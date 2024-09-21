المحرق، البحرين: بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض وشركة خدمات مطار البحرين (باس)، احتفى مطار البحرين الدولي، الذي تديره وتشغله شركة مطار البحرين باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين ضمن احتفالات مملكة البحرين.

تم الترحيب بالمسافرين القادمين الى مملكة البحرين عن طريق مطار البحرين الدولي على متن رحلات طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، والخطوط الجوية السعودية عبر مجموعة من الفعاليات الاحتفالية المميزة ذات الطابع التراثي وكرم الضيافة البحرينية المعروفة. كما قام الموظفون بتوزيع الهدايا التذكارية على المسافرين القادمين من المملكة الشقيقة.

تجسد هذه الفعالية التزام مطار البحرين الراسخ بتعزيز التبادل الثقافي وتوطيد أواصر العلاقات الإقليمية، بما يعكس متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

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