أبوظبي، استقبل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (أديهكس 2024) طلاب المدارس من مختلف أنحاء أبوظبي في زيارة تعليمية وتفاعلية. وكجزء من التزامنا بتعزيز وعي الجيل القادم بالتراث والتقاليد الإماراتية، نظم "أديهكس 2024" جولة إرشادية خاصة تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل المصممة لإلهام العقول الشابة وتثقيفها.

وطوال الأسبوع ستشمل الزيارات المدرسية الموجهة برنامجًا حصريًا يهدف إلى تقديم تجربة غنية للطلاب في مجال الثقافة والتراث الإماراتي، مع التركيز على الممارسات المستدامة، وذلك من خلال جلسات تفاعلية، وأنشطة متنوعة، وعروض حية.

وتبدأ الزيارة في قسم "الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي" بورشة عمل للفنون والحرف اليدوية تنظمها هيئة التراث في أبوظبي، وهنا سيتعرف الطلاب على الحرف اليدوية التراثية الإماراتية، مما يقدم لهم مقدمة إبداعية لتراث الإمارات الثقافي.

وتلي ذلك جلسة تعليمية يقدمها نادي صقاري الإمارات، حيث سيتعلم الطلاب أسس تربية ورعاية الصقور، وهي ممارسة عريقة ومتأصلة في التقاليد الإماراتية. يلي هذه الجلسة ورشة عمل تفاعلية تعلّم فن الصيد بالصقور، مع التركيز على ممارسات الصيد المستدامة وتقديم نصائح حول تربية الصقور والعناية بها.

وتستمر الجولة مع أنشطة مستوحاة من عالم الصقور يقدمها متحف زايد الوطني. سيشارك الطلاب في أنشطة حرفية مثل الطباعة على الطين وصناعة بُرقُع الصقر، بهدف ربطهم بتراث الصقارة في الإمارات.

ثم ينتقل الطلاب إلى قسم "معدات الصيد والتخييم"، حيث يشاركون في جلسة تعليمية حول شجرة الغاف. ستسلط هذه الجلسة الضوء على الأهمية الثقافية لشجرة الغاف وتتضمن نشاطًا تفاعليًا يتعلم فيه الطلاب كيفية التعامل مع الشتلات وزراعة هذه الأشجار الأيقونية بشكل مستدام.

وفي قسم الفروسية، تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية أنشطة ترفيهية ممتعة تتعلق بالفروسية. ويتبع ذلك جلسة توعوية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تتضمن عرضًا لوحدة الكلاب البوليسية "K9" لزيادة الوعي بأهمية رعاية الحيوانات والاستدامة.

يقدم نادي الفروسية "ذهبيان" للطلاب فرصة للمشاركة في أنشطة الفنون والحرف اليدوية المتعلقة بالفروسية، وتعلم المهارات الأساسية في العناية بالخيول وتزيينها. وتستمر التجربة في الساحة، حيث يشاهد الأطفال عروضًا حية مثيرة يقدمها محترفون في رياضات الفروسية وتدريب الحيوانات.

وفي ختام الزيارة، يتوجه الطلاب إلى منطقة الأطفال "فيوونه"، حيث سيشاركون في مجموعة من الأنشطة وورش العمل الممتعة التي تهدف إلى تثقيفهم وإلهامهم. تشمل الأنشطة تجارب علمية، وورش عمل في فن الخط العربي، ودروسًا في الطهي الإماراتي، بالإضافة إلى تصميم وصناعة ملابس مستدامة.

يبقى معرض أديهكس 2024 ملتزمًا بتعزيز الوعي بالتراث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة بين الأجيال الشابة. نحن نؤمن بأن هذه الأنشطة التعليمية ستلهم الطلاب لتقدير التنوع الثقافي والبيئي في الإمارات، وتعزز فهمهم لأهمية الممارسات المستدامة.

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