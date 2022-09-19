انعكاساً لأهمية دور قطاع التأمين في تعزيز اقتصاد المملكة

الرياض : يشارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان في النسخة السادسة من "ندوة التأمين السعودية"، تحت شعار "نمو وتطور"، والتي تنظمها لجنة التأمين السعودي في فندق فور سيزونز الرياض، يومي 28 و29 سبتمبر 2022، تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك.

وتأتي مشاركة معالي وزير المالية في الجلسة الافتتاحية للندوة، لتؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، وارتباطه الوثيق بمختلف القطاعات الاقتصادية، واسهاماته في إدارة المخاطر، وتعزيز الاستثمارات المحلية، وتعميق مفهوم الادخار، وتجسيداً لإستمرار نجاح هذه الندوة خلال النسخ الخمس السابقة، حيث ستضم النسخة السادسة هذا العام أكثر من 1000 مختص ومهتم بقطاع التأمين، ونخبة من الإداريين والتنفيذيين على المستويين المحلي والعالمي.

وتعد ندوة التأمين السعودي أكبر ملتقى للشركات العاملة في قطاع التأمين السعودي، وواحدة من أكبر مؤتمرات التأمين في منطقة الشرق الأوسط، التي تنظمها لجنة التأمين السعودي، وذلك منذ عام 2011، بهدف الاضاءة على الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، واستعراض التطورات التي يشهدها القطاع، وتقديم الحلول لأبرز التحديات له.

وبهذه المناسبة، قال رئيس اللجنة المنظمة للندوة، والمتحدث الإعلامي بإسم قطاع التأمين، الأستاذ عادل العيسى: "تعكس مشاركة معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، في أعمال السخة السادسة لــــ "ندوة التأمين السعودي" أهمية قطاع التأمين في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني في المملكة، حيث من المتوقع أن تسهم مشاركة معاليه، ومعالي محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك في إعطاء زخم أوسع لأجندة الندوة، التي تهدف إلى إثراء تجربة قطاع التأمين السعودي، لاسيما أن ندوة هذا العام تعقد في أعقاب جائحة كورونا، التي تركت تداعيات على مجمل القطاعات الاقتصادية، كما تهدف ندوة التأمين إلى تسليط الضوء على التطورات المتعلقة باقتصاد المنطقة، والتي نرى أنها ستمكن من إيجاد موجة جديدة من الفرص لقطاع التأمين".

ومن المقرر أن تناقش أجندة الندوة العديد من القضايا الحيوية في قطاع التأمين مثل "النمو الاقتصادي وتطورات صناعة التأمين"، و"التقنية التأمينية وقيمتها المضافة"، و"فرص وممكنات نمو قطاع التأمين السعودي"، و"تطور سوق إعادة التأمين السعودي"، و "مستقبل التأمين الصحي"، و"مستقبل تأمين الحماية والإدخار"، كما تناقش الندوة قضايا تتعلق بدور شركات الخدمات المساندة في قطاع التأمين، وقضايا تأمينية متصلة بالمجتمع،ـ مثل الدور الذي يلعبه تأمين الحماية والادخار في مستقبل الاقتصاد السعودي.

وتستقطب ندوة التأمين السعودي في نسختها هذا العام، العديد من الجهات من القطاعين العام والخاص الذين يشاركون في رعاية الندوة والمعرض المصاحب، أبرزها شركات نجم وإعادة وتأميني والأكاديمية المالية. ويأتي تنظيمها امتداداً لمسيرة "رؤية المملكة 2030"، وما تبعها من إصلاحات اقتصادية وإجراءات انعكست إيجابأً على قطاع التأمين، بحيث سيشارك في هذه الندوة مسؤولون من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والدولية لمناقشة الدور الذي يقوم به قطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، خصوصاً بعد تعافي المملكة من آثار جائحة فيروس كورونا.

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