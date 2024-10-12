دبي، الإمارات العربية المتحدة: شارك معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في حملة زراعة أشجار القرم في محمية جبل علي البحرية، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية لزراعة 4500 نبتة من أشجار القرم. ورافق معالي الطاير النواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة وكبار المسؤولين في مجموعة من الشركات التابعة للهيئة. وشارك في الحملة أيضاً موظفو الهيئة وموظفو بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة وأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومنها المياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، نواصل دعم التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة والموائل البرية والبحرية، من خلال إطلاق حملات توعوية وبيئية، تهدف إلى إشراك جميع أفراد المجتمع في جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة، وزراعة المزيد من الأشجار، وتحسين نوعية المياه. ونحرص على دعم المبادرة الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول 2030، وتعزيز استدامة غابات القرم التي تعد أحد أهم الحلول الحيوية القائمة على الطبيعة في مواجهة التغيرات المناخية وحماية النظم البيئية الساحلية."

وأثنى معالي الطاير على الإقبال المتزايد الذي تشهده حملات الهيئة الرامية إلى تعزيز مشاركة المؤسسات والأفراد في مساعي إحداث أثر إيجابي ومستدام. وأشاد معاليه بروح العمل التطوعي التي يظهرها المشاركون وحرصهم على حماية البيئة والحياة الفطرية.

وخلال العام 2023، زرعت الهيئة ما يزيد عن 5,500 شجرة قرم في محمية جبل علي البحرية، بمشاركة أكثر من 1000 شخص من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي. وسجل المشاركون 2,080 ساعة عمل تطوعية وبلغت نسبة سعادتهم 92.9%. وضمن حملاتها لتنظيف الشاطئ في المحمية، جمعت الهيئة 3,100 كيلوغرام من النفايات إلى جانب 8 أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية المترسبة على الشاطئ، والتي تم استخدامها في الأبحاث العلمية لدراسة البيئات البحرية.

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