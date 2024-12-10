نهيان بن مبارك : معرض بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024 يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار وللتكنولوجيا

ينظم من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع شركة BTC العالمية

العالمية مشاركة أكثر من 5,200 خبير وصانع قرار عالمي في مجال البيتكوين والعملات الرقمية

يشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر 500 شركة عارضة وعلامة تجارية

يستقطب الحدث مشاركات دولية وشركات عارضة من 55 دولة

تقام الفعاليات المصاحبة للحدث على مساحة تتجاوز الـ 8,000 متر مربع

120 متحدثًا في المؤتمر لتقديم رؤى متميزة حول منظومة البيتكوين والعملات الرقمية

أبوظبي: زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش معرض ومؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024 في مركز أدنيك أبوظبي، حيث يشكل المؤتمر انطلاقة تاريخية لأول حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وينظم المؤتمر والمعرض المصاحب له من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع شركة BTC Inc العالمية، بالشراكة مع مركز أبوظبي للبلوكتشين، ويشهد مشاركة دولية واسعة لأبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع العملات الرقمية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش: "يؤكد معرض ومؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024 والذي يُعقد لأول مرة في المنطقة اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة أبوظبي المتنامية كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، كما يعكس تنظيم مجموعة أدنيك لهذا الحدث التزام أبوظبي باستضافة فعاليات تسهم في تعزيز التقدم التقني والاقتصادي، بما يواكب رؤيتنا نحو بناء مجتمع عالمي يقوم على الشراكات المعرفية والابتكار المستدام".

وأوضح معاليه أن العملات الرقمية تمثل اليوم أحد أبرز الابتكارات المالية التي تسهم في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد، فهي ليست مجرد وسيلة للتبادل، بل هي نظام متكامل يعتمد على تقنيات البلوكشين، مما يعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات المالية.

وأضاف:" مع توسع استخدام العملات الرقمية عالميًا، أصبحت هذه الأدوات رمزًا للتحول الرقمي في الاقتصاد، ودافعًا لابتكار حلول مالية وتقنية تسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصادات الناشئة، وإن هذا التطور يعكس أهمية تبني الابتكارات الحديثة، ويبرز دور الفعاليات الكبرى مثل مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في توفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات التي تدعم هذا التحول وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي".

بدورة قال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني: نعيش اليوم في مرحلة تحولات نوعية تشهدها تقنيات البلوك تشين والعملات الافتراضية، والتي تمهد الطريق أمام دولة الإمارات لترسّخ مكانتها كدولة رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل رقمي آمن.

وأوضح أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مجتمع رقمي آمن ومزدهر، مستندة إلى ركائز أساسية تشمل تعزيز الشراكات التي تُعزز التعاون، وتشجيع الابتكار الذي يدفع عجلة التقدم، وترسيخ الحوكمة التي تضمن النزاهة والمساءلة.

وأضاف أن هذه الركائز تُعد الأساس المتين لبناء منظومة رقمية متطورة ومتقدمة، تواكب تطلعات المستقبل وتؤكد ريادة الدولة على المستوى العالمي.”

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك : " يندرج تنظيم هذه الفعالية وفق استراتيجية مجموعة أدنيك لدعم القطاعات الواعدة وفق رؤية القيادة الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة، والمساهمة في التأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لهذه الصناعات والتقنيات الحديثة في المنطقة".

وبين إن إقامة هذا الحدث للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يعكس جهود الكبيرة التي تبذل من قبل فرق العمل في المجموعة لاستقطاب الفعاليات الهامة للإمارة، وذلك من خلال التطوير المستمر لأعمال القطاعات السبع التي تندرج تحت مظلتها، وتعزيز تنافسية مراكزها وقدرتها على تنظيم واستقطاب الفعاليات الجديدة.

وعلى صعيد متصل قال عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للبلوكتشين: " منذ انطلاقة فكرة البيتكوين لأول مرة عام 2008 في ورقة بيضاء، وحتى اليوم، شهدنا رحلة استثنائية، ما بدأ كفكرة بسيطة تم تبنيها من قبل عدد قليل من المتحمسين، أصبح الآن ثورة مالية غيرت الطريقة التي ننظر بها إلى المال والأنظمة المالية. البيتكوين لم يعد مجرد عملة رقمية، بل أصبح رمزاً للشفافية، والاستقلالية، وإعادة تعريف النظام المالي العالمي".

وبين أن هذا المنتدى يمثل فرصة حقيقية للتعمق في إمكانيات البيتكوين، واستكشاف دوره في تشكيل المستقبل المالي، وبناء شراكات جديدة تسهم في تحقيق رؤى مبتكرة وشاملة وإيجاد السبل الكفيلة لتعامل البنوك المحلية والإقليمية مع هذه العملة ومدى تماهي القوانين واللوائح المنظمة مع الطفرة الهائلة التي أحدثتها عملة البيتكوين.

ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء والمستثمرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، لتقديم رؤى متقدمة حول منظومة البيتكوين والتقنيات المرتبطة بها، وإن هذا التجمع الدولي في مركز أدنيك أبوظبي يؤكد ريادة دولة الإمارات في تبني تقنيات المستقبل ودعم الجهود العالمية لتطوير الاقتصاد الرقمي، بما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للابتكار وريادة الأعمال."

ويجمع المؤتمر أكثر من 5,200 خبير وصانع قرار من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قادة الصناعة، وأصحاب الثروات، والمستثمرين المؤسسيين، والمؤثرين، وهواة التكنولوجيا، والمهتمين بمنظومة البيتكوين، ويوفر الحدث منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات، وتبادل المعرفة، واستكشاف أحدث الابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل البيتكوين والبلوكتشين.

ومن أبرز المتحدثين إريك ترامب: رجل الأعمال البارز ونجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد جيه ترامب، حيث يناقش دور البيتكوين في تشكيل الاقتصاد العالمي، والأمير فيليب من صربيا الذي سيطرح رؤى متميزة حول تقنيات البلوكشين ودورها في تعزيز الابتكار العالمي.

كما يسلط سيف الدين عموص: المؤلف الشهير لكتاب “معيار البيتكوين”، الضوء على التأثيرات التحويلية للبيتكوين في النظام المالي، كما يناقش مروان الزرعوني: الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، دور البلوكشين في تطوير الخدمات الحكومية.

وعلى صعيد متصل سيتطرق تشانغبينغ زاو، مؤسس أكاديمية Giggle، لاستخدام البلوكتشين في تعزيز التعليم وتنمية المجتمعات، كما يقدم ديفيد بيلي: المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BTC Inc. نظرة معمقة على تطورات منظومة البيتكوين وآفاقها المستقبلية.

ويقدم المؤتمر برنامجًا شاملًا يدعم الابتكار والتعاون من خلال جلسات رئيسية، تُلقي الضوء على أفكار ملهمة، وحلقات نقاش متخصصة تتناول قضايا محورية في مجال البيتكوين والتقنيات المرتبطة، كما يضم المعرض أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية رائدة تعرض أحدث الابتكارات والخدمات التقنية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بمعرض فني فريد من نوعه يضم أعمالًا مادية ورقمية تُسعَّر وتُباع باستخدام البيتكوين فقط، وذلك بالتعاون مع معرض AOTM Gallery في نيويورك ومعرض Mondoir Gallery في دبي. كما توفر صالات التواصل مساحات مخصصة للنقاشات المثمرة وبناء العلاقات بين المشاركين.

ويمثل مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024 حدثًا عالميًا بامتياز، حيث يشارك فيه ممثلون من 55 دولة . ويستقطب أكثر من 5,200 زائر، و120 متحدثًا بارزًا، كما يعد المؤتمر منصة رئيسية للمستثمرين وصناع القرار، حيث تشكل هذه الفئة 70% من الحضور، بمن فيهم كبار المستثمرين الذين يمتلكون أكثر من 1,000 بيتكوين.

ويتيح المؤتمر لحاملي بطاقة Whale Pass فرصة الدخول لمنصة كبار الشخصيات الحصرية في قلب الحدث، حيث يمكنهم المشاركة في نقاشات متقدمة تدعم تطور منظومة البيتكوين على المستوى العالمي.

ويعكس تنظيم مجموعة أدنيك لهذا الحدث الدولي التزامها بتعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد لاستضافة الفعاليات العالمية، ودعمها لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي للإمارة ويأتي هذا المؤتمر ليؤكد دور أبوظبي في ريادة الابتكار وتعزيز دورها كمحور رئيسي في تطوير تقنيات المستقبل.

ويشكل مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024 نقطة تحول مهمة في تعزيز الوعي بمنظومة البيتكوين والبلوكشين، وترسيخ مكانة أبوظبي كمدينة تتصدر المشهد العالمي في الابتكار والتكنولوجيا.

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