المحرق، البحرين: حصل مطار البحرين الدولي، على جائزتين مميزتين ضمن "جوائز إنجازات قطاع الطيران 2024" وهما جائزة أفضل مشغل لمطار من الحجم المتوسط وجائزة استدامة الطيران. وقد تسلم الجائزتين المهندس حسن فرحان مسؤول الصحة والسلامة والبيئة ودانة إسماعيل، مهندسة البيئة والاستدامة في شركة مطار البحرين، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "إنجازات قطاع الطيران 2024 الذي أقيم في امارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأتت جائزة أفضل مشغل لمطار من الحجم المتوسط تقديراً لالتزام شركة مطار البحرين بالتميز في تشغيل وإدارة المطار والحرص على تقديم أعلى مستوى من الخدمات وتجربة استثنائية للمسافرين، بينما تحتفي جائزة استدامة الطيران بالمبادرات البارزة التي قامت بها الشركة لخفض انبعاثات الكربون في إطار استراتيجيتها لتقليل أثر عمليات المطار على التغير المناخي، ومنها نجاحها في الحصول على شهادة حاصل على الشهادة الذهبية للريادة في مجال التصميم المراعي للبيئة والطاقة (LEED)يطبق استراتيجيات الاستدامة التي تخفض من استخدام الطاقة الماء، وتحسن إدارة النفايات، وتعزز جودة الهواء في الأماكن المغلقة.

وتجسد الجائزتان ما تقوم به شركة مطار البحرين من جهود لتقديم تجربة مطار على مستوى عالمي متقدم مع مراعاة الأثر البيئي والمساهمة في إيجاد مستقبل أكثر استدامة.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

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