته حتى 8 سبتمبر.

وتتصدر شركة سياحة 365، الذراع السياحية لمجموعة أدنيك، مشهد القطاع السياحي المستدام، حيث تقدم باقات متميزة من العروض السياحية الفريدة والحصرية المصممة لجذب عشاق الطبيعة والباحثين عن المغامرات وعشاق الثقافة طوال فترة المعرض، وتشمل هذه العروض كلاً من زنجبار، وكينيا، وجزر المالديف. ومن خلال التزامها الدائم بالسياحة المستدامة، تقوم شركة سياحة 365 بإطلاع الزوار على بعض أكثر الوجهات شعبية على مستوى العالم.

وباعتبارهما من العارضين الجدد في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، يواصل كل من مركز الفجيرة للمغامرات، وسفاري الشارقة في استقطاب عدد كبير من الزوار بعروضهما الفريدة. ويشكل مركز الفجيرة للمغامرات بوابة للأنشطة المثيرة مثل ركوب الدراجات الجبلية، وتسلق الصخور، والمشي لمسافات طويلة بصحبة مرشدين، مما يسمح للزوار باستكشاف جمال المناطق الجبلية الوعرة في دولة الإمارات. وتقدم سفاري الشارقة تجربة رحلات السفاري في دولة الإمارات والتي تحاكي مغامرات السفاري الأفريقية، مما يمنح الزوار فرصة لتجربة الحياة البرية النادرة والفريدة، مع تعزيز أهمية الحفاظ على الحياة البرية وإدارتها المستدامة.

كما يضم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عدداً من العارضين الدوليين الجدد، منها المركز الوطني للحياة البرية من المملكة العربية السعودية، الذي يسلط الضوء على الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ على الحياة البرية والترويج للسياحة البيئية المستدامة. ومن خلال عروضه التفاعلية، يمكن للزوار التعرف على التنوع البيولوجي الغني الذي تزخر به المملكة العربية السعودية، والجهود المبذولة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، والفرص المتاحة لتجربة المناظر الطبيعية الفريدة في المملكة.

ومن القارة الأفريقية، تشارك كل من شركة آفريكان فرنتيار سفاريس من جنوب أفريقيا وهيئة إدارة الحياة البرية في تنزانيا للمرة الأولى في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية وتقدم رحلات استكشافية للحياة البرية للتعرف عن قرب على الحيوانات الخمسة الكبرى في أفريقيا والأنواع الأقل شهرة ولكنها رائعة في الوقت نفسها. وتعكس الجولات السياحية المسؤولة التي تقدمها هذه الجهات التزامها بدعم المجتمعات المحلية ومبادرات الحفاظ على البيئة. وتعرض هيئة إدارة الحياة البرية في تنزانياال مناطق البرية الشاسعة في تنزانيا، بما في ذلك محميتي سيرينجيتي ونجورونجورو الشهيرتين، مما يوفر للزوار فرصة لمشاهدة أعظم هجرة للحياة البرية في العالم والمساهمة في تعزيز ممارسات السياحة المستدامة التي تهدف إلى الحفاظ على هذه النظم البيئية الغنية للأجيال المقبلة.

انضموا إلينا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي يشكل بوابة لعشاق مغامرات السياحة والسفاري الفريدة، لاستكشاف عالم من المغامرات والفرص المذهلة التي تنتظر الباحثين عن الوجهات المحلية وتجارب الحياة البرية الدولية.

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